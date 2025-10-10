Что смотреть дома на этой неделе: «Хроники русской революции», детектив с Кирой Найтли и Юрий Стоянов в ситкоме «Кузнецовы ТВ»

А также — финальная часть франшизы «Заклятие», сиквел «Чумовой пятницы», инди-драмы «Без близнеца» и «Луркер» из конкурсной программы «Сандэнса» и комедийный сериал «Тысяча "нет" и одно "да"», написанный и спродюсированный Жорой Крыжовниковым. Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Хроники русской революции», премьера (18+)
Сверхмасштабный проект Андрея Кончаловского о кровопролитных событиях начала XX века с несколькими революциями и войнами. Всего снято 16 эпизодов, в касте — сплошь российские звезды: от Юры Борисова и Никиты Ефремова до Юлии Высоцкой и Евгения Ткачука в роли Ленина.
С 10 октября, Start, Okko, Premier, «Иви», «Кинопоиск», «Россия 1»
Фильм «Девушка из каюты №10» / The Woman in Cabin 10, премьера (18+)
Детектив с Кирой Найтли в роли журналистки Лоры, ставшей свидетельницей убийства во время путешествия на яхте с влиятельными людьми. Девушку старательно пытаются убедить, что ничего не произошло, однако та начинает расследование. Также в фильме снялись Ханна Уоддингэм («Каскадеры»), Кая Скоделарио («Сенна») и Гай Пирс («Мементо»). Режиссером выступил Саймон Стоун («Раскопки»).
С 10 октября, Netflix
Сериал «Кузнецовы ТВ», премьера (16+)
Ситком о многодетной семье Кузнецовых, которая решает принять участие в реалити-шоу, чтобы выиграть дорогущую квартиру. Теперь родственники во главе с харизматичным дедушкой Валерием Михалычем (Юрий Стоянов) находятся под постоянным прицелом камер — и сохранить нормальные отношения в этой ситуации им будет непросто.
Также проекте снялись Михаил Трухин, Юлианна Михневич, Ольга Медынич и другие, а режиссером стал Кирилл Васильев («Инспектор Гаврилов»).
С 6 октября, СТС, «Иви»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Киноклуб» / Film Club, премьера (18+)
Британское драмеди о синефилах (Эйми Лу Вуд из «Белого лотоса» и Набан Ризван из «Каоса») — совместные пятничные походы в киноклуб перерастают из дружбы мужчины и женщины в романтическую историю. Также Вуд выступила сценаристом и продюсером проекта, а в касте заявлен Оуэн Купер — звезда «Переходного возраста» и самый молодой лауреат премии «Эмми» в истории.
С 7 октября, «Амедиатека»
Фильм «Лондон на проводе» / London Calling (18+)
Новая работа режиссера популярного фильма «Бандит» Аллана Ангара — и вновь с Джошем Дюамелем в главной роли. На этот раз в комедийном боевике он играет провалившегося киллера Томми, которому после переезда внезапно поручают нетипичное дело: побыть воспитателем у несносного сына криминального авторитета Джулиана (Джереми Рэй Тейлор, «Оно»).
С 7 октября, Wink
Фильм «Заклятие 4: Последний обряд» / The Conjuring: Last Rites (18+)
Финал основной линии хорроров Джеймса Вана («Пила», «Астрал») — его снял режиссер третьей части Майкл Чавес (также известный по «Проклятию плачущей»).
Действие происходит в 1986 году: исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены (которые уже хотят заниматься семейными делами, а не охотится на призраков) разбираются с существом, которое терроризирует обычную семью с помощью зеркал. Главные актеры на месте — Вера Фармига и Патрик Уилсон вернулись к своим ролям.
С 7 октября, iTunes, Prime Video
Фильм «Чумовая пятница 2» / Freakier Friday (16+)
Сиквел культовой комедии о поменявшихся телами маме Тесс и дочке Анне — их по-прежнему играют Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан. У Анны родилась своя дочь Харпер (Джулия Баттерз из «Однажды в… Голливуде»), у Тесс — появились новый мужчина и падчерица-подросток Лили (София Хаммонс, «Социальная дилемма»). История повторяется, старшие и младшие вновь проводят ротацию — теперь таких перемещений будет уже два. Режиссером выступила Ниша Ганатра («Ассистент звезды»).
C 7 октября, iTunes, Prime Video
Фильм «Без близнеца» / Twinless (18+)
Один из хитов фестиваля «Сандэнс» этого года. У Романа (Дилан О’Брайен, «Бегущий в лабиринте») погибает брат-близнец. Чтобы справиться с утратой, он идет в специальную группу психологической поддержки, где встречает Денниса (режиссер и сценарист фильма Джеймс Суини) — между молодыми людьми завязывается близкая дружба, которая быстро превращается в болезненную созависимость.
С 7 октября, Apple TV, Prime Video
Сериал «Тысяча "нет" и одно "да"», премьера (16+)
Комедийный сериал по сценарию народного хитмейкера Жоры Крыжовникова и Дениса Уточкина («Я знаю, кто тебя убил»). По сюжету богач Сергей (Константин Белошапка, «Тонкие материи») знакомится с обычной девушкой Оксаной (Ксения Трейстер, «Натали и Александр») на свадьбе ее сестры — и сам внезапно делает ей предложение. Но с этого момента ему придется мучительно добиваться ее руки и сердца. Режиссер проекта — Андрей Силкин («Плакса»).
С 9 октября, Wink
«Виктория Бекхэм» / Victoria Beckham (18+)
Трехсерийная документалка Netflix о жене знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма и экс-участнице поп-группы Spice Girls, в которой она подробно и откровенно рассказывает о своей жизни и карьере. Режиссер проекта — Надя Халльгрен, автор картины «Становление Мишель Обамы».
C 9 октября, Netflix
Сериал «Как приручить лису», премьера (18+)
Триллер о зоопсихологе (Кирилл Кяро, «Эпидемия»), наткнувшемся в лесу на пугливую молчаливую девушку Дину (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») — пытаясь ей помочь, он становится главным подозреваемым в убийстве ее подруги. Погрузившись в собственное расследование, герой понимает, что в окрестностях уже 20 лет орудует маньяк.
В других ролях — Максим Стоянов, Ксения Кутепова и Наталья Фенкина. Режиссер — Юлиана Закревская, сценаристка сериала «Душегубы».
С 10 октября, Okko
Сериал «Последний рубеж» / The Last Frontier, премьера (18+)
По сюжету на Аляске разбивается самолет, перевозивший самых опасных преступников США. Теперь между ними и небольшим городом поблизости остается последний рубеж обороны: местный сотрудник службы маршалов Фрэнк (Джейсон Кларк, «Эверест») и ЦРУшница Сидни (Хейли Беннетт, «Мадам Клико»).
Шоураннером экшен-проекта стал Джон Бокенкамп («Черный список»).
C 10 октября, Apple TV+
Фильм «Луркер» / Lurker (18+)
Дебют режиссера Алекса Рассела в полнометражном формате — до этого он писал сценарии к сериалам «Медведь» и «Грызня». Сюжет разворачивается вокруг взаимоотношений поп-звезды Оливера (Арчи Мадекве, «Гран Туризмо») и его поклонника Мэттью (Теодор Пеллерен, «Стать Карлом Лагерфельдом»), который постепенно становится неотъемлемой частью жизни артиста — исключительно ради карьеры и денег.
С 10 октября, Apple TV, Mubi
Сериал «Компания боссов» / The Chair Company, премьера (18+)
Комедийный сериал с солирующим Тимом Робинсоном — он играет клерка в фирме по продаже офисных стульев, который неожиданно для себя оказывается в эпицентре расследования конспирологической теории.
Сценарий написали сам Робинсон и его бессменный напарник по комическому ремеслу Зак Канин, а одним из режиссеров выступил Эндрю ДеЯнг («Шоу Эрика Андре» и «Дружба»).
C 12 октября, HBO
