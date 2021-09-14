«Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти — колхозники»: глава СПЧ — о Моргенштерне и Милохине

Валерий Фадеев О современных рэперах, цитата по РИА «Новости»: Эти люди, типа Милохина и Моргенштерна, производят некачественную продукцию — вот в чем проблема. Например, некоторые рэперы — виртуозы, они занимаются много часов в день. Тот же Эминем произносил до семи слов в секунду. А эти — колхозники. Происходит деградация, и это проблема образования, атмосферы в том числе.

Напомним, в мае 2021 года в Петербурге должен был состояться концерт рэпера Моргенштерна. Однако стадионное выступление отменили по просьбе городских родительских организаций — из-за опасений пропаганды употребления наркотиков. Сам рэпер дважды попадал в список самых успешных звезд России по версии Forbes — в 2020-м и 2021-м годах.

В последний день лета 23-летний рэпер Алишер Моргенштерн и 21-летняя блогер Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу. В лучших традициях: с выкупом в подъезде, трешовыми конкурсами, белым конем и празднованием на теплоходе. Прочувствовав свадебные вайбы, мы сделали тонну скриншотов историй главных ее героев. Ух! Показываем и рассказываем подробно.