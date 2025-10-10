Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Что смотреть дома на этой неделе: «Хроники русской революции», детектив с Кирой Найтли и Юрий Стоянов в ситкоме «Кузнецовы ТВ»

А также — финальная часть франшизы «Заклятие», сиквел «Чумовой пятницы», инди-драмы «Без близнеца» и «Луркер» из конкурсной программы «Сандэнса» и комедийный сериал «Тысяча "нет" и одно "да"», написанный и спродюсированный Жорой Крыжовниковым. Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Телеканал «Россия», «Черно-белое кино», 2025

Сериал «Хроники русской революции», премьера (18+)

Сверхмасштабный проект Андрея Кончаловского о кровопролитных событиях начала XX века с несколькими революциями и войнами. Всего снято 16 эпизодов, в касте — сплошь российские звезды: от Юры Борисова и Никиты Ефремова до Юлии Высоцкой и Евгения Ткачука в роли Ленина.

С 10 октября, Start,  Okko, Premier,  «Иви», «Кинопоиск», «Россия 1»

CBS Films, Gotham Group, The, Sister Pictures, 2025

Фильм «Девушка из каюты №10» / The Woman in Cabin 10, премьера (18+)

Детектив с Кирой Найтли в роли журналистки Лоры, ставшей свидетельницей убийства во время путешествия на яхте с влиятельными людьми. Девушку старательно пытаются убедить, что ничего не произошло, однако та начинает расследование. Также в фильме снялись Ханна Уоддингэм («Каскадеры»), Кая Скоделарио («Сенна») и Гай Пирс («Мементо»). Режиссером выступил Саймон Стоун («Раскопки»).

С 10 октября, Netflix

Студия ВАМ, Телеканал СТС, 2025

Сериал «Кузнецовы ТВ», премьера (16+)

Ситком о многодетной семье Кузнецовых, которая решает принять участие в реалити-шоу, чтобы выиграть дорогущую квартиру. Теперь родственники во главе с харизматичным дедушкой Валерием Михалычем (Юрий Стоянов) находятся под постоянным прицелом камер — и сохранить нормальные отношения в этой ситуации им будет непросто.

Также проекте снялись Михаил Трухин, Юлианна Михневич, Ольга Медынич и другие, а режиссером стал Кирилл Васильев («Инспектор Гаврилов»).

С 6 октября, СТС, «Иви»

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Gaumont UK, 2025

Сериал «Киноклуб» / Film Club, премьера (18+)

Британское драмеди о синефилах (Эйми Лу Вуд из «Белого лотоса» и Набан Ризван из «Каоса») — совместные пятничные походы в киноклуб перерастают из дружбы мужчины и женщины в романтическую историю. Также Вуд выступила сценаристом и продюсером проекта, а в касте заявлен Оуэн Купер — звезда «Переходного возраста» и самый молодой лауреат премии «Эмми» в истории.

С 7 октября, «Амедиатека»

Mannequin Films, Short Porch Pictures, 2025

Фильм «Лондон на проводе» / London Calling (18+)

Новая работа режиссера популярного фильма «Бандит» Аллана Ангара — и вновь с Джошем Дюамелем в главной роли. На этот раз в комедийном боевике он играет провалившегося киллера Томми, которому после переезда внезапно поручают нетипичное дело: побыть воспитателем у несносного сына криминального авторитета Джулиана (Джереми Рэй Тейлор, «Оно»).

С 7 октября, Wink

Atomic Monster, New Line Cinema, The Safran Company, Warner Bros., 2025

Фильм «Заклятие 4: Последний обряд» / The Conjuring: Last Rites (18+)

Финал основной линии хорроров Джеймса Вана («Пила», «Астрал») — его снял режиссер третьей части Майкл Чавес (также известный по «Проклятию плачущей»). 

Действие происходит в 1986 году: исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены (которые уже хотят заниматься семейными делами, а не охотится на призраков) разбираются с существом, которое терроризирует обычную семью с помощью зеркал. Главные актеры на месте — Вера Фармига и Патрик Уилсон вернулись к своим ролям.

С 7 октября, iTunes, Prime Video

Walt Disney Pictures, 2025

 Фильм «Чумовая пятница 2» / Freakier Friday (16+)

Сиквел культовой комедии о поменявшихся телами маме Тесс и дочке  Анне — их по-прежнему играют Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан. У Анны родилась своя дочь Харпер (Джулия Баттерз из «Однажды в… Голливуде»), у Тесс — появились новый мужчина и падчерица-подросток Лили (София Хаммонс, «Социальная дилемма»). История повторяется, старшие и младшие вновь проводят ротацию — теперь таких перемещений будет уже два. Режиссером выступила Ниша Ганатра («Ассистент звезды»).

C 7 октября, iTunes, Prime Video

Permut Presentations, Three Point Capital (TPC), 2025

Фильм «Без близнеца» / Twinless (18+)

Один из хитов фестиваля «Сандэнс» этого года. У Романа (Дилан О’Брайен, «Бегущий в лабиринте») погибает брат-близнец. Чтобы справиться с утратой, он идет в специальную группу психологической поддержки, где встречает Денниса (режиссер и сценарист фильма Джеймс Суини) — между молодыми людьми завязывается близкая дружба, которая быстро превращается в болезненную созависимость.

С 7 октября, Apple TV, Prime Video

TOOMUCH Production при поддержке «НМГ Студии», 2025

Сериал «Тысяча "нет" и одно "да"», премьера (16+)

Комедийный сериал по сценарию народного хитмейкера Жоры Крыжовникова и Дениса Уточкина («Я знаю, кто тебя убил»). По сюжету богач Сергей (Константин Белошапка, «Тонкие материи») знакомится с обычной девушкой Оксаной (Ксения Трейстер, «Натали и Александр») на свадьбе ее сестры — и сам внезапно делает ей предложение. Но с этого момента ему придется мучительно добиваться ее руки и сердца. Режиссер проекта — Андрей Силкин («Плакса»).

С 9 октября, Wink

Netflix, 2025

«Виктория Бекхэм» / Victoria Beckham (18+)

Трехсерийная документалка Netflix о жене знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма и экс-участнице поп-группы Spice Girls, в которой она подробно и откровенно рассказывает о своей жизни и карьере. Режиссер проекта — Надя Халльгрен, автор картины «Становление Мишель Обамы».

C 9 октября, Netflix

Место силы, Originals Production, 2025

Сериал «Как приручить лису», премьера (18+)

Триллер о зоопсихологе (Кирилл Кяро, «Эпидемия»), наткнувшемся в лесу на пугливую молчаливую девушку Дину (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») — пытаясь ей помочь, он становится главным подозреваемым в убийстве ее подруги. Погрузившись в собственное расследование, герой понимает, что в окрестностях уже 20 лет орудует маньяк.

В других ролях — Максим Стоянов, Ксения Кутепова и Наталья Фенкина. Режиссер — Юлиана Закревская, сценаристка сериала «Душегубы».

С 10 октября, Okko

Apple Studios, Pickpocket Entertainment, 2025

Сериал «Последний рубеж» / The Last Frontier, премьера (18+)

По сюжету на Аляске разбивается самолет, перевозивший самых опасных преступников США. Теперь между ними и небольшим городом поблизости остается последний рубеж обороны: местный сотрудник службы маршалов Фрэнк (Джейсон Кларк, «Эверест») и ЦРУшница Сидни (Хейли Беннетт, «Мадам Клико»).

Шоураннером экшен-проекта стал Джон Бокенкамп («Черный список»).

C 10 октября, Apple TV+

High Frequency Entertainment, MeMo Films, Twin Productions, Arts and Sciences Department, Adler Entertainment, 2025

Фильм «Луркер» / Lurker (18+)

Дебют режиссера Алекса Рассела в полнометражном формате — до этого он писал сценарии к сериалам «Медведь» и «Грызня». Сюжет разворачивается вокруг взаимоотношений поп-звезды Оливера (Арчи Мадекве, «Гран Туризмо») и его поклонника Мэттью (Теодор Пеллерен, «Стать Карлом Лагерфельдом»), который постепенно становится неотъемлемой частью жизни артиста — исключительно ради карьеры и денег.

С 10 октября, Apple TV, Mubi

HBO Entertainment, Hyperobject Industries, Wolfmask, Zanin, 2025

Сериал «Компания боссов» / The Chair Company, премьера (18+)

Комедийный сериал с солирующим Тимом Робинсоном — он играет клерка в фирме по продаже офисных стульев, который неожиданно для себя оказывается в эпицентре расследования конспирологической теории.

Сценарий написали сам Робинсон и его бессменный напарник по комическому ремеслу Зак Канин, а одним из режиссеров выступил Эндрю ДеЯнг («Шоу Эрика Андре» и «Дружба»).

C 12 октября, HBO

Что смотреть дома

