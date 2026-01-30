Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Что смотреть дома на этой неделе: «Зверополис 2», «Волчок» с Евгением Ткачуком и продолжение «Детей перемен»

А также — новые сезоны «Бриджертонов» и «Терапии», «Чудо-человек» из вселенной Marvel, фестивальный хит «Ровесник», режиссерский дебют внука Бергмана «Арман», комедия «Мистер Ноготь» с Александром Робаком и российская фантастика «Резервация». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ГЛАВНОЕ

Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures, 2025

Фильм «Зверополис 2» / Zootopia 2 (18+)

Импульсивная крольчиха Джуди (Джиннифер Гудвин) и хитрый лис Ник (Джейсон Бейтман) возвращаются к полицейской работе в Зверополисе — в сиквеле популярного мультфильма напарники расследуют появление в городе змей, соседство с которыми очень тревожит местных обитателей.

Картина Байрона Ховарда и Джареда Буша (они же делали первую часть) стала бокс-офис-хитом и самым кассовым голливудским мультфильмом в истории.

С 27 января, Apple TV

MEM Cinema Production, онлайн-кинотеатра Okko, при поддержке телеканала «Россия», ТНТ и Фонда кино, 2025

Фильм «Волчок» (16+)

Роуд- и бадди-муви о приключениях 13-летнего дворянина Вани (Марк-Малик Мурашкин, «Каруза»). На стыке XIX и XX веков он остается сиротой и вынужден спасаться от бандитов в компании кулачного бойца по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук). По законам жанра им такое общение поначалу не понравится, но станет началом прекрасной дружбы.

Также в касте — Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Даниил Воробьев, Юлия Хлынина и другие. Режиссер — Константин Смирнов (сериалы «Жуки» и «Телохранители»).

С 29 января, Okko

START при поддержке «НМГ Студии», 2026

Сериал «Дети перемен», 2 сезон (18+)

Продолжение необарочной и ироничной криминальной саги о жизни в 1990-е режиссерско-семейного дуэта Любови Львовой и Сергея Тарамаева («Черная весна», «Фишер»).

Во втором сезоне когда-то простая водительница троллейбуса Флора Борисовна (Виктория Исакова) утвердилась в качестве лидера ОПГ. Тем временем у ее сыновей своя жизнь: Юра (Макар Хлебников) вернулся в город и хочет помирить семью, Руслан (Хетаг Хинчагов) ухаживает за больным отцом (Руслан Братов), а Петр (Слава Копейкин) находится в колонии и жаждет отомстить матери. Среди новых лиц в касте — Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук и Алина Дулова.

С 29 января, Start, Wink

Family Owned, Marvel Studios, Marvel Television, Onyx Collective, The Walt Disney Company, 2026

Сериал «Чудо-человек» / Wonder Man, премьера (18+)

Новый метаироничный сериал Marvel об актере-лузере Саймоне (Яхья Абдул-Матин II, «Матрица: Воскрешение»), которому странноватый режиссер Фон Ковак (Златко Бурич из «Дилера») дает роль в ремейке блокбастера — а вместе с ней целую пачку суперспособностей.

Шоураннерами проекта выступили Дэстин Дэниэл Креттон («Человек Паук: Совершенно новый день») и Эндрю Гест («Бруклин 9-9»).

С 27 января, Disney+

Shondaland, CVD Productions, 2026

Сериал «Бриджертоны» / Bridgerton, 4 сезон (18+)

Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В четвертом сезоне в центре внимания будут отношения художника Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) и его возлюбленной Софи (Ерин Ха). Уже объявлено, что проект продлен на пятый и шестой.

Первая часть сезона — с 29 января, вторая — с 26 февраля, Netflix

Russian Code, 2026

Сериал «Мистер Ноготь», премьера (16+)

Комедия о простом русском мужике Семаге (Александр Робак), который годами был профи-виртуозом по росписи матрешек, однако потерял работу и решил найти себя в (как ему казалось) схожем бизнесе — маникюрном. Также в касте проекта — Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Игорь Хрипунов и другие, а режиссером выступил один из авторов «Жуков» Константин Колесов.

С 26 января, СТС, «Кинопоиск»

Eyeworks, Fox Entertainment, Warner Bros. Television, Welle Entertainment, 2026

Сериал «Память убийцы» / Memory of a Killer, премьера (18+)

Криминальный триллер о наемном убийце Энджело (Патрик Демпси), скрывающемся под видом обычного продавца. Внезапно он узнает, что болен Альцгеймером. Чтобы отомстить за жену и спасти дочь Марию (Одейя Раш) перед лицом неизбежного ментального регресса, он объявляет войну своим боссам.

Шоураннером проекта выступил Аарон Зелман («Счастливчик Хэнк»).

C 26 января, Fox

Doozer Productions, Warner Bros. Television, 2026

Сериал «Терапия» / Shrinking, 3 сезон (18+)

Обаятельное драмеди с Джейсоном Сигелом из «Как я встретил вашу маму» в главной роли возвращается с третьим сезоном. Напомним, в центре сюжета — психотерапевт Джимми, который, забыв о профессиональной этике после смерти жены, начинает говорить пациентам, что думает о них на самом деле. Сигел стал одним из авторов сценария вместе с командой «Теда Лассо» — Бреттом Голдстином и Биллом Лоуренсом. В «Терапии» также снимается Харрисон Форд, впервые за свою карьеру играющий в комедийном сериале.

В третьем сезоне создатели анонсировали появление Джеффа Дэниелса в роли отца Джимми, а также Майкла Дж. Фокса.

С 28 января, Apple TV

Фото: Eye Eye Pictures, Film i Väst, Keplerfilm, ONE TWO Films, Prolaps Produktion, Zefyr Productions, прокатчик в России — A-One Films, 2024

Фильм «Арман» / Armand (18+)

Популярную актрису Элизабет (Рената Реинсве из «Худшего человека на свете») вызывают в школу по очень неприятному поводу: одноклассник обвинил ее шестилетнего сына Армана в домогательствах.

Драма о сложном психологическом противостоянии, за которую режиссер Хальвдан Ульман Тендель (внук Ингмара Бергмана и Лив Ульман) получил «Золотую камеру» Каннского фестиваля 2024 года — приз за лучший дебют.

С 28 января, «Кинопоиск», Wink

Amazon MGM Studios, Reunion Pacific Entertainment, 2026

Фильм «Опасный дуэт» / The Wrecking Crew, премьера (18+)

Комедийный боевик с Дэйвом Батистой («Стражи Галактики») и Джейсоном Момоа («Аквамен»). Они играют сводных братьев (первый — серьезный морпех, второй — легкомысленный коп), которые расследуют убийство отца, а параллельно оказываются в центре заговора. Режиссер — Анхель Мануэль Сото («Синий Жук»).

C 28 января, Prime Video

Columbia Pictures, Fully Formed Entertainment, TSG Entertainment, 2025

Фильм «Анаконда» / Anaconda (18+)

Метакомедия с Джеком Блэком («Школа рока») и Полом Раддом («Человек-муравей»): на этот раз в роли старых друзей, одержимых идеей переснять знаменитый фильм о кровожадной рептилии. Однако путешествие в джунгли заканчивается тем, что они встречают самую настоящую (и очень недружелюбную) анаконду.

Режиссером выступил Том Гормикэн («Невыносимая тяжесть огромного таланта»).

C 28 января, Prime Video

ООО «Анимация и кинофильмы», ООО «Айлем», 2025

Фильм «Ровесник» (18+)

Фестивальный хит (спецприз за лучший дебют на киносмотре в Выборге!) снял автор документального сериала «Ничего личного» Федор Кудрявцев. Изящное мокьюментари о студенте журфака Грише (Юрий Вершинин), якобы нашедшем в бабушкиной квартире VHS-кассеты, где запечатлен его исчезнувший отец вместе с друзьями (выясняется, что они в конце 1990-х основали рекламное агентство). Молодой человек отправляется брать интервью у всех участников событий. 

В фильме также задействованы Александр Яценко, Анна Михалкова и Даниил Спиваковский.

С 30 января, «Кинопоиск», «Иви»

KIONFILM, KION, МТС Медиа, РЕН ТВ, Тим Филмз, 2026

Сериал «Резервация», премьера (18+)

Бывший полицейский Сергей (Денис Шведов) оказывается в дикой ситуации: его родной городок поглотила загадочная аномалия и теперь войти в него можно, а вот выбраться — уже нельзя. Чтобы спасти семью, он на своих страх и риск отправляется внутрь. Снял фантастический триллер Алексей Андрианов («Столыпин»), в касте — Екатерина Волкова, Николай Шрайбер, Филипп Янковский, Полина Гухман, Юрий Насонов и другие.

С 1 февраля, «Кион»

Что смотреть дома

