Автором клипа на песню «Четыре птицы» выступил студент ВГИКа Максим Мануленко, для него эта работа стала дебютом. На роль девушки пригласили актрису театра имени Пушкина Катю Рогачкову. Полноценные самостоятельные роли получили и музыканты группы OQJAV. Пианист Ярослав Тимофеев — роль психотерапевта, отвечающий за «звук, кнопки и бас» Дмитрий Шугайкин — санитара.

«Катя очень красивая и очень талантливая, я поклонник и фанат. Ребята были в восторге, Катя согласилась. Отдельно радует, что у пацанов в клипе полноценные самостоятельные роли, что редко бывает возможным сюжетно, везде все время я сплошной, а тут — все. Поздравляю Максима с дебютом и впредь желаю всем снимать только комедии», — говорит фронтмен OQJAV Вадик Королев.

«Для меня главный вопрос, который ставит клип, заключается в следующем: есть ли зло — или это производное от непонимания нами мотивов других людей? Один из самых талантливых «злодеев» философии Фридрих Ницше сказал: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». В применении к нашему клипу эта максима могла бы звучать так: «Если ты долго ходишь к психотерапевту, однажды психотерапевт придет к тебе»», — отмечает Ярослав Тимофеев.

Напомним, в октябре 2019 года OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан». В шести композициях, где фортепиано выступает в качестве ведущего инструмента — поэты-шестидесятники, черное-белое кино, правила игры на кегельной дорожке и воспоминания о детстве. В марте OQJAV выпустили сингл «Старость не радость» — кавер на «Гражданскую оборону» Егора Летова. В июне сингл «Честный выбор». О том, как сделать его трудно.

В ноябре 2020 года свет увидел четвертый по счету полноформатный альбом OQJAV «Кромешна». Выходу пластинки предшествовали два года работы и переосмысление проделанного во время пандемии. А еще посмотрите на Вадика Королева в образе мафиози в новом клипе исполнительницы О! Марго на песню «Мимо» и фильм «Человек из Подольска» — кинодебют как для Королева, так и для театрального режиссера Семена Серзина.