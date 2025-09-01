Рузиль Минекаев

Вообще сенсация! 1990-е — аут, 2000-е — ин: пауэр-броманс Крыжовников-Минекаев возвращается с новым сериалом — и это мюзикл!
«Фабрика звезд» и хиты нулевых, «Солнышко в руках» и «Кислотный диджей», барбикор и стразы — режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников перезагрузили всё: оскароносный фильм Меньшова — в мелодраму «Москва слезам не верит. Все только начинается» смотрим на Wink.ru с 4 сентября), а четкого пацана Рузиля Минекаева — в краша-хартбрейкера (и да, он ПОЕТ!).
На Рузиле: очки AMBUSH («ЦУМ Оптика»), лонгслив WALK OF SHAME, костюм СHALAIA, колье 139 DEC (Poison Drop)
На Рузиле: пиджак и шорты ROGOV SHOP, рубашка WALK OF SHAME, ботинки DIESEL, кольцо GRAIN JEWELRY (Poison Drop), цепь RAW STORAGE
На Рузиле: рубашка WALK OF SHAME, цепь RAW STORAGE
На Рузиле: цепь DIESEL (Poison Drop), лонгслив и ветровка WALK OF SHAME, джинсы RED SEPTEMBER
На Рузиле: тренч WALK OF SHAME, цепь DIESEL (Poison Drop), брюки и ботинки DIESEL
После роли харизматика и трикстера Марата в сериале Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» 26-летний Рузиль мог бы долго ехать на POV: воспитание чувств в позднем СССР, олимпийки, фернандельки и дутики, ведь все это принесло выпускнику ГИТИСа больше миллиона фолловеров в соцсетях и безусловную любовь бумеров, зумеров и альфа. Но Минекаев не только не застрял в образе делулу-тинейджера, но и раскачал свой актерский диапазон до 7 октав.
СПОЙЛЕР: Рузиль встречает режиссера-энигму Романа Михайлова и рэпера Хаски на съемочной площадке сновидческой притчи «Шурале» (нас ожидает сверкающее инди-вау!). И кажется, становится экспертом по Проппу: скоро увидим сказочного Минекаева — Арлекин в «Буратино», Соловей-разбойник в «Царевне Несмеяне» и богатырь в «Руслане и Людмиле» (да, по Пушкину!).
ВАЖНО! С опорой на дикие тренчи Walk of Shame, мотокорные куртки Diesel, гэнг-стритвир Rogov и Red September раскрыли в Рузиле теневую субличность Тайлера Дердена (на раз даст отпор Адидасу и Кощею, вместе взятым!). А дальше всё как в тумане — бросили вызов мегахайповым фэшн-парням Willy Chavarria (в цепях и тишотках с вайбом мексиканских наркокартелей!) и замутили собственный бойцовский клуб в бруталистских декорациях: то ли ленинградские рейв-заброшки, то ли неоконструктивистские шедевры архитекторов Рема Колхаса и Балкришны Доши (лауреат Притцкера!). Пустились во все тяжкие в компании соломенного wrecking ball, оттачивали каратистский маваси гери на парнокопытных снарядах и боролись с тенью (читай: играли с самими собою!).
На Рузиле: цепь DIESEL (Poison Drop), лонгслив и ветровка WALK OF SHAME, джинсы RED SEPTEMBER
На Рузиле: тренч WALK OF SHAME, цепь DIESEL (Poison Drop)
На Рузиле: куртка и майка DIESEL, ремень DSQUARED2 (все — ЦУМ), джинсы RED SEPTEMBER, кольцо GRANI JEWELRY (Poison Drop), казаки NO NAME
На Рузиле: лонгслив RED SEPTEMBER, брюки DIESEL, брелок-пазл AQUAGIRL (Poison Drop)
На Рузиле: цепь DIESEL (Poison Drop), лонгслив и ветровка WALK OF SHAME, джинсы RED SEPTEMBER
На Рузиле: майка Y/PROJECT, ремень NO NAME, браслет HAND AROUND (Poison Drop), штаны FLERJESICREATIONS, туфли BALENCIAGA (ЦУМ)
Автор нон-фикшна «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» про «казанский феномен» позднесоветских уличных группировок, что были навсегда, пока не кончились (книга легла в основу сериала-суперхита Крыжовникова!), журналист и музыкант Роберт Гараев провел спарринг-интервью с Рузилем Минекаевым. Здесь каждое лаконичное слово (пацана) — про умение сдержать любую вербальную провокацию. Хук справа, апперкот — и вот вы уже обсуждаете русские сказки, татарский эпос и инди-режиссера Романа Михайлова, а не статус секс-символа и как не плакать на техно. И правильно — Москва (и Петербург) слезам не поверят.
Рузиль Минекаев
Рассказывает Роберту Гараеву о рейвах и установке водонагревателя
Если серьезно, то о рейвах я узнал только в 2019 году, когда поступил в мастерскую Иосифа Райхельгауза в ГИТИСе после учебы в Казанском театральном училище и переехал в Москву. Пробовался, кстати, несколько раз в Школу-студию МХАТ, но не проходил дальше первого тура. Так вот до переезда я не особо был в курсе, что люди собираются, чтобы послушать электронную музыку. Но мои одногруппники из ГИТИСа на рейвы ходили. Я хотел, но у меня не было времени: параллельно с учебой надо было подрабатывать, чтобы на что-то жить.
Думаю, многие были расстроены, что на самом деле я — не тот романтичный школьник из сериала «Слово пацана». Но сейчас те, кто строил какие-то иллюзии относительно меня, отвалились. Остались те, кому интересно фолловить мою реальную жизнь. А она очень простая: я показываю, как пытаюсь сам установить водонагреватель в квартире, первый раз пробую чернику, которую мы нашли в лесу прямо во время съемок, или гуляю с женой Азизой по Москве.
