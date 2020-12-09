Мафиози Вадик Королев из OQJAV в новом клипе исполнительницы О! Марго на песню «Мимо»

Помните рыжеволосую девочку из клипа группы «Обе две» на песню «Милый»? Теперь это настоящая «юная примадонна» Марго Лебедева, заявившая о себе как об исполнительнице О! Марго. В ее клипе на песню «Мимо» снялись экс-ведущий Первого канала Антон Привольнов и музыканты группы OQJAV Вадик Королев и Дима Шугайкин. Конечно, в роли мафиози — посмотрите прямо сейчас!
Клип на песню «Мимо» О! Марго — это «кинокомедия из жизни юной примадонны, ее телохранителя и двух мафиози». Хотя сама песня, по признанию исполнительницы, о расставании: «Человечество не придумало красивый способ расставаться. В тот вечер он спросил меня, останусь ли я ночевать, и в это самое мгновенья я поняла, что ничего к нему больше не чувствую».
«Для клипа «Мимо» с нашим продакшном мы написали больше трех разных сценариев, перебирали версию за версией, пока не решили сделать его комичной историей о тех 80-х, в которых никогда не были. Так появились влюбленный в танцы телохранитель и сцена, где в разгар танцевальной лихорадки опасные (прекрасные) бандиты пробираются на сцену и похищают поп-диву прямо во время концерта», — говорит о клипе Марго.
Песня «Мимо» вошла во второй полноформатный альбом «Джинсы старшего брата». На пластинке восемь треков в жанре «эмпатичный смарт-поп». На все случаи жизни — и для романтизирующих свои страдания по самому популярному мальчику в универе девушек, и для ребят, которые собираются на вечеринку, и для младшей сестры, что тайком примеряет вещи старшей, пока ее нет дома.
«Помните ту рыжую девочку из клипа Обе Две — «Милый»? Мне было 7. И после съемок я еще несколько лет была уверена, что стану актрисой. Как же хорошо, что все пошло по не плану. Цель моего творчества — вдохновить людей на свершения. Это не обязательно должно быть что-то великое. Отвязный танец прямо на улице, караоке в такси с водителем, спонтанно купленные билеты до Питера — такие свершения делают тебя свободным и счастливым. Мой саундтрек поможет превратить эти моменты в сцены Нетфликса», — заявляет О! Марго.
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