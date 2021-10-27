Напомним, рэпер Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта. Рассказываем, что известно о конфликте.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что открывший 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете Тимур Бекмансуров был фанатом Моргенштерна. По ее мнению, рэпер негативно повлиял на него и «подтолкнул к совершению агрессивных действий». А глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и вовсе раскритиковал современных рэперов. По его мнению, кумиры молодежи Алишер Моргенштерн и Даня Милохин «производят некачественную продукцию» и до «виртуозов» вроде Эминема им далеко.