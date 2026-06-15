Александр Сокуров опубликовал открытое письмо Никите Михалкову о цензуре и проблемах петербургских киностудий

14 июня режиссеру и сценаристу Александру Николаевичу Сокурову исполнилось 75 лет. В день своего юбилея режиссер обнародовал письмо, которое передавал Никите Михалкову на Московском международном кинофестивале в апреле, и добавил к нему предуведомление.

Послание, которое Сокуров 19 апреля на премьере своего фильма «Записная книжка режиссера» вручил программному директору ММКФ Ивану Кудрявцеву, посвящено цензуре. Кинематографист поблагодарил Михалкова как президента кинофестиваля за возможность показать новую картину, но обратил внимание на запреты в свой адрес, которые «исключают возможность продолжения профессионального развития». К письму Сокуров приложил список фильмов, запрещенных Министерством культуры РФ к показу на территории страны. Среди них: «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, байопик «Рыжий» Семена Серзина, «Сказка» и «Русский ковчег» (не пустили в повторный прокат) самого Сокурова — всего 37 пунктов.

В предуведомлении, тоже адресованном Михалкову, режиссер пишет, что придает содержание письма огласке, потому что спустя два месяца его содержание «перестало быть личным обращением». Он добавил, что особые трудности переживают петербургские кинематографисты, в том числе студия «Лендок» и закрытый в 2015-м «Леннаучфильм». «Я обратился к вам, поскольку признаю: вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия», — отметил Сокуров.

В апреле Александру Сокурову не вручили специальный приз «За вклад в мировой кинематограф» по итогам 48-го Московского международного кинофестиваля. О том, что президент ММКФ Никита Михалков пригласил кинематографиста приехать на фестиваль для получения этой награды, накануне сообщала Любовь Аркус. Сокуров написал, что не планировал отказываться от награды сам.

На ММКФ состоялась российская премьера пятичасовой документальной картины Сокурова «Записная книжка режиссера», в августе 2025-го показанной на Венецианском кинофестивале. Автор снял проект по дневникам, которые вел с 1957 по 1991 год. Накануне московской премьеры Любовь Аркус рассказала, что кинозалы Петербурга отказались принимать ретроспективу фильмов Сокурова к его юбилею.

«Что я могу сказать? Ну, сначала решили, потом передумали. Я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря... Мы не за награды работаем, мы снимаем кино... Ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним. Пусть это будут их внутренние проблемы», — комментировал Сокуров ситуацию с отменой приза.

В апрельском письме режиссер призывал Михалкова помочь в «разблокировке» запретов коллегам и «восстановлении Конституционных прав талантливых соотечественников». В своем новом послании Сокуров отметил, что со времен его участия в совете по правам человека при Президенте РФ «конкретных системных решений» в сфере кинематографа принято не было.

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