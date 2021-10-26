Слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы комментировали в Кремле, а теперь проверят в СК. Рассказываем, что известно о конфликте

Рэпер Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта. Рассказываем, что известно о конфликте.
Моргенштерн в интервью, которое опубликовали 25 октября, признался, что не считает целесообразным тратить миллионы рублей на празднование победы в войне, которая завершилась более 75 лет назад, пишет «Газета.ru».
«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, — не знаю», — высказался Моргенштерн.
Адвокат Алишера Моргенштерна Сергей Жорин опроверг информацию о том, что певец в интервью Ксении Собчак предложил отменить празднование Дня Победы. Адвокат уточнил, что певец лишь «высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом», сообщает РИА Новости.
По поводу комментария рэп-исполнителя высказался член СПЧ, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Он сказал, что высказывание скверное, его автор – глупый, «но уголовно преследовать за глупость и наглость не стоит. Пусть его почитатели, равно как и другие, сами оценят это по достоинству и сделают выводы», написали в РИА Новости.
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Но есть и те, кто заступился за Моргенштерна. Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов объяснил, почему «не надо наезжать и кричать» на исполнителя. Во-первых, из-за возраста, Алишеру всего 23 года, во-вторых, молодой человек мало знает о Великой Отечественной войне, рассказали в «Радио Sputnik».
«Почему он ничего не знает о Великой Отечественной войне? Потому что кто-то ему эти знания не дал. Сознательно ли, случайно ли… Это другой вопрос. Но у него нет информации по истории Родины, той страны, в которой он живет и гражданином которой является», — заявил Певцов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Моргенштерн должен нести моральную ответственность за подобные высказывания. Пресс-секретарь президента при этом отметил, что они, «скорее всего», происходят не «по злобе», а от незнания, сообщает РИА Новости.
Затем рэпер в своем Instagram выложил пост с извинениями. По мнению артиста, его слова вырвали из контекста. А еще он признался, что мог не совсем корректно высказаться.
«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — цитата по РИА Новости.
ТАСС поделились, что после этого общероссийская общественная организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет после заявления Моргенштерна о праздновании Дня Победы. На их просьбу отреагировал председатель СК России Александр Бастрыкин, он поручил изучить информацию о возможных нарушениях закона в высказываниях Алишера Моргенштерна.
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