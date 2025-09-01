Рузиль Минекаев

Рассказывает Роберту Гараеву о рейвах и установке водонагревателя

Если серьезно, то о рейвах я узнал только в 2019 году, когда поступил в мастерскую Иосифа Райхельгауза в ГИТИСе после учебы в Казанском театральном училище и переехал в Москву. Пробовался, кстати, несколько раз в Школу-студию МХАТ, но не проходил дальше первого тура. Так вот до переезда я не особо был в курсе, что люди собираются, чтобы послушать электронную музыку. Но мои одногруппники из ГИТИСа на рейвы ходили. Я хотел, но у меня не было времени: параллельно с учебой надо было подрабатывать, чтобы на что-то жить.

Думаю, многие были расстроены, что на самом деле я — не тот романтичный школьник из сериала «Слово пацана». Но сейчас те, кто строил какие-то иллюзии относительно меня, отвалились. Остались те, кому интересно фолловить мою реальную жизнь. А она очень простая: я показываю, как пытаюсь сам установить водонагреватель в квартире, первый раз пробую чернику, которую мы нашли в лесу прямо во время съемок, или гуляю с женой Азизой по Москве.