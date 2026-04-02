Индийский фильм Романа Михайлова, триллер «Шурале» и новый док Германики вошли в программу 48-го ММКФ

48-й Московский международный кинофестиваль опубликовал программу. Фильмом открытия станет драма «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским о спортсменах-буеристах периода блокады, снятая в Петербурге. В конкурсе «Русские премьеры» участвуют новая работа Романа Михайлова «Песни джиннов» и фильм Алины Насибуллиной «Шурале» с Максимом Матвеевым, Хаски, Сергеем Гилевым и Марией Мацель (Михайлов там тоже есть!).
В жюри основного конкурса вошли режиссер Прасанна Витанаге (председатель, Шри-Ланка), Иван И. Твердовский («Панические атаки»), актрисы Дарья Екамасова («Анора», «Космос засыпает») и Цзинь Ша, режиссеры Махмут Фазыл Джошкун из Турции и Хавьер Ребольо — из Испании. Конкурс «Русские премьеры» судят режиссеры Владимир Котт и Антон Маслов («Отель Элеон»), а также актриса Анна Банщикова («Метод 3»).
Конкурс документального кино будут оценивать режиссеры Даниэле Чини (председатель, Италия), Пань Чжици из Китая и Владимир Головнев («Цинга»). В жюри короткометражного конкурса — Георгий Кимулис (Греция), Масаки Иноуэ (Япония) и актриса Кристина Асмус.
ПРОГРАММА ММКФ-2026
Основной конкурс:
- «Анна Маньяни. Неизвестная история» / «Anna Magnani – The Untold Story», реж. Моника Гуэрриторе (Италия)
- «Выготский», реж. Антон Бильжо
- «Воздаяние» / «The Redemption», реж. Даниэль Гусман (Испания)
- «Зимний свет» / «Winter Light», реж. Чо Хен-Со (Республика Корея)
- «Игра в гуся» / «Oca», реж. Карла Бадильо (Аргентина, Мексика)
- «Корова» / «Cowgirl», реж. Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс (Испания)
- «Небо везде одинаково» / «The Sky Is the Same Color Everywhere», реж. Хамидреза Газеми (Иран)
- «Неоткрытое письмо» / «The Unopened Letter», реж. Батделгер Бямбасурен (Монголия)
- «Отец», реж. Павел Иванов
- «Падение» / «The Last Summer», реж. Ши Жэньфэй (Китай)
- «Покойся с миром» / «RIP», реж. Алессандро Д’Амбрози, Санта де Сантис (Италия)
- «Путешествие в дальние края» / «Journey There», реж. Ким Джин Ю (Республика Корея)
- «Страсть» / «Desire», реж. Фазиль Разак (Индия)
Русские премьеры:
- «Другой мир», реж. Николай Коваленко
- «Красный призрак 1812», реж. Андрей Богатырев
- «На краю света», реж. Эдуард Новиков
- «Песни джиннов», реж. Роман Михайлов
- «Температура вселенной», реж. Виктор Шамиров
- «Хрупкость. Выдумщица», реж. Ксения Зуева
- «Шурале», реж. Алина Насибуллина
Документальное кино:
- «В море странных мыслей» / «In the Sea of Strange Thoughts», реж. Чхве Чендан (Республика Корея)
- «Возвращение домой» / «Coming Home», реж. Даниэл Голдинг, Дж. Митчелл Джонсон (США)
- «Долгий путь домой» / «A Long Way Home», реж. Сюйсун Чжэн (Китай)
- «Машенька», реж. Валерия-Гай Германика
- «Мой Бенжамин» / «My Benjamin», реж. Виктория Клэй Мендоса (Мексика, Франция)
- «Музей», реж. Мария Овчинникова
- «Опера Местика» / «Amazon Opera», реж. Бруно Жорже (Бразилия)
- «Приграничье». реж. Владислав Рытков
- «Русский Челси» / «Russian Chelsea», реж. Алексей Жарков (Россия, Великобритания)
Короткометражный конкурс:
- «Библиотека» / «The Library», реж. Гаспар Вертхейн (Аргентина)
- «Васу» / «Vasu», реж. Сидхарт Харикумар (Индия)
- «Дортмундские тени над Мордовией», реж. Иван Ветошкин
- «Кокице» / «Kernel», реж. Андрей Кречетов (Сербия, Россия)
- «Любовь навеки» / «Eternal Love», реж. Хао Чжэн (Китай)
- «Мам», реж. Иван Соснин
- «Нигде — и все же где-то» / «Nowhere, Somewhere», реж. Хуэйлинь Ань (Республика Корея)
- «Пер Гюнт», реж. Елизавета Пезенская
- «Трое» / «Three», реж. Хуан Игнасио Себальос (Аргентина)
- «Хорошие дети молчат», реж. Максим Мошков
ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. Основная площадка — киноцентр «Октябрь».
16+
Комментарии (0)