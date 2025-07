«Путешествие на солнце и обратно» Михайлова, ремейк «Как приручить дракона» и «Неукротимый» с Эриком Баной: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Как приручить дракона» / How to Train Your Dragon (12+)

Высокобюджетный игровой ремейк популярного мультфильма в исполнении режиссера оригинальной анимационной франшизы — Дина ДеБлуа. Он не стал вносить существенные изменения в сюжет: юношу Иккинга печалит вечная вражда его брутального племени с огнедышащими существами, поэтому когда он встречает раненого дракончика Беззубика, то решает выходить его. Это становится началом прекрасной дружбы, которая поможет долгожданному всеобщему примирению.

В касте — Мэйсон Темз («Кошмарные каникулы»), Джерард Батлер («300 спартанцев»), Нико Паркер («Одни из нас») и Ник Фрост («Типа крутые легавые»).

C 15 июля, Prime Video, iTunes