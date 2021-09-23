Екатерина Мизулина О влиянии Моргенштерна (и не только) на подростков, цитата по «Газете.Ru»: По нашим предварительным данным, он [Тимур Бекмансуров] был фанатом Моргенштерна. Более подробно про это я не могу говорить. […] Все эти сообщества, группы и блогеры работают в едином ключе, чтобы сформировать определенные настроения у подростков. Их задача заключается в изменении поведения молодежи и подростков с целью подталкивания их к совершению агрессивных действий.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев также раскритиковал современных рэперов. По его мнению, кумиры молодежи Алишер Моргенштерн и Даня Милохин «производят некачественную продукцию» и до «виртуозов» вроде Эминема им далеко.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. Погибли шесть человек, еще 43 пострадали. Нападавший был ранен при задержании полицией, в настоящий момент он находится в больнице в тяжелом состоянии.