Звезда «Сводишь с ума» актер Юрий Насонов: «Я социальный лубрикант: люблю объединять людей и чтобы всем было кайфово»

Главный краш и Ромео театра «Мастерская» — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Кино». Юрий Насонов сенсационно переизобрел жанр русских ромкомов. Было: мыльные оперы на грани фола и кринжа (строго по канонам мема «Да я люблю тебя!»). Стало — петербургский сай-фай-фильм «Сводишь с ума» с Насоновым в главной роли. Теперь вместо постсоветских киноклише — квантовая суперпозиция (герои из параллельных вселенных общаются друг с другом сквозь мэджик-зеркало!) и новая искренность (только любовь, химия, респект и поддержка!).
«Ну, гринфлаг!» — подумали мы. «Я социальный лубрикант», — парировал Юра и рассказал все про свой актерский метод (спойлер: чтобы всем было кайфово!), котяру Бегемота (любимая роль эвер!) и лучшие дейтинг-споты Петербурга (внезапно, это Октябрьская набережная!). А затем улетел в Ростов — сниматься у режиссера «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова в байопике Басты.
На Юре: джинсы Mm6 Maison Margiela, ремень Rusty beltz, жилет Magliano (все — Raw dreams closet)
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Юрий сфотографирован на территории Московского государственного университета на Ленинских горах. Университетский городок начал формироваться здесь в начале 1950 х, когда было построено главное здание МГУ — самая высокая из сталинских высоток Москвы.
Почему роль Джокера — хардкор, Брэд Питт — краш, а выдра — тотемное животное
Играем в игру «Дрим-роли Юры Насонова». Я называю двух киноперсонажей, а ты выбираешь, кого бы из них хотел сыграть. Дарт Вейдер или Люк Скайуокер?
Вейдер, конечно! Не люблю пафос в жизни, но люблю пафос в кино.
Джокер или Бэтмен?
Джокер! Бэтмена играть и сложно, и скучно: представь — ты в маске, открыты только рот и подбородок. Ну и как здесь проявить эмоции? Сделать персонажа многогранным? Вообще не весело! А Джокер — это интересный актерский челлендж: непаханое поле из психических расстройств плюс нарциссизм и искаженное чувство справедливости.
Джеймс Поттер или Северус Снейп?
Заверните обоих! Но я больше про загоняться, страдать и прочие драма-квинские дела, поэтому за Снейпа. Нравятся глубокие персонажи-перевертыши со вторым дном и сюжетными твистами.
Тогда кто ты в «Бойцовском клубе»: Тайлер Дерден или Рассказчик?
Подожди, Брэд Питт сыграл Дердена?
Ага, а Рассказчика — Эдвард Нортон.
Однозначно Питт! Он мой внутренний референс и краш — все, что Брэд Питт делает в кино, крышесносно. А Нортон — не моя психофизика. Понимаю, как это сыграть, но мне ближе Питт.
Шерлок Холмс или доктор Ватсон?
Вот это десять из десяти! Признание: привет, я Юра Насонов и, когда вырасту, хочу быть Шерлоком Холмсом — тем, что в версии Бенедикта Камбербэтча. Во-первых, я, как и Бенедикт, похож на выдру. Выдра — мое тотемное животное. А во‑вторых, Шерлок — про то, что я сейчас ищу в актерстве. Мой роскошный максимум — исследовать персонажей рационально, с позиции ума. Эмоционально уже могу классно подстраиваться под разные сцены и обстоятельства. Но в том, когда ум преобладает над телом, пока мало опыта. Хочу развиваться в этом направлении.
А кто в твоем бромансе пройдет кастинг на Ватсона?
Мой друг и коллега по театру Фома Бызгу (Юра и Фома окончили актерский курс Григория Козлова в РГИСИ и были приняты в труппу основанного им театра «Мастерская». — Прим. ред.). Уверен, это был бы тандем мечты! Фома — невероятно талантливый и крутой артист. Ты видела его в роли кота Бегемота? Нет? Ты просто обязана увидеть Фому в спектакле «Мастер и Маргарита» в «Мастерской» — это просто космос!
Кадр из ромкома «Сводишь с ума»
Как ромком «Сводишь с ума» замиксовал квантовую физику с платоновским мифом + бонус: актерский метод Насонова
Сай-фай-ромком Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума» про мэджик-зеркало и влюбленных в параллельных реальностях стал хитом — в том числе и сарафанным. Сотни эдитов в соцсетях, преданная фанбаза. Что это — тоска по романтическим комедиям с петербургской пропиской, как «Питер FM» и «Прогулка»? Или ваша с Милой Ершовой экранная химия?
С Милой мы не были знакомы лично до старта съемок, но быстро стали хорошими друзьями. А вскоре подтянулась и актерская химия. Мне важно было Милу оберегать: следить, чтобы она отдыхала между дублями, поела, меньше переживала. В общем, я вел себя как в реальных отношениях. Я и с женой такой же.
Твой метод, получается! Фиксируем: для суперуспешности проекта сначала надо подружиться…
Да, так и запиши: «Метод Насонова». (Смеется.)
С этого места поподробнее.
Смотри, метод выглядит так. Надо понять, что у твоего партнера на данном этапе жизни происходит за кадром, и создать ему комфортные условия для работы с тобой в кадре. Например, в сериале «Колотушка», где я играл уличного бойца без правил (это как поп-ММА!), я выстраивал братскую связь с актером Андрюхой Пынзару. Мы там по сюжету братья: он старший, я младший. В адреналиновом боевике «Высокий сезон» Стаса Иванова, с которым мы были знакомы по хитовому «ЮЗЗЗ», у нас целая банда мелких мошенников-серферов, осевших во Вьетнаме. В ней Сергей Горошко, Артур Бесчастный, Сиу Нгуен, Анна Завтур. И вот там по сценарию у меня была функция самого маленького члена этой группировки — яркого и бесконечно доброго, который всех мирит и соединяет. И ровно так я себя вел в нашем путешествии и вне кадра — как «социальный лубрикант»! Меня так жена в шутку называет. Люблю объединять людей и чтобы всем было кайфово.
Кадр из ромкома «Сводишь с ума»
У «Сводишь с ума» тысячи фанатов в соцсетях — какая реакция на ромком была для тебя самой неожиданной?
Самой неожиданной реакцией для меня была моя собственная. Давай честно: ромком не самый хитовый жанр в России. А наш фильм вдруг раз — и удался! При просмотре «Сводишь с ума» я даже смог отключиться от анализа своей работы и посмотреть его безоценочно. Спойлер: мне очень понравилось! А для зрителей фильм работает как катализатор: помогает решиться что-то поменять в жизни. Признаться в любви или, наоборот, закончить отношения. «Сводишь с ума» пробивает на чувственном уровне — и это главная победа.
Топ твоих инсайтов во время съемок!
Мой главный инсайт? Это любовь. Она все вытянет и спасет. На «Сводишь с ума» любовь объединила все цеха: от актерского и операторского до костюмного, гримерного и осветительного. Мы все находились в нежности, диалоге, взаимопонимании и принятии. Даже в конфликтных ситуациях. Я благодаря «Сводишь с ума» стал внимательнее, научился по-настоящему любить свое дело и партнеров. И вот тебе еще одно открытие: да, я многое отдал проекту, но еще больше получил в ответ. Чем больше затрачиваешься, тем значительнее отдача по итогу.
Ваши с Милой Ершовой герои — Ваня и Алиса — в одной реальности влюбляются друг в друга, но не мэтчатся с другими версиями себя в параллельной реальности. Получается, «Сводишь с ума», как и сериал «Жизни матрешки» с Наташей Лионн, — про теорию суперпозиции из квантовой физики об одновременном существовании разных состояний и вероятностей в одной и той же точке. Получается, фильм глубже, чем кажется на первый взгляд. Он, на секундочку, разрушает платоновский миф про идеально подходящие друг другу половинки!
Круто, что ты заметила. И это офигенная мысль! То есть мы можем быть не готовыми друг к другу, если встретимся не в то время. А значит, отношения — не про божественное предназначение. Иногда, чтобы быть вместе, каждому надо пройти свой путь. И в этом и есть волшебство жизни или магический реализм, если угодно.
То есть любовь — это всегда работа и перестройка ради другого, но и во имя себя тоже. Проще всего закрыться после неудачи, кидать фразы вроде «Больше не верю в любовь», «Все мужчины — предатели» или «Теперь я не доверяю женщинам». Куда сложнее попробовать снова, даже если это не во второй и не в третий, а в пятисотый раз. И продолжать верить — хотя бы в себя самого.
Кадр из ромкома «Сводишь с ума»
Был ли в твоей жизни момент, который мог бы поделить твою реальность на две, так же как и в фильме?
Первое свидание с моей женой Настей. Я решил сделать ход конем и пригласил ее в театр «Мастерская», на спектакль «Ромео и Джульетта», где я играю Ромео. При этом — в дуэте с бывшей девушкой. После занавеса и аплодисментов я пообещал Насте, что приду через 10 минут. Но это была премьера и одновременно конец сезона. Нас поздравлял с постановкой руководитель театра Григорий Михайлович Козлов, говорил трогательный тост о нашей работе. Ремарка: а Козлов для меня в театре как отец родной — уйти было бы дико некрасиво. И вот только представь: Настя ждет меня на Октябрьской набережной уже около часа, а ко мне на крыльях общей победы и любовного вайба подходит бывшая и предлагает начать все сначала.
Очень кинематографично!
Скажи! Мироздание предложило мне, как в сказках, три дороги. Но я как будто изначально знал, что должен вежливо попрощаться и как можно быстрее бежать на набережную, где меня ждут. Спойлер: мы гуляли с Настей всю ночь, наблюдая, как сводятся и разводятся мосты. Монтажная склейка: и вот мы женаты и очень счастливы.
На Юре: рубашка Dries Van Noten (Raw dreams closet)
Как выгулять темные и кошачьи стороны в «Мастерской» и почему собачьи уши пахнут Америкой
Главный специалитет придуманного Григорием Козловым театра «Мастерская» — актерские ансамбли. Более 15 лет Григорий Михайлович руководит идеальной сборной; в составе — выпускники его курса в РГИСИ. Ты часть команды уже восемь лет, никогда не думал о трансфере — попробовать себя в другом театре?
Важно: театр «Мастерская» — для меня дом. А я сентиментален, поэтому очень привязан к дому. Хотя если бы у меня правда были большие театральные амбиции, я бы, наверное, уже давно попытался реализовать их.
Ты в «Мастерской» играешь в девяти спектаклях. Особенно впечатляет разброс ролей в «Мастере и Маргарите». Цитирую сайт театра: ты Мастер, Булгаков, Бегемот, Иван Бездомный, Афраний, Римский и даже Воланд. Это как?
Все просто: мы иногда играем роли по очереди или подменяем друг друга. На самом деле Мастером на сцене я так и не был — только на репетициях. А вот Воланда — да, мне посчастливилось сыграть на гастролях в Китае. Глебасик Савчук, бесподобный Воланд в нашем спектакле, травмировался, срочно нужна была замена, и подходил только я. Считаю, режиссер Григорий Михайлович Козлов в тот момент помог мне выгулять мою темную сторону. (Смеется.) Я ходил, слушал Rammstein и шаг за шагом проникся персонажем, выстраивая его от ума. Рассуждал, в чем булгаковский Воланд — гетевский Мефистофель? Как воздает каждому по вере его? Говорю — и до сих пор мурашки.
Еще всегда нравилось играть кота Бегемота. Тут все наоборот: надо было отпускать себя и быть ярким и необузданным. Камон, ведь ты же кот. Даже так: КОТЯРА!
Что для тебя Петербург?
Одновременно моя Римская империя и сентиментальная ценность. Как раз не так давно под музыку ездил на самокате по местам своей юности. Это в районе Купчино. И словил чувство дереализации, знаешь, когда думаешь: а со мной ли это вообще все было? Побывал у дедули и в квартире, в которой вырос. Прокатился во дворах около своей школы — гимназии с углубленным изучением языков, при которой есть совершенно гениальная театральная студия. Благодаря ей я, обычный мальчик из простой семьи, например, съездил по обмену в США, играл там спектакли. Жил в Рестоне, это такой город в Вирджинии, где по утрам из окна можно наблюдать целые стада оленей.
Звучит эпично! Что еще запомнилось?
Что учеба в американских школа начинается очень рано, вставать приходилось в 6 утра. Я столько парт обслюнявил, пока спал на первых уроках! А еще в памяти почему-то засел запах цветущих весной деревьев. Очень похожий аромат у жидкого мыла для собачьих ушей. Мы с женой моем таким нашего пти-брабансона Коби. И после — его уши пахнут Америкой! (Смеется.) На самом деле просто в составе мыла экстракт каких-то цветущих деревьев. Но я, как это унюхал, сидел в обнимку с Коби и предавался воспоминаниям о детстве.
Это Пруст! Только вместо мадленок как портал в прошлое работают уши собаки, которые пахнут Америкой.
Знаешь, это особенное чувство, и оно не про то, как там здорово, нет. Просто тогда, в детстве, для меня мир вдруг расширился с небольшого района Купчино до другой страны и материка.
И в финале — где увидим тебя в ближайшее время?
Прямо сейчас снимаюсь у Стаса Иванова в байопике Басты, которого играет Слава Копейкин из «Слова пацана» и «Детей перемен». В проекте многое пока под NDA, скажу только: Ростов — город невероятных контрастов. Здесь яркие, красивые и очень открытые люди. Здесь много свободы и тепла. Здесь большие стеклянные высотки соседствуют с живописными купеческими домами в стиле барокко, храмами, аккуратными парками и аллеями. А внутри дворов прячутся деревянные избы и разрисованные граффити стены. Как будто идешь по Италии, но вдруг резко оказываешься у себя на даче.
Текст: Полина Яровая, Елена Анисимова
Фото: Ирина Аникина
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Рамиль Шакирзянов
Визаж и волосы: Мария Самсонова
Свет: Валентин Панков, Илья Пухов
Ретушь: Анастасия Билык
Ассистент стилиста: Тома Федоровна
Ассистент продюсера: Михаил Пелишенко
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