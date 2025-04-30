Новые «Астерикс и Обеликс», скандальный вестерн с Алеком Болдуином «Раст» и Стив Карелл в комедии «Времена года»: что смотреть дома на первых майских?

Сериал «Астерикс и Обеликс: Поединок вождей» / Astérix & Obélix: Le Combat des Chefs (12+)

Мультсериал на Netflix о приключениях знаменитой парочки смешных галльских воинов. На этот раз им придется как-то решать проблему с деревенским друидом, который забыл рецепт волшебного зелья — а без него с Цезарем не справиться.

Режиссерами выступили Ален Шаба (уже снимавший в этой франшизе «Миссию Клеопатра») и Фабрис Жубер (номинировался на «Оскар» за анимационный короткий метр «Жаркое по-французски»).

C 30 апреля, Netflix