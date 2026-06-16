Александр Сокуров выступит в «Подписных изданиях» на презентации новой книги издательства «Сеанс»

В апреле на Московском международном кинофестивале состоялась российская премьера пятичасовой документальной картины Сокурова «Записная книжка режиссера», в августе 2025-го показанной на Венецианском кинофестивале. Режиссер снял проект по дневникам, которые вел с 1957 по 1991 год.

Накануне московской премьеры Любовь Аркус рассказала, что кинозалы Петербурга отказались принимать ретроспективу фильмов Сокурова к его юбилею. Основательница журнала «Сеанс» отметила, что за последние четыре года ни один его фильм не получил прокатное удостоверение.

14 июня, в день своего рождения, Сокуров опубликовал открытое письмо Никите Михалкову о цензуре фильмов и проблемах петербургских киностудий. «Я обратился к вам, поскольку признаю: вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия», — отметил кинематографист.

Никита Михалков ответил на послание в своем канале. Он подчеркнул, что не является руководителем государства, и призвал Сокурова переадресовать обращение «кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит».

Презентация с участием Сокурова пройдет 22 июня в 19:00 на Литейном, 57. Вход свободный, нужна регистрация. Книга «Сеанса» уже в продаже.

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