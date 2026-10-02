Что смотреть дома на этой неделе: «Полдень» с Матвеевым и Колокольниковым, «Последний богатырь. Колобок» и Галь Гадот в «Бегущей»

Сериал «Полдень», премьера (18+)

Сериал по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». В касте — Максим Матвеев, Юрий Колокольников и другие звезды.

Это первая экранизация книги 1979 года. По сюжету в 2278 году руководитель комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) отправляет Максима Каммерера (Юрий Колокольников) найти пропавшего после сложного задания на планете Надежда сотрудника-прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев). В процессе выясняется, что от их решений и действий зависит судьба всего человечества.

Также в проекте снялись Юлия Снигирь, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев и другие. Режиссер проекта — Клим Козинский («Первый номер», «13 клиническая»).

С 1 октября, Okko