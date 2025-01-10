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«Песни джиннов» — так называется очередной индийский и «самый странный проект» Романа Михайлова

Съемки нового фильма проходят в Варанаси по следам фестивальных хитов «Жар-птица» и «Надо снимать фильмы о любви». Рассказываем, что известно о проекте.

«Да, проект настолько странен, что нам самим не верится, что за него беремся», — рассказывал Роман Михайлов еще в октябре 2024 года, а теперь делится подробностями съемок, которые стартовали накануне. Так, инди-режиссер работает над «Песнями джиннов» — фильмом с индийским кастом и командой, а в перерывах между дублями показывает болливудским актерам картины Андрея Тарковского. Известно, что помимо местных, в проекте примут участие два российских актера, две актрисы, а также одна певица, имена которых пока держат в секрете. Оператором выступает Максим Дроздов.

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Фото: Алексей Костромин для Собака.ru

Напомним, ранее в «мозговыносящий» проект постановщик искал некоего «харизматичного безумного чела» от 25 до 40 лет, который свободно разговаривает на английском. «Главное — дикая харизма и возможность сложной импровизации на английском. И если вы танцуете какую-нибудь дичь или вакинг, или брейкинг, тоже намекните», — комментировал Роман Михайлов.

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Всего за два года математик РАН с докторской степенью, писатель из лонг-листа «Нацбеста», театральный постановщик БДТ, участвующий в талант-шоу брейк-дансер и кинорежиссер Роман Михайлов выпустил семь фильмов,  Фанаты зовут автора «Сказки для старых», «Снега, сестры и росомахи», «Наследия», «Отпуска в октябре», «Поедем с тобой в Макао» и «Надо снимать фильмы о любви» первым культовым режиссером современной России со времен Балабанова. А наиболее преданные — и вовсе пророком. Киноведы сходятся в том, что Михайлов — главный инди-кинематографист прямо сейчас и его миф будет только разрастаться. Роман Михайлов — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

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