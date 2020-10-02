Послушайте новый альбом Веры Полозковой «Высокое разрешение»

По словам Полозковой, ее новый альбом был задуман еще три года назад — как «исповедь об отношениях с собой, со страной, со своим новым равновесием, когда появляются дети, с утратами, с любимыми, с ремеслом, со старением. «Очень трудно описать клубок эмоций, которым я сейчас являюсь. Я просто очень хочу, чтобы его послушали; чтобы, может быть, отправили его послушать тем, кого вы любите. Берите его скорее, он горячий еще. Он все, что я хотела вам сказать», — поделилась поэтесса.