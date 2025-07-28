Дейтинг-приложения больше не в моде?! Почему зумеры и миллениалы выбирают знакомства в реальном мире?

«Знакомства выходят из приложений», «Молодые люди стали искать пару в офлайне», «Быстрые свидания возвращаются» — последние полгода такие заголовки регулярно появляются в авторитетных мировых изданиях. Социологи и психологи отмечают тенденцию: зумеры и миллениалы все больше начинают ценить живое общение и пытаются искать себе пару за пределами Tinder или его аналогов. Почему так происходит? И как это получается у первого поколения, которое не помнит мира без интернета?
«Я бы хотела жить в то время, [когда люди приглашали друг друга на свидание лично], — говорит 23-летняя Шана в интервью изданию британской The Guardian. — Думаю, у людей тогда просто не было социальных сетей, так что если вы видели кого-то привлекательного, вы были просто вынуждены [подойти] и что-то сказать».
Как пишет The Guardian, Шана не одинока в своей ностальгии по временам, которых сама не застала, — многие зумеры и миллениалы сегодня «похоже, тоскуют по эпохе до изобретения приложений для знакомств», — констатируют британские журналисты.
В последние месяцы об этой тенденции пишут и другие крупные мировые издания. Так, телеканал USA Today отмечает невиданный взлет интереса к вечеринкам быстрых свиданий в США. Всего лишь за год (с 2022-го по 2023-й) посещаемость таких мероприятий в стране выросла на 43%. Причем, пишут американские журналисты, этот рост обеспечен как раз желанием молодых людей найти альтернативу приложениям для знакомств.
В свою очередь Economic Times пишет, что за год (с осени 2022-го по осень 2023-го) аудитория шести наиболее популярных дейтинг-приложений снизилась в Индии на 20–55%. На этом фоне индийская версия журнала Vogue даже выпустила гайд о том, как знакомиться без использования Tinder и его аналогов.
«Вечеринки для молодежи собираются каждую неделю»
На первый взгляд в России тренд на перемещение знакомств в реальный мир пока не особенно заметен. Так, по некоторым данным, число пользователей дейтинг-приложений в стране за последнее время даже выросло. Тем не менее отголоски общемировой тенденции заметны и здесь.
К примеру, организаторы вечеринок быстрых свиданий, как и в США, отмечают резкий подъем интереса к своим мероприятиям — особенно на фоне ухода западных дейтинговых приложений. «Я бы сказал, что спрос повышается, — говорит в беседе с "Собака.ru" Вячеслав Салнис, директор компании "ЛавСешн". — После ухода Tinder и других сервисов знакомств заметно растет интерес к живому общению. Простой пример: традиционно летом у нас был спад активности, мы проводили самый максимум два мероприятия в неделю (и то не каждую). Сейчас у нас стабильно до 10 в месяц».
Примерно так же описывает ситуацию и Марина Янова, руководительница компании Flirt Paties. При этом она отмечает рост интереса именно со стороны зумеров и миллениалов. «Вечеринки для молодежи собираются каждую неделю, и они многочисленные! — говорит она. — Хотя раньше как раз с этой аудиторией было не все так классно… Мы вешали объявления [о вечеринках знакомств] для категории 20–28 лет и не видели большого отклика. После ухода Tinder мероприятия для них стали особенно востребованы. Сейчас, летом, 20–30-летние даже активнее всех остальных».
В целом большая востребованность живого общения у зумеров и миллениалов — глобальная тенденция, и нет ничего удивительного в том, что она начала проявляться и в России, отмечает Елена Омельченко, социолог и профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. «Мировое информационное пространство сегодня достаточно целостное, у него нет границ, благодаря этому тенденции сравнительно легко распространяются», — объясняет она.
Елена Омельченко
Профессор, директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге:
Важно при этом помнить, что говоря о поколениях, используя термины «миллениал» или «зумер», мы очень упрощаем картину. Говоря в таких категориях, мы обычно имеем в виду исключительно молодежь среднего класса из крупных городов либо получившую, либо получающую высшее образование. Эта категория россиян действительно вполне похожа на британских или американских сверстников. Однако столичная и периферийная молодежь отличается весьма сильно.
«Большая нужда в тактильном взаимодействии»
Авторы объясняют новую тягу молодых людей к офлайну сразу несколькими обстоятельствами. Одно из самых часто упоминаемых — коронавирус, который надолго запер людей дома и привел к острому дефициту живого общения. «Пандемия Covid-19 заставила многих одиноких людей обратиться к приложениям для знакомств, поскольку найти спутника жизни в офлайне было невозможно. Теперь они массово покидают приложения из-за явной усталости», — пишет Economic Times.
Усталость и выгорание от использования дейтинг-приложений — не менее частое объяснение. «Да, действительно, такой феномен присутствует, — говорит Оксана Загальская, психолог Lahta Clinic, — например, исследование Singles Reports показывает, что около 4 из 5 человек в возрасте от 18 до 54 лет испытывают некоторую степень выгорания от онлайн знакомств». При этом, оговаривается эксперт, в России обширные исследования этого феномена не проводились.
Оксана Загальская
Психолог Lahta Clinic:
Находясь в поиске длительных серьезных отношений, пользователи популярных приложений сталкиваются с предложениями на одну ночь или с мечтами, совсем не отвечающими ожиданиям. В связи с этим, конечно, можно прийти к мнению, что онлайн-знакомства ни к чему не приводят — выгореть и бросить. Кроме того, онлайн-приложения вынуждают сравнивать себя с другими пользователями и вызывают желание соответствовать высоким стандартам привлекательности, что может сказываться на самооценке. Огромный выбор мешает порой сформулировать свои собственные предпочтения.
Впрочем, как полагает Елена Омельченко из НИУ ВШЭ, выгорание и эмоциональная травма пандемии не могут полностью объяснить потребность молодых людей в офлайн-взаимодействиях, в том числе в знакомствах за пределами интернета. По ее мнению, немалую роль играют поколенческие изменения в представлениях о социальной норме.
«Поздние миллениалы и зумеры более эмпатичны, [чем предыдущие поколения], — говорит она. — Для них не может быть только онлайн-общения. И это проявляется не только в дружбе или партнерстве, но и в образовании, в отношениях с родителями. Наконец, у них большая нужда в тактильном взаимодействии. Простой пример — я преподаю в университете и вижу, как молодые люди общаются. У них куда больше распространены объятия — человек подходит к компании, и они по очереди все обнимаются, такого в моей молодости не было».
«Ты сидел у окна — отзовись»
Значит ли рост потребности в офлайн взаимодействии, что знакомствам в интернете постепенно приходит конец? Судя по всему, нет. Так, USA Today отмечает: несмотря на все впечатляющие успехи вечеринок быстрых знакомств, Tinder и другие аналогичные приложения все еще очень популярны на рынке знакомств в США. «Каждый десятый взрослый, состоящий в партнерских отношениях, встретил свою нынешнюю вторую половинку в приложении или на сайте для знакомств, — пишет издание. — Среди тех, кому еще нет 30 это каждый пятый».
Более того, многие молодые люди, которые в теории хотели бы отказаться от дэйтинг-приложений сами признаются, что чувствовали бы себя некомфортно, если бы им пришлось столкнуться с очным приглашением на свидание. «Зумеры тоскуют по эпохе доцифровых знакомств, но не пытайтесь пригласить их на свидание вживую», — констатирует The Guardian.
Оксана Загальская
Психолог Lahta Clinic:
Привыкание к комфортному и контролируемому общению в сети может вызывать чувство неловкости или тревоги при попытке завязать контакт в реальной жизни, в онлайн-среде отказ ощущается менее остро (например, можно просто не ответить на сообщение), тогда как в офлайн-контексте такой опыт может быть гораздо более болезненным и травматичным.
Впрочем, как полагает Елена Омельченко из НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, речь не идет о тупиковой ситуации, когда молодым людям не нравится знакомиться в интернете, но при этом они не готовы общаться лично. Скорее наоборот, уверена эксперт, молодые люди отлично умеют комбинировать эти два формата.
«Смешанные практики общения уже давно являются частью существования молодежи, — говорит она, — посмотрите на подростков где-нибудь на фудкорте. Они собираются и общаются, при этом каждый параллельно играет в телефоне, смотрит матч, концерт или общается с кем-то еще в чате. Одновременно они все еще взаимодействуют в физическом мире. Это онлайн или офлайн? Где здесь граница?»
Более того, добавляет эксперт, молодые люди успешно используют современные технологии как раз для того, чтобы найти людей, которые им понравились в реальном мире. «Я недавно обнаружила сообщество в Telegram, где молодые люди буквально ищут тех, кто им понравился в реальной жизни. Там куча запросов наподобие "я вчера ехала до такой-то станции метро в такое-то время, ты сидел у окна — отзовись", или "я вчера был на концерте, ты сидела на балконе в первом ряду" и прикладывает фотографии. Я не знаю, доходит ли там до встреч в офлайн, но они ищут друг друга».
В целом, заключает Омельченко, следует признать, что подобные формы взаимодействия будут только увеличиваться, а молодые люди будут все активнее их использовать, не соизмеряя свои действия с нормативными правилами прошлых поколений. «Просто сейчас другой режим жизни, а стало быть, и другой режим знакомств у молодых людей. И можно быть спокойными — все у них будет нормально на самом деле».
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