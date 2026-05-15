Квартирник «Мегаполиса» и онлайн-спектакли с Цыгановым: музей «Полторы комнаты» анонсировал программу ко дню рождения Бродского

24 мая поэту исполнилось бы 86 лет.

Иосиф Бродский в нью-йоркском ресторане «Русский самовар». Начало 1990-х

24 мая исполнится 86 лет со дня рождения поэта, эссеиста, переводчика и драматурга Иосифа Бродского. Музей «Полторы комнаты» поделился программой к памятной дате. Помимо праздничных экскурсий с любимыми сюжетами сотрудников музея, посетителей ждут записи спектаклей Евгения Цыганова по пьесам Бродского, а также квартирник Олега Нестерова и группы «Мегаполис».

Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Его семья получила «полторы комнаты» в Доме Мурузи в 1955-м. В пространстве, где сейчас находится мемориальный музей, литератор прожил 17 лет — вплоть до отъезда в эмиграцию.

23 мая в «Полутора комнатах» пройдут показы двух онлайн-спектаклей по пьесам поэта. Актер Евгений Цыганов выступил автором идеи обоих постановок и появился в главных ролях.

В 17:00 представят первую опубликованную пьесу Бродского «Мрамор». Действие происходит во втором веке «после нашей эры» в тюремной камере, где пожизненно сидят Туллий и Публий. За ними безостановочно наблюдают скрытые камеры.

В 19:30 покажут запись спектакля «Демократия!». По сюжету марионеточное правительство меняет политическую систему и на пути к народовластию в стране стремится не упустить личную выгоду. Онлайн-премьера «Демократии!» должна была состояться 28 января, но по техническим причинам показ оказался невозможным. Ко дню рождения автора продемонстрируют запись, сделанную в мае 2025-го.

Евгений Цыганов

о спектакле «Демократия!» — в интервью Собака.ru:

В этой пьесе Бродский не закре­пил реплики за персонажами, то есть в тек­сте настолько царит демократия, что герои сами выбирают, какие строчки звучат от их лица. Я подумал, что такое фантазийное «за­седание небольшой социалистической при­балтийской страны» вполне могло бы выгля­деть как зум-конференция. Было страшновато браться за такой фристайл, но выбранная фор­ма позволила мне собрать актеров из разных городов и стран и записать онлайн-спектакль за один день. Всю конференцию начинает персонаж Медведь из «Русского самовара» в Нью-Йорке — ре­сторана и культурного центра, завсегдатаем которого был Брод­ский, он даже отмечал там свои дни рожде­ния.

Специальные экскурсии, на которых сотрудники музея будут выступать по очереди, пройдут 23 и 24 мая. Бар «Конец прекрасной эпохи» угостит гостей «Полутора комнат» коктейлями.

24 мая в 20:00 состоится квартирник группы «Мегаполис» во главе с Олегом Нестеровым. В репертуаре коллектива — песни «Там», «Рождественский романс» и «Дебют», написанные на стихи Бродского.

86-летие автора отметят на Короленко, 14. Подробности и входные билеты доступны на сайте «Полутора комнат».

