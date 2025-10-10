Что смотреть дома на этой неделе: «Хроники русской революции», детектив с Кирой Найтли и Юрий Стоянов в ситкоме «Кузнецовы ТВ»

Сериал «Кузнецовы ТВ», премьера (16+)

Ситком о многодетной семье Кузнецовых, которая решает принять участие в реалити-шоу, чтобы выиграть дорогущую квартиру. Теперь родственники во главе с харизматичным дедушкой Валерием Михалычем (Юрий Стоянов) находятся под постоянным прицелом камер — и сохранить нормальные отношения в этой ситуации им будет непросто.

Также проекте снялись Михаил Трухин, Юлианна Михневич, Ольга Медынич и другие, а режиссером стал Кирилл Васильев («Инспектор Гаврилов»).

С 6 октября, СТС, «Иви»