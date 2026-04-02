Индийский фильм Романа Михайлова, триллер «Шурале» и новый док Германики вошли в программу 48-го ММКФ

48-й Московский международный кинофестиваль опубликовал программу. Фильмом открытия станет драма «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским о спортсменах-буеристах периода блокады, снятая в Петербурге. В конкурсе «Русские премьеры» участвуют новая работа Романа Михайлова «Песни джиннов» и фильм Алины Насибуллиной «Шурале» с Максимом Матвеевым, Хаски, Сергеем Гилевым и Марией Мацель (Михайлов там тоже есть!).

В жюри основного конкурса вошли режиссер Прасанна Витанаге (председатель, Шри-Ланка), Иван И. Твердовский («Панические атаки»), актрисы Дарья Екамасова («Анора», «Космос засыпает») и Цзинь Ша, режиссеры Махмут Фазыл Джошкун из Турции и Хавьер Ребольо — из Испании. Конкурс «Русские премьеры» судят режиссеры Владимир Котт и Антон Маслов («Отель Элеон»), а также актриса Анна Банщикова («Метод 3»).

Конкурс документального кино будут оценивать режиссеры Даниэле Чини (председатель, Италия), Пань Чжици из Китая и Владимир Головнев («Цинга»). В жюри короткометражного конкурса — Георгий Кимулис (Греция), Масаки Иноуэ (Япония) и актриса Кристина Асмус.