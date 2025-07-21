«Здравствуй, грусть» / Bonjour Tristesse (18+)

Новая экранизации романа Франсуазы Саган: девушка по имени Сесиль (Лили Макинерни, «Соври мне») отдыхает на юге Франции вместе с отцом и оказывается в эпицентре переплетения романтических отношений, как его, так и своих собственных.

Режиссером выступила дебютантка Дурга Чю-Бозе, в касте — Хлоя Севиньи, Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Наиля Арзун («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие.

С 31 июля, Okko, «Кинопоиск», идет в кинотеатрах