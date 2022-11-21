Какой самый запоминающийся момент съемок для вас?

Это сложно. Потому что там можно без конца вспо­минать, все было запоминающимся. Были особенно жест­кие моменты, например, когда мы снимали эпизод, где мы копаем яму, вот этот расстрел наш, якобы расстрел. Мы приехали, а зима, ну, не совсем зима. Или конец февраля, или начало марта. Где-то так. Они выбрали место, очень хорошее, все зашибись. Но зима, и никто не посмотрел, что за место-то это. Начали копать. Выкапывают яму, а там воды — вот так, по яйца! Река, оказывается, рядом. И все! Время, цыгель-цыгель ай-лю-лю, мы не можем опять ко­пать яму. Мы надели мешки мусорные, огромные пакеты, и полезли туда. Там мы, когда вылезаем из ямы, на Дюже­ве даже видно эти мешки мусорные, чуть-чуть влезли они, если внимательно посмотреть.

Замерзли так… а мы же молодые артисты. Продюсерам, спасибо им, конечно, спасибо, но имели они нас по полной программе. Никаких комнат, никаких гримерок и никаких прекрасностей. Стоял один сраный автобус на всех, причем водила его все время глушил, чтобы бензин не сжигался. И было холодно внутри, руки не погреешь. И, он когда вклю­чал, мы грели руки у выхлопной трубы, чтобы согреться хоть как-то. Но там был момент, ну очень холодно. Ад! Я приехал домой, коньяк пил и лежал в ванне часа два. Не мог отогреться, так меня колотило.

Вот этот момент я помню, потому что тогда было сложно. Там было много сложных моментов, но это было сложно просто физически, потому что холодно.

А так помню, когда мы с Безруковым рыбу ловили. После ночной смены в Дубне Серега позвал ловить рыбу. А всю ночь не спали. А я и не рыбак ни фига. А я то ли выпил что- то уже, я тогда выпивал, любил много. Я навеселе на таком. Он говорит: «Давай ловить!»

А стою и мешаю ему, несу какую-то херню, веселю его, он ржет. Говорит: «Ну хватит! Надо тихо, надо в тишине ло­вить рыбу!» Я над ним долго издевался ещё, и ничего мы не поймали. И ушли спать.

Это один из веселых моментов. Мы были молодыми. Впе­реди было большое будущее, светлое, и свобода, потому что нам казалось, что все будет хорошо.