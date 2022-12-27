21 яркий отечественный документальный проект 2022 года

Очередная работа Андрея Лошака о российском интернете. На этот раз автор ставшего уже легендарным «Холивара» обращается к феномену российских хакеров. За три серии он рассказывает историю российской киберпреступности от ее зарождения в начале 1990-х годов до 2010-х годов, когда «русские хакеры» сами по себе стали своего рода брендом.

Снятый еще в 2021 году, фильм был представлен – 23 февраля 2022 года... С тех пор работа Лошака получила более 17 тысяч оценок на «Кинопоиске» причем средняя – 8,4, это больше, чем даже у уже упоминавшегося «Холивар» (у него 8,2).