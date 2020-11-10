«Метод 2»: Что не так с продолжением детектива с Хабенским и Андреевой?

После пяти лет ожидания и плашки «Скоро» на анонсирующих роликах вышли первые серии продолжения «Метода». Кинокритик Иван Пугин посмотрел, как стартовал второй сезон детектива с Паулиной Андреевой, Константином Хабенским и Александром Петровым и рассказывает, что в нем не получилось.
Загородный дом где-то не очень далеко от Москвы. Красивый интерьер, приглушенный приятный свет и никакого шума с улицы. Кухонный островок, на котором главный российский актер Александр Петров заваривает чай на две чашки, одна из которых для тебя. Не о таком ли будущем мечтают многие?
Именно в нем спустя полтора года после событий первого сезона оказывается Есеня Стеклова. Для поклонников же сериала прошло почти 5 лет в ожидании, сопровождавшимся то какими-то полунамеками от Хабенского в интервью Дудю, то постоянными переносами даты старта продолжения. И вот, наконец, на Первом канале вышла сдвоенная премьерная серия «Метода-2».
Показанная в 2015 году первая часть была в каком-то смысле откровением для российского ТВ. Тогда на отечественном сериальном рынке еще не было огромного количества оригинального контента от стримингов для привлечения подписчиков, да и Netflix делал подобное только пару лет. Режиссером первого сезона «Метода» стал Юрий Быков, прославившийся фильмами о том, как выглядит «настоящая» Россия без фильтров и прикрас. На роль одного из двух главных персонажей, изобретателя пресловутого «метода» поимки серийных убийц Родиона Меглина, пригласили народного любимца Константина Хабенского. Его напарницу с необычным именем Есеня сыграла Паулина Андреева —актриса МХТ, прославившаяся ролью в сериале «Оттепель» Тодоровского. А спродюсировали все это компания «Среда» и ее глава Александр Цекало, также исполнивший в сериале небольшое камео.
Первый сезон «Метода» получился очень противоречивым. С точки зрения задумки все выглядело многообещающе: в каждой серии Меглин и Есеня ловили нового маньяка (истории были основаны на преступлениях реально существовавших убийц). А через сезон проходила еще пара сквозных сюжетов: самый главный маньяк под кодовым именем «Ты меня не поймаешь» и тайна смерти мамы Есени. Сценарий при этом очень часто хромал на обе ноги, диалоги как будто придумывала нейросеть, а Андреевой то ли дали режиссерское задание постоянно переигрывать, то ли это получалось и без команды постановщика. Были и несомненные успехи – роли маньяков очень убедительно исполнила целая плеяда известных актеров: Тимофей Трибунцев, Алексей Серебряков, Никита Кукушкин и Юрий Колокольников — а локации, выбранные для съемок, очень часто разглядывать было интереснее, чем следить за сюжетом.
В итоге то ли намеренно, то ли нет, у создателей получился кинокомикс, где есть супергерой-наставник в кепке на стареньком мерседесе, его подручная-ученица со смертельно опасным карандашом в волосах, а у них обоих — общий враг-суперзлодей, к которому нужно добраться через злодеев поменьше. Ну и, конечно, супергерой получил свои способности в результате какого-то страшного происшествия в далеком прошлом, на которое зрителям тоже сначала будут намекать, а потом подробно расскажут.
Возможно, из-за этого на роль постановщика нового сезона позвали соратника Тимура Бекмамбетова и продюсера группы «Звери» Александра Войтинского, снявшего первый российский супергеройский фильм «Черная молния». Но судя по первым сериям, Быков оставил какие-то конспекты, потому что в плане режиссуры Войтинский не привносит в сериал ничего нового – это все та же гиперреалистичность в изображении жестокости маньяков и, как минимум, легкое неправдоподобие в изображении всего остального.
Зато новое в свою жизнь привносит Есеня – сначала после исчезновения из ее жизни Меглина, как и подобает после расставания, она делает каре и сжигает вещи бывшего (в данном случае старенький автомобиль), а затем съезжается с героем Александра Петрова. Главной же интригой новых серий становится то, в каком статусе в сериале появится герой Константина Хабенского и будет ли он вообще где-то кроме флэшбеков (мы не будем спойлерить). Стремление сценаристов соответствовать актуальной повестке (например, один из новых маньяков помогает жертвам домашнего насилия) в первых сериях достаточно слабое и в происходящее добавляет не слишком много новых смыслов.
В результате второй сезон очень похож на первый – как будто и не было этого пятилетнего бума сериального производства, который мог бы чему-то научить создателей. Есеня не становится единоличным главным героем, у нее не появляется харизматичной напарницы, вместе с которой они могли бы помочь сериалу пройти тест Бекдел. Да и среди мужчин новых ярких персонажей тоже нет – все те же Петров, отец Есени (Виталий Кищенко) из Следственного комитета и доктор Бергич (Сергей Сосновский). И вряд ли в последующих сериях (всего их будет 16, как и в первом сезоне) эта расстановка как-то принципиально изменится. Кажется, что продюсеры решили не изобретать велосипед (в данном случае мерседес) и триумфально проехать на нем из в 2015 в 2020 год. Только они забыли, что мерседес, как и весь мир в 2020-м, горит.
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