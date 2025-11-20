Герои Расчленинграда: светская премьера нового сезона сериала «Метод» (спойлер — действие разворачивается в Петербурге!)

Юрий Быков

режиссер

Я встречал людей, которые говорили, что «Метод» очень документальный, но нет — он не про реальность. Он про максимальную яркость людей, которые в этом участвуют: артистов, продюсеров, режиссеров. Это возможность надеть на себя настолько безумную и нелепую маску, насколько только можно. И я бы очень хотел попросить вас: пожалуйста, не смотрите это кино с желанием понять внутренний мир маньяка. Смотрите «Метод» как некую страшную сказку, в которой нет ничего до конца драматичного, страшного или отчаянного. Здесь все сочетается в одну секунду, и вы особенно заметите это в новом сезоне, где теперь появилось еще больше людей — поверьте, они все максимально постарались сделать всё, чтобы вам было интересно.