Индийский фильм Романа Михайлова, триллер «Шурале» и новый док Германики вошли в программу 48-го ММКФ

Конкурс пройдет с 16 по 23 апреля.

«Шурале», реж. Алина Насибуллина

48-й Московский международный кинофестиваль опубликовал программу. Фильмом открытия станет драма «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским о спортсменах-буеристах периода блокады, снятая в Петербурге. В конкурсе «Русские премьеры» участвуют новая работа Романа Михайлова «Песни джиннов» и фильм Алины Насибуллиной «Шурале» с Максимом Матвеевым, Хаски, Сергеем Гилевым и Марией Мацель (Михайлов там тоже есть!).

В жюри основного конкурса вошли режиссер Прасанна Витанаге (председатель, Шри-Ланка), Иван И. Твердовский («Панические атаки»), актрисы Дарья Екамасова («Анора», «Космос засыпает») и Цзинь Ша, режиссеры Махмут Фазыл Джошкун из Турции и Хавьер Ребольо — из Испании. Конкурс «Русские премьеры» судят режиссеры Владимир Котт и Антон Маслов («Отель Элеон»), а также актриса Анна Банщикова («Метод 3»).

Конкурс документального кино будут оценивать режиссеры Даниэле Чини (председатель, Италия), Пань Чжици из Китая и Владимир Головнев («Цинга»). В жюри короткометражного конкурса — Георгий Кимулис (Греция), Масаки Иноуэ (Япония) и актриса Кристина Асмус.

FT Production, 2025

«Песни джиннов», реж. Роман Михайлов

ПРОГРАММА ММКФ-2026

Основной конкурс:

  • «Анна Маньяни. Неизвестная история» / «Anna Magnani – The Untold Story», реж. Моника Гуэрриторе (Италия)
  • «Выготский», реж. Антон Бильжо
  • «Воздаяние» / «The Redemption», реж. Даниэль Гусман (Испания)
  • «Зимний свет» / «Winter Light», реж. Чо Хен-Со (Республика Корея)
  • «Игра в гуся» / «Oca», реж. Карла Бадильо (Аргентина, Мексика)
  • «Корова» / «Cowgirl», реж. Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс (Испания)
  • «Небо везде одинаково» / «The Sky Is the Same Color Everywhere», реж. Хамидреза Газеми (Иран)
  • «Неоткрытое письмо» / «The Unopened Letter», реж. Батделгер Бямбасурен (Монголия)
  • «Отец», реж. Павел Иванов
  • «Падение» / «The Last Summer», реж. Ши Жэньфэй (Китай)
  • «Покойся с миром» / «RIP», реж. Алессандро Д’Амбрози, Санта де Сантис (Италия)
  • «Путешествие в дальние края» / «Journey There», реж. Ким Джин Ю (Республика Корея)
  • «Страсть» / «Desire», реж. Фазиль Разак (Индия)

Русские премьеры:

Документальное кино:

  • «В море странных мыслей» / «In the Sea of Strange Thoughts», реж. Чхве Чендан (Республика Корея)
  • «Возвращение домой» / «Coming Home», реж. Даниэл Голдинг, Дж. Митчелл Джонсон (США)
  • «Долгий путь домой» / «A Long Way Home», реж. Сюйсун Чжэн (Китай)
  • «Машенька», реж. Валерия-Гай Германика
  • «Мой Бенжамин» / «My Benjamin», реж. Виктория Клэй Мендоса (Мексика, Франция)
  • «Музей», реж. Мария Овчинникова
  • «Опера Местика» / «Amazon Opera», реж. Бруно Жорже (Бразилия)
  • «Приграничье». реж. Владислав Рытков
  • «Русский Челси» / «Russian Chelsea», реж. Алексей Жарков (Россия, Великобритания)

Короткометражный конкурс:

  • «Библиотека» / «The Library», реж. Гаспар Вертхейн (Аргентина)
  • «Васу» / «Vasu», реж. Сидхарт Харикумар (Индия)
  • «Дортмундские тени над Мордовией», реж. Иван Ветошкин
  • «Кокице» / «Kernel», реж. Андрей Кречетов (Сербия, Россия)
  • «Любовь навеки» / «Eternal Love», реж. Хао Чжэн (Китай)
  • «Мам», реж. Иван Соснин
  • «Нигде — и все же где-то» / «Nowhere, Somewhere», реж. Хуэйлинь Ань (Республика Корея)
  • «Пер Гюнт», реж. Елизавета Пезенская
  • «Трое» / «Three», реж. Хуан Игнасио Себальос (Аргентина)
  • «Хорошие дети молчат», реж. Максим Мошков

ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. Основная площадка — киноцентр «Октябрь».

