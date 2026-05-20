Евгений Цыганов расскажет Льву Лурье и Александру Маличу «про Питер без FM»

О Бродском в «Полутора комнатах» и рок-н-ролле, кавере на Цоя и прогулках с дочерью по белым ночам, знаковых съемках и любимых местах — на встрече 19 июля.

Евгений Цыганов с дочерью Полиной

В июле гостем цикла ДК Лурье «Собрание сочинений. Встречи на Невском» станет актер, режиссер и музыкант Евгений Цыганов. Компанию артисту традиционно составят историк Лев Лурье и директор Алекандринского театра Александр Малич.

Говорить планируют о Бродском в «Полутора комнатах» (Цыганов ставил две пьесы поэта!), о рок-н-ролле и кавере на Цоя — как с фронтменом группы «Ме4та». Евгений вспомнит прогулки с дочерью Полиной по белым ночам, знаковые съемки и совпадения, любимые места, люди, случаи и встречи. Также обсудят гастроли на сцене БДТ и петербургскую харизму (с которой можно родиться и жить в Москве).

В рамках проекта «Собрание сочинений. Встречи на Невском» Дом культуры Льва Лурье проводит публичные беседы с петербуржцами и гостями города об их воспоминаниях, связанных с местом. В феврале Лурье беседовал с режиссером спектакля-хита «Холопы» Андреем Могучим.

Встреча с Цыгановым состоится 19 июля в отеле «Коринтия» (Невский, 57). С 13:00 — сбор гостей и приветственный бранч, разговор начнется в 13:45, в 15:30 — обмен впечатлениями и ранний дижестив. Билеты в продаже.

