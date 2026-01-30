Что смотреть дома на этой неделе: «Зверополис 2», «Волчок» с Евгением Ткачуком и продолжение «Детей перемен»

Фильм «Зверополис 2» / Zootopia 2 (18+)

Импульсивная крольчиха Джуди (Джиннифер Гудвин) и хитрый лис Ник (Джейсон Бейтман) возвращаются к полицейской работе в Зверополисе — в сиквеле популярного мультфильма напарники расследуют появление в городе змей, соседство с которыми очень тревожит местных обитателей.

Картина Байрона Ховарда и Джареда Буша (они же делали первую часть) стала бокс-офис-хитом и самым кассовым голливудским мультфильмом в истории.

С 27 января, Apple TV