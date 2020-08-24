«Человек из Подольска» — экранизация одноименной пьесы Дмитрия Данилова, поставленной Серзиным в 2018 году на сцене Театра имени Федора Волкова. По сюжету пьесы, прохожий попадает в отделение полиции, где с ним начинают вести философские беседы. Выясняется, что главному герою симпатичен Амстердам, но видится невзрачным родной город — Подольск. Задержанный даже не помнит, какого цвета стены в его подъезде, и мало обращает внимания на то, что его окружает, и не чувствует собственную жизнь.

Главные роли в фильме «Человек из Подольска», премьера которого состоится 16 сентября в рамках основного конкурса кинофестиваля «Кинотавр», исполнили Вадик Королев, Виктория Исакова, Владимир Майнингер, Илья Борисов, Михаил Касапов, Таисия Вилкова, Евгений Сангаджиев и другие.