Квартирник «Мегаполиса» и онлайн-спектакли с Цыгановым: музей «Полторы комнаты» анонсировал программу ко дню рождения Бродского

24 мая исполнится 86 лет со дня рождения поэта, эссеиста, переводчика и драматурга Иосифа Бродского. Музей «Полторы комнаты» поделился программой к памятной дате. Помимо праздничных экскурсий с любимыми сюжетами сотрудников музея, посетителей ждут записи спектаклей Евгения Цыганова по пьесам Бродского, а также квартирник Олега Нестерова и группы «Мегаполис».

Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Его семья получила «полторы комнаты» в Доме Мурузи в 1955-м. В пространстве, где сейчас находится мемориальный музей, литератор прожил 17 лет — вплоть до отъезда в эмиграцию.

23 мая в «Полутора комнатах» пройдут показы двух онлайн-спектаклей по пьесам поэта. Актер Евгений Цыганов выступил автором идеи обоих постановок и появился в главных ролях.

В 17:00 представят первую опубликованную пьесу Бродского «Мрамор». Действие происходит во втором веке «после нашей эры» в тюремной камере, где пожизненно сидят Туллий и Публий. За ними безостановочно наблюдают скрытые камеры.

В 19:30 покажут запись спектакля «Демократия!». По сюжету марионеточное правительство меняет политическую систему и на пути к народовластию в стране стремится не упустить личную выгоду. Онлайн-премьера «Демократии!» должна была состояться 28 января, но по техническим причинам показ оказался невозможным. Ко дню рождения автора продемонстрируют запись, сделанную в мае 2025-го.