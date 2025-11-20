Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Герои Расчленинграда: светская премьера нового сезона сериала «Метод» (спойлер — действие разворачивается в Петербурге!)

Первые эпизоды третьей части, где действие перенесли из столицы в Петербург и называют его в стиле тру-крайм подкастов Расчленинградом, показали в московском пространстве «Яндекс-01» — будущем хабе технологий и культуры в «Доме Chkalov». Поддержать представлявших проект Константина Хабенского и Никиту Кологривого (Собака.ru и Кинопоиск уже провели с ним эксклюзивную съемку для декабрьского выпуска журнала) пришла звезда первых сезонов Паулина Андреева — кавер-герл ноябрьского номера Собака.ru.

Событие стартовало с перфоманса на красной дорожке: Анна Савранская, Егор Кенжаметов и Снежана Самохина перевоплотились в утрированные версии своих персонажей, которые отлично смотрелись бы на страницах комикса. Никита Кологривый пошел дальше и вышел к публике в образе самого Ганнибала Лектора. Новая команда следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) предстала перед зрителями в клетках, намекающих на их криминальные наклонности.

Паулина Андреева, Константин Хабенский. Юрий Быков
Константин Хабенский, Паулина Андреева, Юрий Быков
Никита Кологривый

Никита Кологривый

Никита Кологривый

Никита Кологривый

Константин Хабенский
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Анна Савранская

Анна Савранская

Анна Савранская

Анна Савранская

Снежана Самохина

Снежана Самохина

Анна Банщикова

Анна Банщикова

Юрий Быков

Юрий Быков

Режиссер и автор идеи Юрий Быков сразу попросил не искать реализма в достойном Marvel или DC сюжете про маньяков, ловящих серийных убийц, а просто наслаждаться историей с яркими (хотя и сумасшедшими!) персонажами.

Юрий Быков

режиссер

Я встречал людей, которые говорили, что «Метод» очень документальный, но нет — он не про реальность. Он про максимальную яркость людей, которые в этом участвуют: артистов, продюсеров, режиссеров. Это возможность надеть на себя настолько безумную и нелепую маску, насколько только можно. И я бы очень хотел попросить вас: пожалуйста, не смотрите это кино с желанием понять внутренний мир маньяка. Смотрите «Метод» как некую страшную сказку, в которой нет ничего до конца драматичного, страшного или отчаянного. Здесь все сочетается в одну секунду, и вы особенно заметите это в новом сезоне, где теперь появилось еще больше людей — поверьте, они все максимально постарались сделать всё, чтобы вам было интересно.

Продюсер шоу Владимир Маслов в свою очередь намекнул, что новый сезон не станет последним для проекта, отметившего в этом году десятилетний юбилей.

Владимир Маслов

продюсер

То, что вы сегодня увидите — это плод любви всей прекрасной группы актеров, которые вложили туда частичку себя и сделали просто невозможное. Мы между собой называем этот проект ребутом, потому что это станет новой вехой десятилетнего проекта «Метод», который когда-то покорил сердца зрителей Первого канала. Надеемся, что он покорит сердца еще большей базы поклонников.

Съемочная группа третьего сезона сериала «Метод»

Съемочная группа третьего сезона сериала «Метод»

Константин Хабенский. Анна Савранская, Юрий Быков, Владимир Маслов
Константин Хабенский, Анна Савранская, Юрий Быков, Владимир Маслов
Егор Кенжаметов

Егор Кенжаметов

Денис Бургазлиев

Денис Бургазлиев

Дарья Коныжева

Дарья Коныжева

Ася Гладковская

Ася Гладковская

Владимир Маслов

Владимир Маслов

Дарья Капля

Дарья Капля

Пообщаться со следственной группой киноманьяков пришли: Даниил Воробьев, Павел Табаков, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник, Сергей Романович, Алина Насибулина, Чингиз Гараев, Давид Кочаров, Никита Тарасов, Илларион Маров, Карен Оганесян, Александра Ремизова, Марина Никишина, Хетаг Хинчагов, Егор Сесарев, Владимир Зинкевич, Даниил Хлусевич, Мария Федорова, Артем Кошман, Овик Алексанян (OWEEK), Дарья Кочнева.

Первая половина третьего сезона доступна на «Кинопоиске» с 20 ноября. Оставшиеся эпизоды появятся на стриминге 18 декабря.

Павел Табаков, Ксения Ермоленко

Павел Табаков, Ксения Ермоленко

Даниил Воробъев

Даниил Воробъев

Пелагея Невзорова

Пелагея Невзорова

Михаил Тройник

Михаил Тройник

Алина Насибулина

Алина Насибулина

Сергей Романович

Сергей Романович

Вероника Федорова

Вероника Федорова

Хетаг Хенчагов, Илларион Маров

Хетаг Хенчагов, Илларион Маров

Мария Федорова

Мария Федорова

Александра Ремезова

Александра Ремезова

Карен Оганесян

Карен Оганесян

Никита Тарасов

Никита Тарасов

Чингиз Гараев

Чингиз Гараев

Георгий Шабанов

Георгий Шабанов

Владимир Зинкевич

Владимир Зинкевич

Михаил Кшиштовский

Михаил Кшиштовский

Анна Титова

Анна Титова

Анна Ещенко

Анна Ещенко

Александр Дунаевский

Александр Дунаевский

Дмитрий Викулин, Марина Никишина, Сергей Калюжный

Дмитрий Викулин, Марина Никишина, Сергей Калюжный

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Паулина Андреева, Константин Хабенский

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: