«Путешествие на солнце и обратно» Михайлова, ремейк «Как приручить дракона» и «Неукротимый» с Эриком Баной: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Путешествие на солнце и обратно», премьера (18+)

Многосерийная картина, пожалуй, самого плодовитого и необычного инди-режиссера последних нескольких лет Романа Михайлова — снимая фильмы один за другим практически без перерыва, он за несколько месяцев сделал масштабный проект из семи эпизодов по собственной книге «Дождись лета и посмотри, что будет».

Это во многом автобиографичная история, в которой смешаны воспоминания о девяностых и магический реализм: главный герой Руслан (Олег Чугунов, звезда «Наследия» и «Поедем с тобой в Макао» того же Михайлова) взрослеет в странной агрессивной среде, а параллельно ищет увиденную в раннем детстве любовь. Каст — сплошь российские звезды: от Марка Эйдельштейна, Дарьи Екамасовой, Марии Мацель и Федора Лаврова до Льва Зулькарнаева, Любови Аксеновой и рэпера Хаски.

С 16 июля, Start, Wink, Okko, Premier, «Кинопоиск», «Иви»