Звезда «Майора Грома» Сергей Горошко: «Когда начался сталкинг, стало страшно»

В «Громе» ты играешь двух персонажей — темную и светлую сторону IT-миллиардера Сергея Разумовского. Что ближе — темное или светлое?

Это просто. Мне ближе Разумовский, который злой. Злость — это кайфово. Атомная энергетика, разрушения — про меня. Я очень эмоциональный. Принимаю решения солнечным сплетением и сердцем, а не головой. Это помогает в профессии: я не подключаю мозг, сразу хватаю, начинать действовать. Поэтому я на темной стороне. Только я в отличие от Разумовского не миллиардер.

И даже не миллионер?

Даже не миллионер. Есть на сигареты — и отлично.

Сережа, ты вообще откуда?

Я из провинции, будем честны. (Смеется.) Рос в Дзержинске, это в Нижегородской области. И у меня было идеальное дворовое детство. Архетипичное. Трехэтажный дом, два подъезда, пацаны. Шаришься по дворам, заброшенным котельным, ешь листья и траву, пока мама из окна не закричит: «Сережа, пора обедать!» Если повезет, торчишь в компьютерном клубе. Полчаса — 8 рублей, 16 рублей — час. Было хорошо.

Мечтал о всемирной славе, бегая по Дзержинску?

Я в детстве не мечтал, а занимался чем придется: карате, футболом, тхэквондо. Однажды меня отдали в музыкальную школу, но педагог, ужасная женщина, выкручивала мне пальцы и била по рукам. Я быстро сбежал.