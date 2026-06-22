Звезда «Сводишь с ума» актер Юрий Насонов: «Я социальный лубрикант: люблю объединять людей и чтобы всем было кайфово»

Почему роль Джокера — хардкор, Брэд Питт — краш, а выдра — тотемное животное

Играем в игру «Дрим-роли Юры Насо­нова». Я называю двух киноперсонажей, а ты выбираешь, кого бы из них хотел сы­грать. Дарт Вейдер или Люк Скайуокер?

Вейдер, конечно! Не люблю пафос в жизни, но люблю пафос в кино.

Джокер или Бэтмен?

Джокер! Бэтмена играть и сложно, и скучно: представь — ты в маске, открыты только рот и подбородок. Ну и как здесь проявить эмо­ции? Сделать персонажа многогранным? Во­обще не весело! А Джокер — это интерес­ный актерский челлендж: непаханое поле из психических расстройств плюс нарцис­сизм и искаженное чувство справедливости.

Джеймс Поттер или Северус Снейп?

Заверните обоих! Но я больше про заго­няться, страдать и прочие драма-квинские дела, поэтому за Снейпа. Нравятся глубокие персонажи-перевертыши со вторым дном и сюжетными твистами.

Тогда кто ты в «Бойцовском клубе»: Тайлер Дерден или Рассказчик?

Подожди, Брэд Питт сыграл Дердена?

Ага, а Рассказчика — Эдвард Нортон.

Однозначно Питт! Он мой внутренний ре­ференс и краш — все, что Брэд Питт дела­ет в кино, крышесносно. А Нортон — не моя психофизика. Понимаю, как это сыграть, но мне ближе Питт.

Шерлок Холмс или доктор Ватсон?

Вот это десять из десяти! Признание: привет, я Юра Насонов и, когда вырасту, хочу быть Шерлоком Холмсом — тем, что в версии Бе­недикта Камбербэтча. Во-первых, я, как и Бенедикт, похож на выдру. Выдра — мое тотемное животное. А во‑вторых, Шерлок — про то, что я сейчас ищу в актерстве. Мой роскошный максимум — исследовать пер­сонажей рационально, с позиции ума. Эмо­ционально уже могу классно подстраиваться под разные сцены и обстоятельства. Но в том, когда ум преобладает над телом, пока мало опыта. Хочу развиваться в этом направлении.

А кто в твоем бромансе пройдет ка­стинг на Ватсона?

Мой друг и коллега по театру Фома Быз­гу (Юра и Фома окончили актерский курс Григория Козлова в РГИСИ и были приня­ты в труппу основанного им театра «Мастер­ская». — Прим. ред.). Уверен, это был бы тандем мечты! Фома — невероятно талант­ливый и крутой артист. Ты видела его в роли кота Бегемота? Нет? Ты просто обязана уви­деть Фому в спектакле «Мастер и Маргари­та» в «Мастерской» — это просто космос!