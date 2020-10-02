Поэтесса Вера Полозкова опубликовала новый альбом «Высокое разрешение». Всего на сборнике — 7 стихотворений, музыкальное сопровождение к которым написал композитор Эдуард Коновалов.
Послушайте новый альбом Веры Полозковой «Высокое разрешение»
По словам Полозковой, ее новый альбом был задуман еще три года назад — как «исповедь об отношениях с собой, со страной, со своим новым равновесием, когда появляются дети, с утратами, с любимыми, с ремеслом, со старением. «Очень трудно описать клубок эмоций, которым я сейчас являюсь. Я просто очень хочу, чтобы его послушали; чтобы, может быть, отправили его послушать тем, кого вы любите. Берите его скорее, он горячий еще. Он все, что я хотела вам сказать», — поделилась поэтесса.
У Веры Полозковой три альбома стихов, записанных под музыкальное сопровождение. Дебютный, «Знак не/равенства», вышел в 2012 году, следующий за ним, «Города и числа», в 2015-ом. «Высокое разрешение» — первая полноформатная запись поэтессы за пять лет.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.