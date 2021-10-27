Журналист и телеведущая Ксения Собчак заступилась за Моргенштерна, который скептически оценил традицию празднования Дня Победы. По ее мнению, рэпер «представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад».
Скриншот видео на канале «Осторожно, Собчак»
Ксения Собчак
О том, почему Моргенштерн скептически оценил традицию празднования Дня Победы:
А ведь Алишер сказал лишь то, что он лично не понимает такого празднования. Не понимает! Понимаете?! Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это это загнобить хотите? За непонимание? Знаете, что вот лично меня оскорбляет? Бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 мая, вбухивая в них миллионы и миллионы. Когда Дава с кровоподтеками пытается исполнить великую песню «Журавли» на суровых щах.
Напомним, рэпер Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта. Рассказываем, что известно о конфликте.
Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что открывший 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете Тимур Бекмансуров был фанатом Моргенштерна. По ее мнению, рэпер негативно повлиял на него и «подтолкнул к совершению агрессивных действий». А глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и вовсе раскритиковал современных рэперов. По его мнению, кумиры молодежи Алишер Моргенштерн и Даня Милохин «производят некачественную продукцию» и до «виртуозов» вроде Эминема им далеко.
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