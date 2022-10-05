Случайно застреливший оператора на съемках вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин продолжит работу над фильмом

Ожидается, что режиссер Джоэл Соуза, который также был ранен во время стрельбы, также вернется к съемкам. «В моих собственных попытках исцелиться любое решение вернуться, чтобы закончить режиссуру фильма, могло иметь смысл для меня только в том случае, если это было бы сделано с участием Мэтта и семьи Хатчинс. Все мои усилия в этом фильме будут направлены на то, чтобы почтить наследие Галины и заставить ее гордиться собой. Для меня большая честь довести это дело до конца от ее имени», — заявил он.

Напомним, в октябре 2021 года, во время съемок вестерна «Ржавчина» (Rust) в Нью-Мексико, актер Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое использовалось в качестве реквизита. Пуля убила оператора Халину Хатчинс и ранила режиссера Джоэла Соуза. Никто из находившихся в момент выстрела на площадке не был арестован и никому не было предъявлено обвинений. Правоохранительные органы опросили Болдуина и отпустили.