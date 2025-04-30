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Кино и сериалы

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Новые «Астерикс и Обеликс», скандальный вестерн с Алеком Болдуином «Раст» и Стив Карелл в комедии «Времена года»: что смотреть дома на первых майских?

А также — авантюрный костюмный байопик «Карем: Повар Королей», комедия «Еще одна простая просьба», продолжение детектива «Мосгаз» и военная драма «Таганрог». Рассказываем о главных новых фильмах и сериалах, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ в первые майские выходные.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Les Editions Albert René, Légende Films, TAT Productions, 2025

Сериал «Астерикс и Обеликс: Поединок вождей» / Astérix & Obélix: Le Combat des Chefs (12+)

Мультсериал на Netflix о приключениях знаменитой парочки смешных галльских воинов. На этот раз им придется как-то решать проблему с деревенским друидом, который забыл рецепт волшебного зелья — а без него с Цезарем не справиться.

Режиссерами выступили Ален Шаба (уже снимавший в этой франшизе «Миссию Клеопатра») и Фабрис Жубер (номинировался на «Оскар» за анимационный короткий метр «Жаркое по-французски»).

C 30 апреля, Netflix

Big Wig Productions, Little Stranger, Original Langster, 2025

Сериал «Времена года» / The Four Seasons (18+)

Комедийный мини-сериал со звездой «Офиса» Стивом Кареллом по одноименному фильму 1981 года. Три семейные пары, которые давным-давно дружат между собой, приезжают в очередной отпуск — но из-за развода одной из них отношения несколько накаляются. Также в касте Колман Доминго («Синг-Синг»), Уилл Форте («Небраска») и Тина Фей («Студия 30») — она же отвечает за сценарий вместе с автором оригинала Аланом Алда («МЭШ»). 

C 1 мая, Netflix

BondIt, Cavalry Media, El Dorado Pictures, Rust Movie Productions LLC, Short Porch Pictures, Thomasville Pictures, 2025

Фильм «Раст» / Rust (18+)

Вестерн с Алеком Болдуином, который, как считалось, навсегда положили на полку — из-за трагического инцидента на съемках с его участием. В 2021 году актер случайно выстрелил из заряженного реквизитного пистолета: из-за этого погибла оператор картины Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса был ранен. 

Через несколько лет Болдуина оправдали, а фильм завершили и выпускают онлайн. Актер играет преступника Харланда Раста, спасающего своего внука от властей и охотников за головами. Также в картине снялись Трэвис Фиммел («Варкрафт»), Джейк Бьюзи («Звездный десант») и Джош Хопкинс («Город хищниц»).

Со 2 мая, Prime Video

«Наше кино», 2025

Фильм «Царевна-лягушка» (6+)

«Царевна-лягушка» мало чем отличается от российских экранизаций подобного рода, а соблазн осовременить сюжет никуда не уходил. Царь в новой интерпретации — олигарх (Виктор Логинов), сын с неудавшейся личной жизнью — мажор (Александр Метелкин), а Царевну (Валентину Ляпину) находят в пруду гольф-клуба, перед этим буквально зарядив ей мячиком в лицо.

Режиссером выступил Александр Амиров (в последние годы работавший оператором на серьезных российских проектах — от «Топей» до «Библиотекаря»), а Кощея Бессмертного сыграл Никита Кологривый.

С 1 мая, «Кинопоиск»

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

«ВайТ Медиа», «Голд Медиа», при участии онлайн-кинотеатра Иви, 2025

Фильм «Роднина» (12+)

Неизбежный байопик иконической фигуры для советского и российского фигурного катания — трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной (ее играет Владислава Самохина из сериалов «Стрим» и «Первокурсницы»). Роль тренера Родниной исполнил Евгений Ткачук со своей классической импульсивностью, также в фильме приняли участие Иван Колесников («Движение вверх») и Федор Федотов («Прелесть»). Снял проект опытный Константин Статский («Ваша честь», «Полярный», «Мост»).

С 1 мая, «Кинопоиск»

Первый канал, Okko, Студия Русский проект, 2025

Сериал «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш» (16+)

Новый сезон популярного детектива в советских декорациях с неизменной командой главных героев: вышедший на пенсию майор Черкасов (Андрей Смоляков) помогает коллегам по МУРу (Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Алексей Бардуков) раскрыть дело о лотерейных билетах и двойном убийстве.

Среди других звезд — Мария Мацель, Игорь Верник, Кирилл Кяро и другие. Режиссер — автор предыдущих фильмов франшизы «Мосгаз» Евгений Звездаков.

С 28 апреля, Okko

K&S Films, 2025

Сериал «Этернавт» / El Eternauta (16+)

Аргентинский постапокалипсис, снятый по знаменитому одноименному графическому роману конца 1950-х — страну накрывает ядовитым снегом, от контакта с которым можно практически сразу погибнуть, группа выживших пытается справится с произошедшим. В касте — латиноамериканские звезды Рикардо Дарин («Тайна в его глазах») и Карла Петерсон («Мама уехала»). 

C 30 апреля, Netflix

Shine Fiction, VVZ Productions, 2025

Сериал «Карем: Повар королей» / Carême (18+)

Авантюрная биография шеф-повара Антуана Карема (Бенжамен Вуазен из «Лета'85»), который вместе с растущей популярностью кулинара обзаводится опасными связями среди политической верхушки Франции XIX века. Также в проекте Мартена Бурбулона («Три мушкетёра: Д’Артаньян») снялись Лина Кудри («Благословенные») и Жереми Ренье («Любовь о которой молчат»).

C 30 апреля, Apple TV+

Amazon MGM Studios, Amazon Studios, BRON Studios, 2025

Фильм «Еще одна простая просьба» / Another Simple Favor (18+)

Сиквел комедии 2018 года «Одна простая просьба» с тем же основным кастом: Блейк Лайвли («Век Адалин») и Анна Кендрик («Свидание с монстром») вновь играют двух подруг, которых взаимопомощь втягивает в околокриминальные истории. Режиссер первой части Пол Фиг также на месте.

C 1 мая, Prime Video

Философия Кино, 2025

Сериал «Бл#геры взаперти» (16+)

Легкий комедийный сериал о парочке популярных блогеров (резиденты Comedy Club Екатерина Шкуро и Тимур Батрутдинов), оказавшихся за свои махинации с налогами под домашним арестом в деревне — выбраться из нее оказывается очень непросто.

Режиссером шоу стал Гарик Петросян («Букины», «Вася не в себе», «Право на лево» и другие развлекательные проекты).

C 28 апреля, «Кинопоиск»

Триикс Медиа, 2025

Сериал «Таганрог» (18+)

Военная драма о лейтенанте НКВД Швеце (Денис Донской, «Струны»), организовавшим подпольное сопротивление в оккупированном нацистами Таганроге под ложной немецкой личностью. В сериале также снялись Дарья Кукарских («Авиатор»), Ольга Павловец («Смычок») и Сергей Жарков («Ржев»). Проект поставил Армен Назикян (сериалы «Купчино» и «Последняя статья журналиста»).

С 3 мая, Premiere

Blumhouse Productions, Platinum Dunes, Wild Atlantic Pictures, 2025

Фильм «Дроп» / Drop (16+)

Девушка-психотерапевт Вайолет (Мэган Фэйхи из «Белого лотоса») спустя некоторое время после смерти мужа идет на свидание и в ресторане получает поток пугающих телефонных сообщений. Некто активно убеждает ее убить нового потенциального партнера (Брэндон Скленар, «Все закончится на нас»), в противном случае жертвой станет ее сын.

Режиссер «Счастливого дня смерти» Кристофер Лэндон снял камерный триллер о сетевом шантаже, также в касте задействована Вайолетт Бин («Флэш», «Оставленные»).

C 29 апреля, Prime Video, iTunes

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Что смотреть дома

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