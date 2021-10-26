Слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы комментировали в Кремле, а теперь проверят в СК. Рассказываем, что известно о конфликте

Моргенштерн в интервью, которое опубликовали 25 октября, признался, что не считает целесообразным тратить миллионы рублей на празднование победы в войне, которая завершилась более 75 лет назад, пишет «Газета.ru».

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, — не знаю», — высказался Моргенштерн.

Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что певец в интервью Ксении Собчак предложил отменить празднование Дня Победы. Адвокат уточнил, что певец лишь «высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом», сообщает РИА Новости.

По поводу комментария рэп-исполнителя высказался член СПЧ, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Он сказал, что высказывание скверное, его автор – глупый, «но уголовно преследовать за глупость и наглость не стоит. Пусть его почитатели, равно как и другие, сами оценят это по достоинству и сделают выводы», написали в РИА Новости.