Что смотреть дома на этой неделе: «Полдень» с Матвеевым и Колокольниковым, «Последний богатырь. Колобок» и Галь Гадот в «Бегущей»

А также — новый сезон «Клиники», экранизация «К востоку от Эдема», судебная драма «Война», «Убить Джеки» с Кэтрин-Зетой Джонс, Пол Радд в драмеди «Это хит!», приключения по пушкинским мотивам «Дубровский. Русский зорро», доки «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР» и «Амазонки русского авангарда» плюс новые сезоны «Йеллоустоун: Маршалы» и «Время приключений: Побочные квесты». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Полдень», премьера (18+)
Сериал по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». В касте — Максим Матвеев, Юрий Колокольников и другие звезды.
Это первая экранизация книги 1979 года. По сюжету в 2278 году руководитель комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) отправляет Максима Каммерера (Юрий Колокольников) найти пропавшего после сложного задания на планете Надежда сотрудника-прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев). В процессе выясняется, что от их решений и действий зависит судьба всего человечества.
Также в проекте снялись Юлия Снигирь, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев и другие. Режиссер проекта — Клим Козинский («Первый номер», «13 клиническая»).
С 1 октября, Okko
Фильм «Последний богатырь. Колобок» (6+)
Хитрый и язвительный Колобок (в озвучке Гарика Харламова) путешествует по свету и вечно попадает в приключения. Сказочная комедия со скандальным оттенком.
В какой-то момент судьба сводит его с пекарем-недотепой Тихоном (Дмитрий Журавлев) и красавицей Ладой (Мила Ершова), с которыми сказочного хаоса станет еще больше. Среди других заметных лиц каста — Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и Константин Плотников. Режиссер — Антон Маслов («Последний богатырь. Наследие» и «Мужу привет»).
С 1 октября, «Кинопоиск», Start, Premier, «Иви», Okko, «Кион»
Фильм «Бегущая» / The Runner (18+)
Адвокат Майя, которая во время пробежки получает зловещий звонок о похищении сына. Британский экшен с Галь Гадот.
Теперь, чтобы его спасти, она обязана пробежать через весь Лондон, выполняя задания преступника. Режиссером выступил Кевин Макдональд («Последний король Шотландии» и «Мавританец»).
С 30 сентября, «Кинопоиск», Start, «Иви», Okko, «Кион»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Клиника» / Scrubs, 11 сезон (18+)
Возвращение культового комедийного сериала спустя 16 лет произошло этой весной. К своим ролям вернулись Зак Брафф, Сара Чок, Джуди Рейес и Дональд Фэйсон.
Проект продюсирует создатель «Клиники» Билл Лоуренс, шоураннерами же стали Тим Хоберт и Асим Батра, также работавшие над сценариями оригинала.
C 30 сентября, Hulu
Сериал «Амазонки русского авангарда» (18+)
Документальный сериал о жизни и творчестве художниц, которые совершили революцию в русском искусстве. Вдохновляющая история о желании экспериментировать.
В центре внимания — Наталья Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова и Надежда Удальцова. Режиссер — Георгий Аваньян.
С 30 сентября, «Кинопоиск», Start, Premier, «Иви», Okko, «Кион»
Сериал «Дубровский. Русский Зорро» (18+)
Владимир Дубровский тайно возвращается в Россию под чужим именем и раскрывает заговор помещиков. Вольное продолжение романа Пушкина.
Заглавную роль сыграл Олег Гаас, Машу — Марина Ворожищева, Троекурова-старшего — Александр Семчев. Режиссером выступил Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»).
С 30 сентября, Premier, «Иви», ТВ-3
Сериал «Война» / War, премьера (18+)
Антология HBO о громких судебных процессах. Шоураннером выступил создатель «Захваченного рейса» и «Люпина» Джордж Кэй.
В первом сезоне сюжет разворачивается вокруг развода владельца корпорации с кинозвездой — интересы своих клиентов берутся представлять две крупные адвокатские конторы, сразу же вступающие в многоступенчатую конфронтацию. В касте — Сиенна Миллер, Доминик Уэст, Арчи Рено, Фиби Фокс и другие.
C 1 октября, HBO
Сериал «К востоку от Эдема» / East of Eden (18+)
История клана Траск в долине Салинас-Валли в начале XX века. Экранизация классического романа Джона Стейнбека.
В касте — Флоренс Пью, Кристофер Эбботт, Майк Фейст и другие. Шоураннером стала Зои Казан («Руби Спаркс»).
C 1 октября, Netflix
Сериал «Время приключений: Побочные квесты» / Adventure Time: Side Quests, 2 сезон (18+)
Мальчик Финн и пес Джейк возвращаются. Спин-офф посвящен их ранним приключениям на Земле УУУ.
Шоураннером проекта со странными и уморительно абсурдными историями стал Нат Кэш, уже работавший над двумя десятками эпизодов оригинала.
Со 2 октября, Hulu
Сериал «Убить Джеки» / Kill Jackie, премьера (18+)
Контрабандистка Джеки продает поддельное искусство, но оказывается под атакой банды наемников. Комедийный триллер с Кэтрин-Зетой Джонс.
Также в сериале об изворотливости и внутренних демонах эффектной богачки Джеки Прайс снялись Дэниэл Ингс, Сидсе Бабетт Кнудсен, Джулиан Райнд-Татт и Кристин Адамс. Создатель шоу — Дэймон Томас («Максимальное удовольствие гарантировано»).
Со 2 октября, Prime Video
Сериал «Солдаты полураспада. Ядерный секрет СССР»
Док о жутком эксперименте на Тоцком полигоне в 1954 году. Проект выходит в преддверии старта сериала «Полураспад».
В качестве режиссера выступил Владислав Кузнецов («Быть цыганом» и «Общак. Главная ОПГ России»).
Со 2 октября, Okko
Сериал «Йеллоустоун: Маршалы», 2 сезон (18+)
Продолжение спин-оффа «Йеллоустона» Тейлора Шеридана. В центре внимания — история Кейси.
Герой Люка Граймса сепарировался от семейства Даттон и вступил в элитный отряд маршалов в штате Монтана. Роль его колоритного коллеги Пита сыграл Логан Маршалл-Грин.
С 4 октября, CBS
Фильм «Это хит!» / Power Ballad (18+)
Два музыканта-аутсайдера сражаются за мировое признание. Драмеди режиссера «Ноттинг-Хилла» Джона Карни.
Рик (Пол Радд) и Дэнни (Ник Джонас) когда-то были известными, но сейчас находятся в очевидном кризисе. После их полуслучайного совместного концерта песня Рика вирусится на весь мир — но проблема в том, что исполнил ее Дэнни и присвоил всю славу себе. Между коллегами начинается настоящая война за признание авторства.
С 4 октября, «Кинопоиск», Okko, Wink
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