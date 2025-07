Второй сезон «Уэнсдей», «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и продолжение «Миротворца» Джеймса Ганна: лучшие сериалы августа 2025-го

«Моя жизнь с мальчиками Уолтер» / My Life with the Walter Boys, 2 сезон (18+)

Второй сезон экранизации подросткового бестселлера Эли Новак о недавно осиротевшей 15-летней Джеки из Нью-Йорка (Никки Родригес, «У меня на районе»), которая вынужденно переехала в Колорадо к семье Уолтерсов — счастливым родителям семи сыновей и одной дочери. Третью порцию их приключений создатели уже анонсировали заранее: предварительно, она выйдет в следующем году.

С 28 августа, Netflix