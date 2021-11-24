СМИ: Моргенштерн покинул Россию после обвинений Бастрыкина в «торговле наркотиками»

Как сообщает сообщает telegram-канал «ОПЕР Слил», артиста видели 24 ноября вместе с женой и охранником на вокзале в Смоленске при посадке на поезд Москва-Минск. Отмечается, концерты в этом городе у рэпера не проходили.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сказал, что «не может ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию об отъезде рэпера, потому что не располагает подобной информацией, поделились в «360». А концертный директор пояснил, что у артиста в Минске запланировано частное мероприятие, сообщает Daily Storm.

Ранее адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что рэпер Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками в социальных сетях, сообщил ТАСС.

А на высказывание Бастрыкина в Кремле заявили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами – это прерогатива Следственного комитета». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ — пыткой, а еще обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». Оба этих заявления он сделал на конференции по теме: «Роль права в обеспечении благополучия человека».