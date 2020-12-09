Мафиози Вадик Королев из OQJAV в новом клипе исполнительницы О! Марго на песню «Мимо»

Клип на песню «Мимо» О! Марго — это «кинокомедия из жизни юной примадонны, ее телохранителя и двух мафиози». Хотя сама песня, по признанию исполнительницы, о расставании: «Человечество не придумало красивый способ расставаться. В тот вечер он спросил меня, останусь ли я ночевать, и в это самое мгновенья я поняла, что ничего к нему больше не чувствую».

«Для клипа «Мимо» с нашим продакшном мы написали больше трех разных сценариев, перебирали версию за версией, пока не решили сделать его комичной историей о тех 80-х, в которых никогда не были. Так появились влюбленный в танцы телохранитель и сцена, где в разгар танцевальной лихорадки опасные (прекрасные) бандиты пробираются на сцену и похищают поп-диву прямо во время концерта», — говорит о клипе Марго.