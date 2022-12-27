21 яркий отечественный документальный проект 2022 года

Российские документалисты за последние 12 месяцев представили целый ряд ярких фильмов и больших интервью. Специально к новогодним выходным «Собака.ru» собрала два десятка ярких работ, которые можно посмотреть как в онлайн-кинотеатрах, так на YouTube. Среди них — биография Виктора Пелевина, история русских хакеров, рассказ о том, как разрушается центр Петербурга и фильм про то как, в России исчезают пчелы.
Русские хакеры: Начало (18+)
Очередная работа Андрея Лошака о российском интернете. На этот раз автор ставшего уже легендарным «Холивара» обращается к феномену российских хакеров. За три серии он рассказывает историю российской киберпреступности от ее зарождения в начале 1990-х годов до 2010-х годов, когда «русские хакеры» сами по себе стали своего рода брендом.
Снятый еще в 2021 году, фильм был представлен – 23 февраля 2022 года... С тех пор работа Лошака получила более 17 тысяч оценок на «Кинопоиске» причем средняя – 8,4, это больше, чем даже у уже упоминавшегося «Холивар» (у него 8,2).
Балабанов. Колокольня. Реквием (16+)
Еще один большой проект, представленный в 2022 году. Документальная лента актрисы, режиссера и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022 Любови Аркус изначально задумывалась как хроника съемок фильма «Я тоже хочу», однако вышла через 9 лет после кончины Балабанова. Ее премьера состоялась через пару месяцев после открытия нашумевшей выставки, посвященной одному из самых актуальных кинематографистов сегодняшней России.
Почти двухчасовая картина собрала неплохие отзывы критиков и оценки зрителей – пользователи «Кинопоиска» оценили ее на 8.0.
«Изобретая Анну»: эксклюзивное интервью из тюрьмы с Анной Делви (18+)
Сейчас трудно в это поверить, но одной из главных тем начала февраля 2022 года был сериал Netflix о мошеннице с русскими корнями Анне Сорокиной, выдававшей себя за богатую немецкую наследницу Анну Делви. Фильм основан на реальных событиях, и российская журналистка Ксения Собчак осенью представила эксклюзивное часовое интервью с главной их участницей, самой Анной. На видео они беседуют о высшем обществе Нью-Йорка, любви, тюрьме и, конечно, деньгах.
За два месяца видео набрало уже более полутора миллионов просмотров. А чтобы его было интереснее смотреть, можно предварительно освежить в памяти события сериала или почитать рецензию на него.
По ком жужжат пчелы (12+)
В декабре 2022 года небольшое российское медиа «Кедр» представило документальный фильм о массовой гибели пчел в России. В нем говорится о том, что значит исчезновение пчел для людей, а также показывается, как беспокойство за пустеющие ульи объединяет людей в российских деревнях.
Пока число просмотров пока совсем невелико – около восьми тысяч, однако оно уже в десять раз превышает количество подписчиков YouTube канала молодого издания.
Чип внутри меня (12+)
Фильм снимался на фоне многочисленных слухов и теорий заговора относительно «чипирования» людей через прививки. Автор картины, режиссер-документалист Юлия Киселева, рассказывает пять историй людей для которых самые настоящие чипы являются жизненной необходимостью. Они помогают вернуть слух, убрать дрожание рук, купировать эпилепсию.
Фильм можно посмотреть на платформе ivi.ru, где пользователи в среднем оценили его на 7,1 балл.
Камчатка: Необыкновенные истории на краю земли (12+)
Трилогия режиссеров Михаила Мороза и Станислава Крайника рассказывает о пионерах экстремальных видов спорта на Камчатке, которые доказали, что эти суровые края могут быть идеальным местом для сноубординга, вейкбординга и серфинга.
Проект вышел в декабре 2022 года и его по-прежнему можно посмотреть в кинотеатрах.
Побег в США: как русские нелегально едут в Америку из Мексики (18+)
Одним из самых обсуждаемых видео российского YouTube осенью 2022 года стал фильм Ильи Варламова о россиянах, которые после объявления частичной мобилизации покинули страну и попытались незаконно попасть в США через мексиканскую границу. Блогер встретился с людьми, пережившими такой опыт, и расспросил про опасности, задержания и борьбу за получение политического убежища.
За три месяца фильм Варламова посмотрели более трех миллионов человек.
Математическое неравенство (0+)
Еще один фильм про российских программистов, а вернее программисток. Автор картины Евгения Кашапова рассказывает о том, как тяжело женщинам пробиться IT, с какими стереотипами и предрассудками им приходится сталкиваться и почему сексизм не только портит жизнь девушкам, решившим посвятить жизнь программированию, но и серьезно вредит самим высокотехнологичным компаниям.
Фильм был представлен в сентябре 2022 года и набрал на «Кинопоиске» оценку 7,7.
Голоса Арктики (6+)
Документальный фильм режиссера Ивана Вдовина для тех, кому интересна эстетика Арктики и ее коренных народов. Лента состоит из трех новелл, объединенных главным героем, композитором и музыкантом Денисом Симачевым, который в поисках необычных напевов путешествует за полярным кругом, где традиционные народы пытаются сберечь свою культуру.
На ivi.ru пользователи оценили фильм на 7,1.
Алиса не может ждать | Фильм о фильме (18+)
В октябре онлайн-платформа Start начала показ сериала «Алиса не может дать» о школьнице, которая постепенно теряет зрение. Еще до официальной премьеры проект завоевал симпатии критиков, победил на фестивале «Новый сезон» и стал претендентом на звание главного российского сериала 2022 года.
В соответствии с этим статусом проект обзавелся также и собственной документалкой, которая рассказывает о съемках первого сезона. Получасовое видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Start.
«Пелевин» (18+)
Очередная работа документалиста Родиона Чепеля, автора нашумевшего фильма «Дуров». На этот раз автор решил раскрыть тайны одного из самых загадочных российских писателей современности – Виктора Пелевина. Для этого он пообщался с близкими друзьями и знакомыми литератора.
Фильм вышел на платформе Kion, где заработал у пользователей оценку 7,6. Если же вы пока раздумываете, смотреть фильм или нет, то можете ознакомиться с его кратким пересказом на сайте от «Собака.ru».
Иркутский хоррор (18+)
Одна из главных работ Ксении Собчак 2022 года, в которой она рассказывает о пытках, сексуальном насилии и коррупции в российской пенитенциарной системе. В фильме подробно объясняет, как действует конвейер насилия в отечественных тюрьмах.
За 10 месяцев фильм набрал более 3 млн просмотров, а месяц назад у него вышла вторая часть, которую уже посмотрели свыше миллиона раз.
Наталья Зубаревич: «Война и мир» (18+)
Одно из самых просматриваемых интервью на канале ещёнепознер за 2022 год. В течение часа журналист Николай Солодников и экономический географ Наталья Зубаревич обсуждают жизнь в России в новых условиях, разговаривают о том, как изменится жизнь в российских регионах и что будет с Санкт-Петербургом.
За пять месяцев видео набрало свыше полутора миллионов просмотров.
Там, где наш дом (12+)
Еще одно видео, посвященное российским регионам, а вернее одному региону – Красноярскому краю. Авторы картины рассказывают о четырех жителях Красноярска, с совершенно разными возможностями, взглядами и профессиями, которых объединяет только любовь к родному городу.
Премьера ленты состоялась 8 сентября, с тех пор фильм обзавелся оценкой в 8,4 от пользователей «Кинопоиска».
Путь за мечтой (12+)
Одна из самых неожиданных по своей тематике документалок 2022 года посвящена первому в истории СССР серферу. Николай Попов сам сделал доску по чертежам из журналов и в далеком 1961 году начал осваивать искусство покорения волн.
Фильм доступен на платформе ivi.ru и набрал оценку там пользователей 7,1.
Черная Оспа (18+)
Этот фильм на YouTube-канале LOONY рассказывает об одной из самых страшных болезней прошлого, которую, как считается, человечество уже смогло победить. Автор видео рассказывает о последней вспышке черный оспы в СССР, а также о том, почему эту болезнь еще рано полностью списывать со счетов.
Видео вышло во второй половине декабря и за это время набрало 300 тысяч просмотров.
Санкт-Петербург: как рушится самый красивый город России (18+)
В конце 2022 года Илья Варламов выпустил фильм о проблемах исторического центра Петербурга. В нем он рассказывает, почему один из самых красивых городов Европы постепенно разрушается, теряя памятник за памятником. Также блогер пытается найти ответы на вопрос, как изменить эту ситуацию.
Фильм набрал почти 2 млн просмотров. Если же вам не удастся выкроить час, чтобы включить его, то можно ознакомиться с кратким пересказом на сайте «Собака.ru».
Баста. Суперигра (18+)
2022 год не был богат на музыкальные документалки, однако поклонников рэпера Басты ждал приятный сюрприз. Полуторачасовое видео рассказывает о творчестве музыканта, источниках его вдохновения и подходе к работе.
Впрочем, тех, кто не является поклонником жанра картина вряд ли заинтересует, не удивительно поэтому, что она имеет сравнительно скромный рейтинг на «Кинопоиске» – 6,8.
Бродский – не имперец? (18+)
В контексте Украинского кризиса Иосиф Бродский вновь стал одним из самых обсуждаемых отечественных поэтов. Его стихотворение «На независимость Украины» цитировали сторонники официальной политики российских властей, а противники посмертно обвиняли его литератора в империализме. В своем видео Ксения Собчак постаралась разобраться насколько оправданы эти упреки.
Видео набрало полмиллиона просмотров.
Руками (16+)
Фильм снят сразу несколькими режиссерами из разных уголков России. В нем рассказывается о людях ручного труда, часто не престижного, но без которого современная жизнь была бы невозможной.
Премьера фильма состоялась в апреле 2022 года, с тех пор лента набрала на «Кинопоиске» зрительский рейтинг 7,8.
Суперсерия 72 (12+)
Очередной документальный проект про, пожалуй, самую известную страницу в истории отечественного хоккея. В течение полутора часов участники легендарной серии рассказывают о том, как советские хоккеисты полвека назад скрестили клюшки с канадскими профессионалами.
Фильм представлен 26 декабря и пока не успел обзавестись отзывами на «Кинопоиске».
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