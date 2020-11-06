Группа OQJAV презентовала новый альбом «Кромешна»

Как рассказал «Медузе» фронтмен OQJAV Вадик Королев, к работе над новой пластинкой группа собиралась приступить еще с наступлением весны — и тогда на нем были бы совсем другие песни. В период пандемии и самоизоляции Королев импровизировал и записывал «песни-баловни» на диктофон, многие из которых были отобраны в итоговую версию пластинки. «Поэтому «Кромешна», наверное, первый наш лонгплей, музыкально, как и раньше, эклектичный, но по высказыванию — единая, пусть и многоаспектная лужа любви, тоски и точки невозврата», — отметил музыкант.

Вместе с музыкантами над пластинкой работали певица Нина Карлссон, аккордеонистка Евгения Попова и саундпродюсер Евгения Межлумова. И несмотря на то, что в процессе записи OQJAV «обрели еще большее взаимное доверие», в альбом вошли песни, музыка которых на 80–90% сочинена участниками группы поодиночке.

По словам клавишника OQJAV Дмитрия Шугайкина, альбом получился самым сложносочиненным из всех работ группы. «Я чувствую в нем одновременную независимость всех составных частей и жесткую горизонтальную подчиненность каждого элемента предыдущему. Как будто каждое наше музыкальное решение было толчком и ограничителем для следующего шага, но шагов было сделано параллельно столько, что мы проложили через этот лес сотню тропинок», — рассказал он.

Послушать новый альбом группы OQJAV «Кромешна» можно на всех цифровых площадках.

Напомним, в октябре 2019 года OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан». В шести композициях, где фортепиано выступает в качестве ведущего инструмента — поэты-шестидесятники, черное-белое кино, правила игры на кегельной дорожке и воспоминания о детстве. В феврале 2020-го OQJAV выпустили новую песню «4 птицы» — по признанию фронтмена коллектива Вадима Королева, «максимально личный и нелинейный трек». В марте OQJAV выпустили сингл «Старость не радость» — кавер на «Гражданскую оборону» Егора Летова. А в июне сингл «Честный выбор». О том, как сделать его трудно.