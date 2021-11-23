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Бастрыкин назвал ЕГЭ — пыткой, а Моргенштерна обвинил «в торговле наркотиками в соцсетях»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ — пыткой, а еще обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». Оба этих заявления он сделал на конференции по теме: «Роль права в обеспечении благополучия человека».

pixabay.com

Бастрыкин также предложил отменить ЕГЭ и вернутся к советской системе образования, которое, по его словам, прекрасно работало, пишет ТАСС.

«Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда. И на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая‑то для молодежи», — сказал Бастрыкин.

Помимо этого, он раскритиковал учебники истории, и виртуализацию высшего образования, из‑за которой теряется контакт преподавателя со студентами.

Еще глава СК обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками. Рэпера он упомянул, когда высказывался о праве человека «читать все, что они хотят, и ходить в любые социальные сети», которые якобы нарушают следственные органы.

«Сегодня блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество молодежи. А мы здесь и абстрактно обсуждаем, что человек — высшая ценность», — заявил Бастрыкин.

Напомним, рэпер Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта. Рассказываем, что известно о конфликте.

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