Второй месяц лета подходит к концу, но в Петербурге оно только сейчас вступило в свои права (наконец-то!): жара, грозы, забытое детское ощущение счастья. Под каникулярное настроениевспомнили десять хороших фильмов со знойным антуражем, вышедших за последний год: от приключенческих и семейных комедий до эстетского полотна Паоло Соррентино, теплого сна Романа Михайлова и криминальных драм в курортной эстетике.
«Здравствуй, грусть» / Bonjour Tristesse (18+)
Новая экранизации романа Франсуазы Саган: девушка по имени Сесиль (Лили Макинерни, «Соври мне») отдыхает на юге Франции вместе с отцом и оказывается в эпицентре переплетения романтических отношений, как его, так и своих собственных.
Режиссером выступила дебютантка Дурга Чю-Бозе, в касте — Хлоя Севиньи, Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Наиля Арзун («Загадочные убийства Агаты Кристи») и другие.
С 31 июля, Okko, «Кинопоиск», идет в кинотеатрах
«Туда» (16+)
Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Притяжение», кавер-герл нашего майского номера!) в комедийно-мелодраматическом летнем роуд-муви по пяти городам. Таксист и искательница приключений на двоих разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.
Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»).
Вышел на «Иви», «Кинопоиске», Wink, Kion
«Походу любовь» (12+)
Разыгранная на троих мелодраматическая комедия о приехавшей в Петербург девушке Лизе (Анна Завтур), которая знакомится с двумя друзьями: художником и музыкантом (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко). Весь набор на месте — летняя питерская романтика и неопасные городские приключения, не последнюю роль в которых играет антикварная кровать.
Режиссером выступила Яна Климова-Юсупова (это ее второй фильм после драмы «Просточеловек»).
Выйдет на Kion
«Джун и Джон» / June and John (18+)
Классик необарокко в кино Люк Бессон вновь седлает любимого конька — он снял яркую авантюрную историю любви обычного клерка и харизматичной импульсивной девушки. В порыве они несутся куда глаза глядят.
Парочку сыграли Люк Стэнтон Эдди (до этого снимавшийся в непритязательных боевиках вроде фильма «Засада») и дебютантка Матильда Прайс.
Вышел на Start, «Иви», Wink, «Кинопоиске»
«Партенопа» / Parthenope (18+)
Фильм Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа») участвовал в основном конкурсе Канн в 2024 году. Это элегический и, как всегда у режиссера, визуально безупречный рассказ о девушке Партенопе, чья жизнь разворачивается в фантастически привлекательном Неаполе.
Главную роль сыграла Челесте Далла Порта, также в касте — Гари Олдмана.
Вышел на «Кинопоиске», Wink, Okko
«Тур с "Иванушками"» (16+)
Музыкальная комедия о любви к группе «Иванушки International», ставшей частью культурного кода поколения девяностых и начала нулевых. Три подруги Катя (Агата Муцениеце), Ася (Анна Пескова) и Инна (Ольга Сухарева) были фанатками поп-трио в середине 1990-х. Почти 30 лет спустя они решаются на безумный поступок: убежать от всех взрослых проблем и отправиться в тур по югу России вслед за «Иванушками», кумирами их юности.
Режиссером фильма выступил Марк Горобец («Стая», «Закрытая школа»). Также в касте Роман Курцын, Роман Маякин и, конечно, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.
Вышел на «Иви», Kion, Okko, Wink
«Хочу сейчас» / Fino Alla Fine (18+)
Криминальная драма режиссера Габриэле Муччино, известного по голливудским хитам «Семь жизней» и «В погоне за счастьем». Юная американка Софи (Елена Кампурис из «Моей большой греческой свадьбы») путешествует по Сицилии, а незадолго до отъезда встречает парня Джулио (Сол Нанни, «Сделано в Италии») и его друзей. События практически сразу же выходят из-под контроля.
Вышел на «Кинопоиске», Wink
«Жар-птица» (18+)
Седьмая лента режиссера Романа Михайлова — картина, вокруг съемок которой построено его мокьюментари «Надо снимать фильмы о любви». По сюжету театральная актриса (Александра Киселева) и ее сводный брат (Илларион Маров) летят в Индию, чтобы найти там пропавшую мать девушки. Так они оказываются в одновременно уютном и неуютном, ни на что не похожем мистическом пространстве, которое, среди прочих, населяют странные персонажи в исполнении Марка Эйдельштейна, Чингиза Гараева, Марии Мацель и рэпера Хаски.
Пока не вышел на платформах
«Разбитые сердца» / L'amour ouf (18+)
Мелодрама с Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель») и Франсуа Сивилем («Поменяться местами») в касте. Это история с драматичным разрывом бывших одноклассников, их счастливым воссоединением и призраками прошлого, плотно завязанными на криминале, которые мешают все наладить.
Фильм Жиля Леллуша («Маленькие секреты большой компании») в прошлом году участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
Вышел на «Кинопоиске», «Иви», Okko
«Лето. Солнце. Рождество» / A Sudden Case of Christmas (12+)
Семья с десятилетней дочкой решает навестить своего дедушку Лоуренса (Денни ДеВито) в Доломитовых Альпах — там они обычно праздновали Рождество. Но на этот раз повод грустный: пара хочет развестись. Тогда дед и внучка придумывают гениальное решение — отметить праздник в августе, чтобы помирить поссорившихся родителей.
Режиссером комедии стал британец Питер Челсом («Великан», «Давайте потанцуем»).
Вышел на «Иви», Okko
Комментарии (0)