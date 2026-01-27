Стала известна дата премьеры исторической драмы «Ангелы Ладоги» с Тихоном Жизневским о спортсменах-буеристах периода блокады

Фильм снимали в Петербурге.
События разворачиваются в ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда сомкнулось блокадное кольцо. Отряд буеристов (гонщиков на судне с металлическими коньками) выходит на тонкий лед Ладожского озера, чтобы доставить боеприпасы, но в итоге отправляется спасать постояльцев детского дома.
«Ангелы Ладоги» — режиссерская работа Александра Котта («Брестская крепость»). Главные роли исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром», «Преступление и наказание»), Роман Евдокимов («Библиотекарь», «Фишер»), Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!», «Этерна», «Пищеблок»), Виктор Добронравов («Этерна», «Огонь»).
Съемки начались 1 февраля 2025 года в Петербурге. Среди локаций — набережная Крюкова канала и Зоологический музей. Фильм основан на реальных событиях, но, по словам актеров, исторические факты перемежаются с художественным вымыслом.
Буерный спорт распространился в Петербурге при развитии яхт-клубов в XIX веке. Местные яхт-клубы проводили регаты в районе Петергоф — Стрельна и собирали до 100 вымпелов. В 1941—1944 годах буеристы участвовали в военных действиях на Ладоге и Балтике. До прокладки автомобильной трассы они снабжали блокадный Ленинград и эвакуировали жителей, обслуживали Дорогу жизни.
Премьера «Ангелов Ладоги» состоится 23 апреля.
