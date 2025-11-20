Герои Расчленинграда: светская премьера нового сезона сериала «Метод» (спойлер — действие разворачивается в Петербурге!)

Первые эпизоды третьей части, где действие перенесли из столицы в Петербург и называют его в стиле тру-крайм подкастов Расчленинградом, показали в московском пространстве «Яндекс-01» — будущем хабе технологий и культуры в «Доме Chkalov». Поддержать представлявших проект Константина Хабенского и Никиту Кологривого (Собака.ru и Кинопоиск уже провели с ним эксклюзивную съемку для декабрьского выпуска журнала) пришла звезда первых сезонов Паулина Андреева — кавер-герл ноябрьского номера Собака.ru.
Событие стартовало с перфоманса на красной дорожке: Анна Савранская, Егор Кенжаметов и Снежана Самохина перевоплотились в утрированные версии своих персонажей, которые отлично смотрелись бы на страницах комикса. Никита Кологривый пошел дальше и вышел к публике в образе самого Ганнибала Лектора. Новая команда следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) предстала перед зрителями в клетках, намекающих на их криминальные наклонности.
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Анна Савранская
Анна Савранская
Снежана Самохина
Анна Банщикова
Юрий Быков
Режиссер и автор идеи Юрий Быков сразу попросил не искать реализма в достойном Marvel или DC сюжете про маньяков, ловящих серийных убийц, а просто наслаждаться историей с яркими (хотя и сумасшедшими!) персонажами.
Юрий Быков
режиссер
Я встречал людей, которые говорили, что «Метод» очень документальный, но нет — он не про реальность. Он про максимальную яркость людей, которые в этом участвуют: артистов, продюсеров, режиссеров. Это возможность надеть на себя настолько безумную и нелепую маску, насколько только можно. И я бы очень хотел попросить вас: пожалуйста, не смотрите это кино с желанием понять внутренний мир маньяка. Смотрите «Метод» как некую страшную сказку, в которой нет ничего до конца драматичного, страшного или отчаянного. Здесь все сочетается в одну секунду, и вы особенно заметите это в новом сезоне, где теперь появилось еще больше людей — поверьте, они все максимально постарались сделать всё, чтобы вам было интересно.
Продюсер шоу Владимир Маслов в свою очередь намекнул, что новый сезон не станет последним для проекта, отметившего в этом году десятилетний юбилей.
Владимир Маслов
продюсер
То, что вы сегодня увидите — это плод любви всей прекрасной группы актеров, которые вложили туда частичку себя и сделали просто невозможное. Мы между собой называем этот проект ребутом, потому что это станет новой вехой десятилетнего проекта «Метод», который когда-то покорил сердца зрителей Первого канала. Надеемся, что он покорит сердца еще большей базы поклонников.
Съемочная группа третьего сезона сериала «Метод»
Егор Кенжаметов
Денис Бургазлиев
Дарья Коныжева
Ася Гладковская
Владимир Маслов
Дарья Капля
Пообщаться со следственной группой киноманьяков пришли: Даниил Воробьев, Павел Табаков, Пелагея Невзорова, Михаил Тройник, Сергей Романович, Алина Насибулина, Чингиз Гараев, Давид Кочаров, Никита Тарасов, Илларион Маров, Карен Оганесян, Александра Ремизова, Марина Никишина, Хетаг Хинчагов, Егор Сесарев, Владимир Зинкевич, Даниил Хлусевич, Мария Федорова, Артем Кошман, Овик Алексанян (OWEEK), Дарья Кочнева.
Первая половина третьего сезона доступна на «Кинопоиске» с 20 ноября. Оставшиеся эпизоды появятся на стриминге 18 декабря.
Павел Табаков, Ксения Ермоленко
Даниил Воробъев
Пелагея Невзорова
Михаил Тройник
Алина Насибулина
Сергей Романович
Вероника Федорова
Хетаг Хенчагов, Илларион Маров
Мария Федорова
Александра Ремезова
Карен Оганесян
Никита Тарасов
Чингиз Гараев
Георгий Шабанов
Владимир Зинкевич
Михаил Кшиштовский
Анна Титова
Анна Ещенко
Александр Дунаевский
Дмитрий Викулин, Марина Никишина, Сергей Калюжный
Комментарии (0)