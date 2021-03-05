«Сегодня будет шоу»: посмотрите новый клип Веры Полозковой и группы OQJAV

По словам Полозковой, композиция получилась нервной, полной торжественного саморазоблачения музыкой — «такой пьяный, гибельный реквием». А потом стало понятно, что «каждый из нас сейчас немного Конрад Пирс». «Все мы так или иначе внутри себя делаем выбор, как поступить с этими пальцами на пиджаке, стряхнуть или дать им себя присвоить. Мы прямо сейчас глядим на эти пальцы и выслушиваем условия: вроде как не всю душу предлагают продать, только кусочек, и с большой выгодой для ремесла. Но мы видели тех, кто пошел на эту сделку: им последовательно заменили друзей, убеждения, воспоминания, тембр голоса, и в какой-то момент дар покинул их сам. Поэтому мы просто стоим в гримерке и слушаем молча. Звенит третий звонок», — рассказала «РБК Стиль» поэтесса.

«Для меня сняться в клипе на этот стих Веры было интереснее «Узника Азкабана». Не надо ни свою песню петь, ни текст выдавать, как от меня принято; просто существуешь телом, собой в чужих талантливых близких словах в течение суток, а тебя снимают, и холод лютый, и красота стихийная, и всюду жизнь. Спасибо всем причастным. А, забыл сказать важнейший прикол. Мы обманули систему, сперва было снято и смонтировано видео, и уже на него Славой Тимофеевым была придумана и положена музыка, вот такая композиторская гибкость, я был поражен, что так можно», — говорит о процессе создания видео фронтмен OQJAV Вадик Королев.