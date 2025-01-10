«Песни джиннов» — так называется очередной индийский и «самый странный проект» Романа Михайлова

Напомним, ранее в «мозговыносящий» проект постановщик искал некоего «харизматичного безумного чела» от 25 до 40 лет, который свободно разговаривает на английском. «Главное — дикая харизма и возможность сложной импровизации на английском. И если вы танцуете какую-нибудь дичь или вакинг, или брейкинг, тоже намекните», — комментировал Роман Михайлов.

Всего за два года математик РАН с докторской степенью, писатель из лонг-листа «Нацбеста», театральный постановщик БДТ, участвующий в талант-шоу брейк-дансер и кинорежиссер Роман Михайлов выпустил семь фильмов, Фанаты зовут автора «Сказки для старых», «Снега, сестры и росомахи», «Наследия», «Отпуска в октябре», «Поедем с тобой в Макао» и «Надо снимать фильмы о любви» первым культовым режиссером современной России со времен Балабанова. А наиболее преданные — и вовсе пророком. Киноведы сходятся в том, что Михайлов — главный инди-кинематографист прямо сейчас и его миф будет только разрастаться. Роман Михайлов — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».