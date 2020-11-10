«Метод 2»: Что не так с продолжением детектива с Хабенским и Андреевой?

Загородный дом где-то не очень далеко от Москвы. Красивый интерьер, приглушенный приятный свет и никакого шума с улицы. Кухонный островок, на котором главный российский актер Александр Петров заваривает чай на две чашки, одна из которых для тебя. Не о таком ли будущем мечтают многие?

Именно в нем спустя полтора года после событий первого сезона оказывается Есеня Стеклова. Для поклонников же сериала прошло почти 5 лет в ожидании, сопровождавшимся то какими-то полунамеками от Хабенского в интервью Дудю, то постоянными переносами даты старта продолжения. И вот, наконец, на Первом канале вышла сдвоенная премьерная серия «Метода-2».

Показанная в 2015 году первая часть была в каком-то смысле откровением для российского ТВ. Тогда на отечественном сериальном рынке еще не было огромного количества оригинального контента от стримингов для привлечения подписчиков, да и Netflix делал подобное только пару лет. Режиссером первого сезона «Метода» стал Юрий Быков, прославившийся фильмами о том, как выглядит «настоящая» Россия без фильтров и прикрас. На роль одного из двух главных персонажей, изобретателя пресловутого «метода» поимки серийных убийц Родиона Меглина, пригласили народного любимца Константина Хабенского. Его напарницу с необычным именем Есеня сыграла Паулина Андреева —актриса МХТ, прославившаяся ролью в сериале «Оттепель» Тодоровского. А спродюсировали все это компания «Среда» и ее глава Александр Цекало, также исполнивший в сериале небольшое камео.