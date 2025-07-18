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Кино и сериалы

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«Путешествие на солнце и обратно» Михайлова, ремейк «Как приручить дракона» и «Неукротимый» с Эриком Баной: что смотреть дома на этой неделе

А также — финальный сезон янг-эдалта «То лето, когда я похорошела»,  картина «Гранд тур», получившая приз за лучшую режиссуру в Каннах в прошлом году, и драмеди «Школа мистера Пингвина» со Стивом Куганом. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Fruit Time Production, 2025

Сериал «Путешествие на солнце и обратно», премьера (18+)

Многосерийная картина, пожалуй, самого плодовитого и необычного инди-режиссера последних нескольких лет Романа Михайлова — снимая фильмы один за другим практически без перерыва, он за несколько месяцев сделал масштабный проект из семи эпизодов по собственной книге «Дождись лета и посмотри, что будет».

Это во многом автобиографичная история, в которой смешаны воспоминания о девяностых и магический реализм: главный герой Руслан (Олег Чугунов, звезда «Наследия» и «Поедем с тобой в Макао» того же Михайлова) взрослеет в странной агрессивной среде, а параллельно ищет увиденную в раннем детстве любовь. Каст — сплошь российские звезды: от Марка Эйдельштейна, Дарьи Екамасовой, Марии Мацель и Федора Лаврова до Льва Зулькарнаева, Любови Аксеновой и рэпера Хаски.

С 16 июля, Start, Wink, Okko, Premier, «Кинопоиск», «Иви»

Dreamworks Pictures, Marc Platt Productions, Universal Pictures, 2025

Фильм «Как приручить дракона» / How to Train Your Dragon (12+)

Высокобюджетный игровой ремейк популярного мультфильма в исполнении режиссера оригинальной анимационной франшизы — Дина ДеБлуа. Он не стал вносить существенные изменения в сюжет: юношу Иккинга печалит вечная вражда его брутального племени с огнедышащими существами, поэтому когда он встречает раненого дракончика Беззубика, то решает выходить его. Это становится началом прекрасной дружбы, которая поможет долгожданному всеобщему примирению.

В касте — Мэйсон Темз («Кошмарные каникулы»), Джерард Батлер («300 спартанцев»), Нико Паркер («Одни из нас») и Ник Фрост («Типа крутые легавые»).

C 15 июля, Prime Video, iTunes

Bee Holder Productions, Creative BC, Escape Artists, John Wells Productions, Netflix Studios, Syndicate Entertainment, Warner Bros. Television, Warner Bros., 2025

Сериал «Неукротимый» / Untamed, премьера (18+)

Детективный проект о сотруднике калифорнийского национального парка (Эрик Бана, «Халк», «Город страха»), которому приходится расследовать убийство на его участке. Также в проекте снялись Розмари ДеУитт («Пацаны») и Сэм Нил («Парк Юрского периода»).

Шоураннер — Марк Л. Смит, написавший сценарии к «Выжившему» и «Первозданной Америке».

С 17 июля, Netflix

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Live Nation Productions, Manic Phase, 2025

Фильм «Последнее завтра» / Hurry Up Tomorrow (18+)

Психологический триллер, основанный на одноименном альбоме The Weekend — в фильме Трея Эдварда Шульца («Криша», «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс») он играет страдающего бессонницей музыканта, чью жизнь резко меняет встреча с таинственной незнакомкой (Дженна Ортега, «Уэнсдэй»).

Также в касте — Барри Кеоган («Солтберн», «Птица») и Рой Уильямс мл. («Больница Питт»).

С 15 июля, Okko, Wink, «Кинопоиск», «Иви»

Atomic Monster, Blumhouse Productions, Universal Pictures, 2025

Фильм «М3ГАН 2.0» / M3GAN 2.0 (18+)

Сиквел комедийного хоррора о слишком опекающей роботизированной кукле-няне Меган, которую приходится воскресить, чтобы победить ее военную версию по имени Амелия (чтобы она не уничтожила все человечество).

В режиссерском кресле остался Джерард Джонстоун, а главные роли по-прежнему у Эллисон Уильямс («Девочки»), Вайолет Макгроу («Жизнь Чака») и Эми Дональд (та вновь сыграла опасный разумный механизм).

С 15 июля, Prime Video, iTunes

Prime Video, 2025

Сериал «То лето, когда я похорошела» / The Summer I Turned Pretty, 3 сезон (18+)

Финал подростковой мелодрамы взросления Белли (Лола Тун), которая не может выбрать одного из двух братьев Фишер, оказавшись в любовном треугольнике. Сериал основан на трилогии-бестселлере Дженни Хань. Она же разрабатывала его сценарий для Amazon Prime.

С 16 июля, Prime Video

Media Partners, Intake Films, Rolling Dice, 2025

Фильм «Школа мистера Пингвина» / The Penguin Lessons (16+)

Трогательное драмеди основано на реальной истории — мемуарах британского учителя Тома Митчелла. Разочарованный в жизни педагог (звезда «Круглосуточных тусовщиков» и «Филомены» Стив Куган) приезжает преподавать английский в аргентинскую школу. Внезапно у него появляется необычный питомец — Том спасает из мазутного пятна пингвина. Тот очень привязывается к своему благодетелю и становится любимцем его учеников.

Картину снял Питер Каттанео, режиссер «Мужского стриптиза» и «Почти знамениты».

С 17 июля, Okko, Wink, «Кинопоиск»

Cinémadefacto, Creatps, Eurimages, 2025

Фильм «Гранд тур» / Grand Tour (18+)

Португалец Мигел Гомиш («Наш любимый месяц август») снял странную эклектичную драму о британском госслужащем (Гонсалу Уоддингтон), путешествующем по Юго-Восточной Азии в надежде избежать свадьбы со своей невестой (Кристина Альфайате). Но девушка отправляется вслед за ним.

Причудливая смесь монохрома и цвета, документальных и игровых кадров получила на Каннском кинофестивале-2024 приз за лучшую режиссуру и к началу 2025 года добралась до проката и стримингов в России.

С 18 июля, Okko, Premier, «Кинопоиск», «Иви»

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Рубрика:
Что смотреть дома

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