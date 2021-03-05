«Сегодня будет шоу»: посмотрите новый клип Веры Полозковой и группы OQJAV

Сегодня, в день своего рождения, поэтесса Вера Полозкова выпустила новый клип на стихотворение «Сегодня будет шоу». Музыку к композиции написал клавишник группы OQJAV Ярослав Тимофеев, в видео фронтмен Вадик Королев не поет, но танцует. Гипнотически — посмотрите прямо сейчас!
По словам Полозковой, композиция получилась нервной, полной торжественного саморазоблачения музыкой — «такой пьяный, гибельный реквием». А потом стало понятно, что «каждый из нас сейчас немного Конрад Пирс». «Все мы так или иначе внутри себя делаем выбор, как поступить с этими пальцами на пиджаке, стряхнуть или дать им себя присвоить. Мы прямо сейчас глядим на эти пальцы и выслушиваем условия: вроде как не всю душу предлагают продать, только кусочек, и с большой выгодой для ремесла. Но мы видели тех, кто пошел на эту сделку: им последовательно заменили друзей, убеждения, воспоминания, тембр голоса, и в какой-то момент дар покинул их сам. Поэтому мы просто стоим в гримерке и слушаем молча. Звенит третий звонок», — рассказала «РБК Стиль» поэтесса.
«Для меня сняться в клипе на этот стих Веры было интереснее «Узника Азкабана». Не надо ни свою песню петь, ни текст выдавать, как от меня принято; просто существуешь телом, собой в чужих талантливых близких словах в течение суток, а тебя снимают, и холод лютый, и красота стихийная, и всюду жизнь. Спасибо всем причастным. А, забыл сказать важнейший прикол. Мы обманули систему, сперва было снято и смонтировано видео, и уже на него Славой Тимофеевым была придумана и положена музыка, вот такая композиторская гибкость, я был поражен, что так можно», — говорит о процессе создания видео фронтмен OQJAV Вадик Королев.
В октябре 2020 года поэтесса Вера Полозкова опубликовала новый альбом «Высокое разрешение». Всего на сборнике — 7 стихотворений, музыкальное сопровождение к которым написал композитор Эдуард Коновалов. Он был задуман как «исповедь об отношениях с собой, со страной, со своим новым равновесием, когда появляются дети, с утратами, с любимыми, с ремеслом, со старением.
Напомним, в октябре 2019 года OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан». В шести композициях, где фортепиано выступает в качестве ведущего инструмента — поэты-шестидесятники, черное-белое кино, правила игры на кегельной дорожке и воспоминания о детстве. В марте OQJAV выпустили сингл «Старость не радость» — кавер на «Гражданскую оборону» Егора Летова. В июне сингл «Честный выбор». О том, как сделать его трудно.
В ноябре 2020 года свет увидел четвертый по счету полноформатный альбом OQJAV «Кромешна». Выходу пластинки предшествовали два года работы и переосмысление проделанного во время пандемии. Посмотрите на Вадика Королева в образе мафиози в новом клипе исполнительницы О! Марго на песню «Мимо» и фильм «Человек из Подольска» — кинодебют как для Королева, так и для театрального режиссера Семена Серзина. А еще на то, как он переживает расставание в кресле психотерапевта в новом (кинематографичном!) клипе на песню «Четыре птицы».
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