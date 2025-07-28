Дейтинг-приложения больше не в моде?! Почему зумеры и миллениалы выбирают знакомства в реальном мире?

«Я бы хотела жить в то время, [когда люди приглашали друг друга на свидание лично], — говорит 23-летняя Шана в интервью изданию британской The Guardian. — Думаю, у людей тогда просто не было социальных сетей, так что если вы видели кого-то привлекательного, вы были просто вынуждены [подойти] и что-то сказать».

Как пишет The Guardian, Шана не одинока в своей ностальгии по временам, которых сама не застала, — многие зумеры и миллениалы сегодня «похоже, тоскуют по эпохе до изобретения приложений для знакомств», — констатируют британские журналисты.

В последние месяцы об этой тенденции пишут и другие крупные мировые издания. Так, телеканал USA Today отмечает невиданный взлет интереса к вечеринкам быстрых свиданий в США. Всего лишь за год (с 2022-го по 2023-й) посещаемость таких мероприятий в стране выросла на 43%. Причем, пишут американские журналисты, этот рост обеспечен как раз желанием молодых людей найти альтернативу приложениям для знакомств.

В свою очередь Economic Times пишет, что за год (с осени 2022-го по осень 2023-го) аудитория шести наиболее популярных дейтинг-приложений снизилась в Индии на 20–55%. На этом фоне индийская версия журнала Vogue даже выпустила гайд о том, как знакомиться без использования Tinder и его аналогов.