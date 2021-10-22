Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера во время съемок фильма

По данным офиса шерифа округа Санта-Фе, оружие, из которого стрелял Болдуин, использовалось в качестве реквизита и должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако пуля или ее осколки задели двух человек. Раненого оператора Халину Хатчинс доставили на вертолете в больницу Университета Нью-Мексико в Альбукерке, где она скончалась из-за полученных травм. Режиссер Джоэл Соуза находится в критическом состоянии.

«Офис шерифа округа Санта-Фе подтверждает, что два человека были ранены из огнестрельного оружия во время съемок сцены на съемках вестерна "Ржавчина". 42-летняя Халина Хатчинс, оператор-постановщик, и 48-летний Джоэл Соуза, режиссер, получили ранения, когда 68-летний продюсер и актер Алек Болдуин выстрелил из оружия для реквизита», — приводит Reuters сообщение офиса шерифа округа Санта-Фе.

По информации Deadline, никто из находившихся в момент выстрела на площадке не был арестован и никому не было предъявлено обвинений. Правоохранительные органы опросили Болдуина и отпустили.