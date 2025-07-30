Второй сезон «Уэнсдей», «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и продолжение «Миротворца» Джеймса Ганна: лучшие сериалы августа 2025-го

А также — исторический проект о коренных гавайцах «Вождь войны» с Джейсоном Момоа, драма режиссера «Каникул» Анны Кузнецовой «Дыши» с Мариной Александровой (победитель фестиваля «Пилот»!), новый спин-офф во вселенной «Чужого», анимационные «Очи Ваканды» Marvel плюс свежие эпизоды «Вторжения», «Загрузки» и «Супергена». Рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в августе.
«Вождь войны» / Chief of War, премьера (18+)
Проект Джейсона Момоа («Аквамен», «Minecraft в кино»), в котором он выступил одним из авторов сценария и сыграл главную роль — гавайского воина Каиана, сражающегося с колонизаторами. Также в сериале появятся Клифф Кертис («Аватар»), Тэмуэра Моррисон («Книга Бобы Фетта») и Люсиан Бьюкенен («Ночной агент»). Режиссер — Джастин Чон («Голубой байу»).
С 1 августа, Apple TV+
«Три сестры», премьера (18+)
Современная интерпретация по (отдаленным) мотивам чеховской классики: сестры Ирина, Ольга и Мария (Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман) хотят выбраться в Москву из провинции и рассчитывают на поддержку матери-бизнесвумен (Лариса Гузеева). Однако та увлечена массажистом намного младше себя (Павел Деревянко) с вайбом брачного афериста.
Сериал поставила Маруся Трубникова, сценаристка сериалов «Блеск» и «The Телки».
С 1 августа, Kion
«Очи Ваканды» / Eyes of Wakanda, премьера (18+)
Анимационный проект Marvel о судьбе воинов страны Ваканды, веками путешествующих по миру ради ценных артефактов из вибраниума — одного из самых прочных материалов во Вселенной. За постановку мини-сериала из четырех эпизодов отвечает Райан Куглер, режиссер дилогии «Черная пантера» и недавнего хита «Грешники».
С 6 августа, Disney+
«Платонические отношения» / Platonic, 2 сезон (18+)
Продолжение комедии с Сетом Рогеном и Роуз Бирн. Когда-то Уилл и Сильвия были лучшими друзьями, но перестали общаться. Спустя годы они пытаются понять, что в их отношениях пошло не так и можно ли возобновить броманс. Во втором сезоне авторы анонсировали очередные препятствия на пути парочки — от рабочих до личных кризисов.
Режиссером проекта вновь стал Николас Столлер («В пролете», «Побег из Вегаса»).
С 6 августа, Apple TV+
«Уэнсдей» / Wednesday, 2 сезон (18+)
Продолжение хитового сериала Тима Бертона о девочке Уэнсдей (Дженна Ортега) из семейки Аддамс и ее учебе в академии Nevermore — в этот раз создатели обещают более мрачную готическую атмосферу и глубокое погружение в лор. Основной костяк актеров вроде Кэтрин Зеты-Джонс, Луиса Гусмана и Кристины Риччи сохранится, к тому же не обойдется без камео звезд: в проекте снялись Леди Гага, Стив Бушеми, Кристофер Ллойд и другие. Шоу уже заранее продлили на третий сезон.
C 6 августа, Netflix
«Баранкины и камни силы», премьера (16+)
Фантастический комедийный сериал о семье потомственных таксистов, на голову которым из XIX века сваливается прародительница их династии — первая в истории Москвы извозчица (Юлия Топольницкая). Теперь все с помощью волшебных камней обретают сверхспособности (которые, впрочем, несут и массу проблем).
Также в проекте снялись Андрей Федорцов, Кузьма Сапрыкин, Дмитрий Журавлев и Полина Гухман. Режиссер — Миша Поляков («Ухожу красиво»).
С 7 августа, «Кинопоиск»
«Чужой: Земля» / Alien: Earth, премьера (18+)
Приквел легендарной франшизы «Чужой», события в котором происходят спустя 16 лет после случившегося в «Завете» и за два года до контакта лейтенанта Рипли с ксеноморфом в самом первом фильме. На Землю падает модуль с образцами инопланетных существ: назревает полномасштабное сражение людей с враждебными организмами.
В касте — Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Опустошение»), Алекс Лоутер («Конец *** мира») и другие. Шоураннером выступил Ной Хоули («Фарго»).
С 12 августа, FX, Hulu, Disney+
«Бабочка» / Butterfly, премьера (18+)
Экранизация одноименного графического романа Араша Амеля о судьбе экс-разведчика Дэвида Юнга (здесь его играет Дэниэл Дэ Ким из «Остаться в живых»), скрывающегося в Южной Корее. Груз прошлого стремительно настигает его в лице профессиональной наемницы Ребекки (Рейна Хардести, «Стартап»).
Режиссером первых эпизодов пригласили Китао Сакурая, автора удачного экшена «Скрежет металла».
С 13 августа, Prime Video
«Полный расколбас: Пищевая утопия» / Sausage Party: Foodtopia, 2 сезон (18+)
Новые приключения антропоморфной еды из провокационной комедийной франшизы Сета Рогена «Полный расколбас». Во втором сезоне «Пищевой утопии» сосиска Фрэнк и его друзья попадают во вроде бы идеальный городок Нью-Фудленд, где вежливые обитатели сразу же начинают точить на них зуб (да, и буквально).
Костяк авторов не изменился: это соавторы Рогена Эриэль Шаффир, Эван Голдберг и Конрад Вернон.
С 13 августа, Prime Video
«Благодетель» / The Rainmaker, премьера (18+)
Перезагрузка в сериальном формате остросюжетной истории классика американской юридической драмы Джона Гришэма (уже была экранизация Фрэнсиса Форда Копполы 1997 года с Мэттом Дэймоном). По сюжету молодой адвокат Руди (Майло Каллахэн, «Дюна: Пророчество») вместе с коллегами пытается раскрыть преступный заговор крупной фигуры в судебном мире Лео Драммонда (Джон Слэттери, «Мстители»).
С 15 августа, USA Network
«Дыши», премьера (18+)
Восьмисерийная драма режиссера фильма «Каникулы» Анны Кузнецовой. По сюжету акушерка элитной клиники Лера (Марина Александрова) из-за осложнений при родах у юной Маши (Дарья Верещагина) оказывается под ударом — бойфренд пострадавшей пациентки, бизнесмен Шахов (Петр Буслов), собирается уничтожить ее врачебную карьеру.
На фестивале «Пилот» сериал выиграл приз за сценарий и удостоился признания жюри как лучший проект в целом.
С 15 августа, Okko
«Миллиард проблем», премьера (16+)
Комедийный сериал о мечтающем разбогатеть школьном учителе Ростике Калачеве (Сергей Епишев, «Первый номер») и его семье. Когда на них сваливается выигранный в лотерею миллиард, все вроде бы должно наладиться, однако большие деньги умножают их трудности в разы.
Режиссер — Кирилл Васильев, известный по «Инспектору Гаврилову» и «Галя, у нас отмена!».
С 18 августа, СТС, Wink
«Суперген» / Supacell, 2 сезон (18+)
Сай-фай-драма о попытках изменить будущее. Напомним, в первом сезоне жизнь Майкла (Тосин Коул) была идеальной: обеспечен, здоров, а возлюбленная согласилась быть его женой. Внезапно он перемещается во времени и узнает, что невеста вскоре погибнет. Чтобы все исправить, Майкл собирает команду людей с суперспособностями.
В продолжении им предстоит в открытую сразиться с тайной организацией, имеющей насчет персонажей с аномалиями свои зловещие планы. Шоураннером проекта остался рэпер Rapman, снявший «Темную историю».
С 20 августа, Netflix
«Дух моей общаги», 2 сезон (18+)
Продолжение симпатичного мультсериала для взрослых о дружбе студента-недотепы Димы по прозвищу Шашлык и призрака-зубрилы Олежи, который стоически помогает ему не вылететь из университета.
Режиссер комедии — Лина Килевая, ранее работавшая над похожим анимационным проектом «Шурик и Шарик».
C 21 августа, Okko
«Заложник» / Hostage, премьера (18+)
Британская политическая драма о волевых женщинах во главе государств: премьер-министр Великобритании Эбигейл Далтон (Сюранна Джоунс, «Дежурство») после похищения мужа объединяется с президентом Франции Вивьен Туссен (Жюли Дельпи, трилогия «Перед рассветом /закатом / полуночью»), чтобы раскрыть мировой заговор.
Постановщицей проекта стала Изабель Зиб («Час дьявола»).
С 21 августа, Netflix
«Миротворец» / Peacemaker, 2 сезон (18+)
Режиссер «Отряда самоубийц 2» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн снял уже второй сезон комедийного проекта о миротворце Кристофере Смите (его играет Джон Сина). Напомним, ради спокойствия планеты тот готов убивать всех, кто, на его взгляд, выступает против.
Спин-офф перезапущенного «Отряда самоубийц» не теряет обороты: в продолжении на Смита охотится Рик Флэг-старший (Фрэнк Грилло, «Ламборгини: Человек-легенда»).
C 21 августа, Max
«Вторжение» / Invasion, 3 сезон (18+)
Вдохновленный «Войной миров» сай-фай шоураннера Саймона Кинберга, сценариста и продюсера «Мистера и миссис Смит» и франшизы «Люди Икс». История вторжения инопланетян тут рассказывается с пяти точек зрения — глазами разных героев. Это шериф (Сэм Нил), которому, по классике, остались считанные дни до пенсии, американский солдат в Афганистане (Шамир Андерсон), сирийская женщина, бросившая работу из-за семьи (Голшифте Фарахани), школьник из Британии (Билли Бэррэтт) и японская девушка-авиаконструктор (Сиори Куцуна).
В третьем сезоне герои пытаются разработать эффективный план по борьбе с внеземными сущностями — однако идея спасти человечество постепенно тает перед лицом элементарного желания выжить.
С 22 августа, Apple TV+
«Профессор T» / Professor T, 4 сезон (18+)
Очередной сезон британского детективного сериала о выдающемся криминалисте из Кембриджа, профессоре Джаспере Темпесте (Бен Миллер, «Доктор Кто», «Бриджертоны») — ОКР и расстройство аутистического спектра не мешает (а, скорее, помогает) ему содействовать полиции в раскрытии самых запутанных преступлений. Еще задолго до выхода четвертого сезона историю уже продлили на пятый.
C 23 августа, Britbox
«Загрузка» / Upload, 4 сезон (18+)
Автор американской версии «Офиса» Грег Дэниелс создал сериал о дивном новом мире, в котором ты не умираешь, так как все твои данные перекачивают в цифровую реальность. В ней погибший в ДТП программист Нэйтан (Робби Амелл) влюбляется в живую девушку Нору (Энди Алло).
Этот сезон станет для проекта финальным: он будет состоять из четырех эпизодов, в которых герои попытаются спасти человечество от окончательно сошедшего с ума искусственного интеллекта.
С 25 августа, Prime Video
«Моя жизнь с мальчиками Уолтер» / My Life with the Walter Boys, 2 сезон (18+)
Второй сезон экранизации подросткового бестселлера Эли Новак о недавно осиротевшей 15-летней Джеки из Нью-Йорка (Никки Родригес, «У меня на районе»), которая вынужденно переехала в Колорадо к семье Уолтерсов — счастливым родителям семи сыновей и одной дочери. Третью порцию их приключений создатели уже анонсировали заранее: предварительно, она выйдет в следующем году.
С 28 августа, Netflix
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