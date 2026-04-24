«Сначала решили, потом передумали»: Александру Сокурову не вручили обещанный спецприз ММКФ

Александру Сокурову не вручили специальный приз «За вклад в мировой кинематограф» по итогам 48-го Московского международного кинофестиваля. О том, что президент ММКФ Никита Михалков пригласил кинематографиста приехать на фестиваль для получения этой награды, ранее сообщала Любовь Аркус. Режиссер написал, что не планировал отказываться от награды сам.

Сокуров прокомментировал ситуацию в разговоре с «Подъемом»: «Что я могу сказать? Ну, сначала решили, потом передумали. Я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря... Мы не за награды работаем, мы снимаем кино... Ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним. Пусть это будут их внутренние проблемы».

На ММКФ состоялась российская премьера новой (пятичасовой!) документальной картины Сокурова «Записная книжка режиссера», в августе 2025-го показанной на Венецианском кинофестивале. Режиссер снял проект по дневникам, которые вел с 1957 по 1991 год.