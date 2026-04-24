«Сначала решили, потом передумали»: Александру Сокурову не вручили обещанный спецприз ММКФ

Режиссер не собирался отказываться от награды, за которой его пригласил лично Никита Михалков.
Александру Сокурову не вручили специальный приз «За вклад в мировой кинематограф» по итогам 48-го Московского международного кинофестиваля. О том, что президент ММКФ Никита Михалков пригласил кинематографиста приехать на фестиваль для получения этой награды, ранее сообщала Любовь Аркус. Режиссер написал, что не планировал отказываться от награды сам.
Сокуров прокомментировал ситуацию в разговоре с «Подъемом»: «Что я могу сказать? Ну, сначала решили, потом передумали. Я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря... Мы не за награды работаем, мы снимаем кино... Ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним. Пусть это будут их внутренние проблемы».
На ММКФ состоялась российская премьера новой (пятичасовой!) документальной картины Сокурова «Записная книжка режиссера», в августе 2025-го показанной на Венецианском кинофестивале. Режиссер снял проект по дневникам, которые вел с 1957 по 1991 год.
Александр Сокуров
о работе «Записная книжка режиссера»:
Это не публицистика и не политика. Это попытка художественного осмысления времени, гуманитарная работа по сбору камней, которые разбросали наши предшественники. Это передача лирическими и драматическими средствами ощущения времени, в котором жил я и жили мои соотечественники — я имею в виду советских людей, — и тех общих тревог, которые мы испытывали тогда. И это не только о том, как жил небольшой город Ленинград, но и о том, что происходило вокруг Ленинграда и во всем мире. Это фильм о рабочих людях, о заводах, о крестьянах, о культуре, о науке, о технологии, о технике — о том, из чего складывалась жизнь этого маленького, но на самом деле великого города. В фильме много музыки и очень много исторических документов о событиях в мире и в городе. Даже для иностранного зрителя там найдется много фактов об их собственной жизни — о том, что они давно забыли или, может быть, на что никогда не обращали внимание.
Накануне московской премьеры Любовь Аркус рассказала, что кинозалы Петербурга отказались принимать ретроспективу фильмов Сокурова к его юбилею. Основательница журнала «Сеанс» отметила, что за последние четыре года ни один фильм режиссера не получил прокатного удостоверения. В том же посте Аркус написала про спецприз Сокурову и приглашение на ММКФ от Михалкова.
Во время показа 19 апреля Сокуров со сцены передал Михалкову конверт с благодарственным письмом. Текст послания не разглашают, но днем 24 апреля автор «Записной книжки режиссера» написал в своем канале, что намерения отказываться от награды у него не было.
Александр Сокуров
В течение этого дня мне поступают вопросы от журналистов в связи с призом ММКФ. Вынужден обратиться со следующим разъяснением.
Да, действительно... 30 марта я получил официальное письмо от Н.С. Михалкова с сообщением о решении ММКФ присудить мне приз «За вклад в мировой кинематограф». Конечно, оно изумило меня — это на фоне запрещенных к показу на родине моих фильмов?
Я почему-то был уверен, что решение о призе будет отменено. У меня не было намерения отказываться от награды. Все же рядом и за моей спиной стоят мои уважаемые коллеги, участвовавшие в создании фильмов.
На церемонии ММКФ во время представления нашего фильма «Записная книжка режиссера» я передал программному директору ММКФ И.А. Кудрявцеву письмо, адресованное Н.С.Михалкову, с предложением обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в российском кино.
Накануне премьеры нашего фильма я получил подтверждение своим предположениям — вручение премии отменяется.
Ну что же: отменяется — так отменяется. Мое дело — работать над кинофильмами. Я вернулся в Петербург.
Церемония награждения по итогам 48-го ММКФ состоялась вечером 23 апреля. Ни Сокуров, ни Михалков не приняли участие в событии. Спецприз «За вклад в мировой кинематограф» не достался никому.
