Что смотреть в кинотеатрах России в мае 2026-го: байопик о Майкле Джексоне, «Грязные деньги» Гая Ричи и мистическая драма «Шурале»

А также — «Пока небо смотрит» Романа Михайлова, Марк Эйдельштейн в «Пропасти», хорроры «Хокум» и «Обсессия», комедия «Своя в доску» плюс экшен «Ограбить Лондон» и классические «Ускользающая красота» Бертолуччи и «Разговор» Копполы в повторном прокате. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в мае.

С 7 МАЯ

Bosfor Pictures, 2026

«Шурале» (18+)

Мистическая драма дебютантки Алины Насибуллиной (она же исполнила главную роль), основанная на татарском фольклоре. По сюжету главная героиня Айша приезжает на родину искать пропавшего брата Тимура (Геннадий Блинов) и сталкивается с местной мистикой во всей красе — в родных пейзажах криминальный авторитет (Роман Михайлов) и другие обитатели этой локации выглядят не менее жутко, чем лесной дух Шурале. Также в звездном касте — Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, рэпер Хаски и другие.

С 7 мая

Cweature Features, Imagenation Abu Dhabi FZ, Spooky Pictures, Tailored Films, Team Thrives, 2026

«Хокум» / Hokum (18+)

Хоррор со звездой «Разделения» Адамом Скоттом — он играет специализирующегося на романах ужасов писателя Ома Баумана, который приехал в гостиницу в ирландском захолустье, чтобы развеять прах родителей. На деле же он сталкивается с вполне осязаемыми мистическими явлениями, корни которых лежат в далеком прошлом. Режиссер — Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).

C 7 мая

Largo Entertainment, JVC Entertainment Networks, 1991

«На гребне волны» / Point Break (1991) (18+)

Повторный релиз культового фильма 90-х годов режиссера Кэтрин Бигелоу с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи. Историю об агенте ФБР, внедрившемся в банду серферов, покажут в отреставрированном виде.

C 7 мая

Продюсерская кинокомпания «Киномир» и онлайн-кинотеатр «КИОН» при поддержке Министерства культуры РФ, 2026

«Отец» (16+)

Приз зрительских симпатий ММКФ 2026 года. В центре истории — охотник по имени Гавриил (Илья Шакунов), который в 1942 году отправляется на фронт на поиски ушедшего добровольцем сына Семена (Владислав Тирон). Постановщик фильма — Павел Иванов (сериал «Пальцы»).

С 7 мая

Sakasaka Kai, Asmik Ace Entertainment, Directions Inc., Good Smile Company, Kadokawa, 2013

«Патэма наоборот» / Sakasama no Patema (2013) (12+)

Повторный прокат аниме Ясухиро Есиуры о расколотом надвое мире: на половину человечество гравитация действует как обычно, а другую — притягивает вверх. На этом фоне разворачивается история дружбы юноши и девушки, находящихся по разные стороны аномалии.

C 7 мая

A Higher Standard, Fireheart Entertainment, Kinnane Brothers, LB Entertainment, Nickel City Pictures, 2026

«Холостяк в Италии» (18+)

Комик Кевин Джеймс («Одноклассники») в фильме Чарльза Френсиса и Дэниэла Киннэнов играет жениха, которому буквально у алтаря отказала возлюбленная — из-за этого он проводит свадебное путешествие в Италии в одиночестве. Также в фильме снялись Элисон Хэннигэн, Ким Коут и Джонатан Руми.

С 7 мая

С 14 МАЯ

Anton, Sigma Films, Sky Original Films, 2025

«Ограбить Лондон» / Fuze (18+)

Экшен-ограбление со звездным кастом: отчаянная банда узнает, что центр Лондона перекрыли из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой и решает воспользоваться моментом и взять банк. В фильме задействованы Аарон Тейлор-Джонсон, Сэм Уортингтон, Тео Джеймс и многие другие, а режиссерское кресло занял Дэвид Маккензи («Диспетчер»).

C 14 мая

«Наше кино», Свободное кино, 2026

«Своя в доску» (6+)

Комедия Ильи Лебедева (полнометражный дебют) о строгой учительнице физики (Ольга Лерман) и ее сыне-подростке (Тимофей Кочнев) — семья заключает спор, что парень откажется от мечты стать профессиональным скейтером и не бросит учебу, если мама научится кататься на доске.

С 14 мая

Fiction, France 2 Cinéma, Jeremy Thomas Productions, Recorded Picture Company (RPC), Union Générale Cinématographique (UGC), 1996

«Ускользающая красота» / Stealing Beauty (1996) (18+)

Возвращение на большие экраны классики Бернардо Бертолуччи середины 90-х в отреставрированном виде — с юной Лив Тайлер и Джереми Айронсом.

C 14 мая

Directors Company, The, The Coppola Company, American Zoetrope, Paramount Pictures, 1974

«Разговор» / The Conversation (1974) (18+)

Еще один камбэк классики в российские кинотеатры: в одном из лучших фильмов Фрэнсиса Форда Копполы, получившем главный приз в Каннах, Джин Хэкмен сыграл специалиста по прослушке, втянутого в очень опасную игру.

C 14 мая

XYZ Films, 74 Entertainment, 87North, IPR.VC, Resolute Films, 2026

«Опасные отношения» / Over Your Dead Body (18+)

Триллер о непростой семейной паре (Джейсон Сигел и Самара Уивинг), которые приехали решить в уединенную хижину собственные личные проблемы, но столкнулись с нападением преступников — которым в этой ситуации можно только посочувствовать. Режиссер — Йорма Такконе (сериал «Чудотворцы»).

C 14 мая

Кинодокумент, Кинодом, Медиа Парк Продакшн, 2025

«Булгаков. Тайна мастера» (12+)

Документальный фильм о создании «Мастера и Маргариты», снятый Артемом Михалковым — с подробным исследованием архивных материалов и комментариями экспертов. Также в картине участвует актер Артем Быстров.

С 14 мая

С 21 МАЯ

FT Production, 2026

«Пока небо смотрит» (18+)

Новый проект одного из самых плодовитых российских режиссеров Романа Михайлова. На этот раз в центре истории оказались андеграундные танцоры, которым предложили сняться в коммерческом документальном кино и телешоу, в связи с чем им приходится делать нелегкий выбор. В касте — многие из любимых актеров и друзей Михайлова: Федор Лавров, Александра Киселева, Дарья Екамасова, Чингиз Гараев, а также Валерия Гайя Германика.

С 21 мая

Black Bear International, C2 Motion Picture Group, Toff Guy Films, Yellow Camel Studios

«Грязные деньги» / In the Grey (18+)

Новый экшен Гая Ричи, снятый по классической схеме: отряд обаятельных элитных агентов пытается вернуть миллиард долларов, который похитил магнат-злодей и спрятал на тропическом острове. В звездном касте — Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Розамунд Пайк и Эйса Гонсалес.

C 21 мая

Capstone Pictures, Blumhouse Productions, Tea Shop Productions, Under the Shell, 2025

«Обсессия» / Obsession (18+)

Хоррор Карри Баркера о болезненной романтической одержимости. Беар (Майкл Джонстон) с помощью волшебного артефакта привораживает к себе Никки (Инде Наваретт), а через некоторое время очень об этом жалеет.

C 21 мая

Pompoko Production Committee, Hakuhodo, Nippon Television Network (NTV), Studio Ghibli, Tokuma Shoten, 1994

«Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй» / Heisei tanuki gassen pompoko (1994) (12+)

Классическое аниме о походе симпатичных японских енотовидных собак против алчных людей снова в прокате — фильм Исао Такахаты, снятый на студии Ghibli, можно посмотреть в кинотеатрах.

С 21 мая

«Биг Скрин Продакшн», «Киноцех», Arna Media, 2026

«Не одна дома 3. Выпускной» (6+)

Триквел популярной семейной комедии: в нем девушка Маша (Милана Хаметова) вновь сталкивается с происками Няни (Юлианна Михневич), которая собирается сорвать ей выпускной. В других ролях — Давид Манукян, Алексей Маклаков, Марк-Малик Мурашкин, Роман Курцын и другие. Режиссером выступил Митрий Семенов-Алейников, снявший вторую часть.

С 21 мая

Кинокомпания «Наше кино», 2026

«Богатыри» (6+)

Сказка о мальчике Ване (Андрей Андреев), попавшем в прошлое и познакомившемся там двумя богатырями — Федором (Роман Постовалов) и Ратибором (Роман Курцын). Всем троим придется отправиться в наше время и опередить злую колдунью Гордею (Алена Михайлова) в поисках реликвий дракона, которая с их помощью собирается пробудить древнее зло. Режиссером выступил Павел Воронин («Мужские правила моего деда» и «Петрушка»).

С 21 мая

С 28 МАЯ

Lionsgate, GK Films, Universal Pictures, 2026

«Майкл» / Michael (18+)

Биографический фильм о ранних годах легендарного поп-музыканта Майкла Джексона (его сыграл племянник звезды Джаафар Джексон). В роли его отца — Колман Доминго, также в касте Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кэт Грэм и другие. Режиссером проекта стал Антуан Фукуа («Тренировочный день», «Великий уравнитель»).

C 28 мая

Art Pictures Studio, Водород, при поддержке Фонда кино, 2026

«Пропасть» (12+)

Дебют режиссера Алексея Ионова в формате полного метра. Саша (Марк Эйдельштейн) и Даша (Тина Стойилкович) летят в свадебное путешествие — частный самолет, за штурвалом которого по стечению обстоятельств оказывается Дашин бывший бойфренд Артем (Степан Белозеров), терпит крушение. Теперь все трое остаются висеть над пропастью на парашютных стропах: внизу — лесной пожар, а между молодыми людьми — невыясненные отношения.

С 28 мая

Анимационная студия КиноАтис, кинокомпания СТВ, 2026

«Кощей. Тайна живой воды» (6+)

Мультфильм по мотивам классического фольклорного сюжета: Кощей (в озвучке Виктора Добронравова) спустя 300 лет бесплодных поисков достойной возлюбленной готовится к свадьбе с Варварой (Екатерина Тарасова). Само собой, торжество срывается, а девушку придется отправиться спасать — вместе с Елисеем (Александр Якин) и Колобком (Владимир Сычев). Режиссер — Роман Артемьев (автор предыдущей части о приключениях Кощея «Похититель невест»).

С 28 мая

Studio 4°C, 2025

«Чао» / ChaO (18+)

Аниме о взаимоотношениях людей и русалок: по сюжету скромный офисный работник Стефан неожиданно для себя и окружающих женится на морской принцессе Чао, что приводит к череде комических последствий. Режиссером выступил Ясухиро Аоки («Бэтмен: Рыцарь Готэма»).

C 28 мая

Quad, Gaumont, France 2 Cinéma, Proball Consulting, MJ Sports Management, 2026

«Мечтать не вредно» / Le rêve américain (18+)

Французская комедия Антони Марсьяно («Жизнь на перемотке») о двух аутсайдерах, которых объединила любовь к баскетболу — так обычный продавец и уборщик в аэропорту стали успешными спортивными агентами. Главные роли сыграли Жан-Паскаль Зади («Просто черный») и Рафаэль Кенар («Второй акт»).

C 28 мая

