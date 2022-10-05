Случайно застреливший оператора на съемках вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин продолжит работу над фильмом

Актер Алек Болдуин продолжит работу над вестерном «Ржавчина» после непреднамеренного убийства оператора Галины Хатчинс. Продюсеры ленты заключили мировое соглашение с семьей погибшей, в рамках которого ее супруг Мэтью Хатчинс стал исполнительным продюсером фильма.
Супруг оператора Галины Хатчинс — выдержка по CNN:
Мы достигли соглашения, при условии одобрения судом, по нашему делу о неправомерной смерти против продюсеров Rust, включая Алека Болдуина и Rust Movie Productions, LLC. В рамках этого урегулирования наше дело будет прекращено. Съемки фильма «Ржавчина», в котором я теперь буду исполнительным продюсером, возобновятся со всеми первоначальными главными актерами в январе 2023 года. Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины [на продюсеров или Болдуина]. Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен, что продюсеры и индустрия развлечений собрались вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины.
Ожидается, что режиссер Джоэл Соуза, который также был ранен во время стрельбы, также вернется к съемкам. «В моих собственных попытках исцелиться любое решение вернуться, чтобы закончить режиссуру фильма, могло иметь смысл для меня только в том случае, если это было бы сделано с участием Мэтта и семьи Хатчинс. Все мои усилия в этом фильме будут направлены на то, чтобы почтить наследие Галины и заставить ее гордиться собой. Для меня большая честь довести это дело до конца от ее имени», — заявил он.
Напомним, в октябре 2021 года, во время съемок вестерна «Ржавчина» (Rust) в Нью-Мексико, актер Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое использовалось в качестве реквизита. Пуля убила оператора Халину Хатчинс и ранила режиссера Джоэла Соуза. Никто из находившихся в момент выстрела на площадке не был арестован и никому не было предъявлено обвинений. Правоохранительные органы опросили Болдуина и отпустили.
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