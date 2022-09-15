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Путешествие по миру Балабанова: выставка-ретроспектива режиссера «Брата» и «Груз 200» откроется в «Севкабель Порту»

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В октябре в Петербурге откроется выставка «Балабанов». Это первый художественный проект, приглашающий зрителей в путешествие по миру режиссера фильмов «Брат», «Груз 200» и «Мне не больно». Выставка-ретроспектива объединит все ленты режиссера — как смонтированные, так и не вышедшие — в единую историю.

Изображение предоставлено «Собака.ru» компанией СТВ

Выставка-путешествие «Балабанов» проведет зрителей через каждый фильм, над которым работал режиссер, позволит увидеть, как идея киноленты полностью захватывала жизнь Алексея Балабанова, а созданное кино трансформировало мир, в котором он жил. Наряду с громкими фильмами режиссера, в пространстве экспозиции сосуществуют ученические работы для Свердловской студии документального кино, а ранние короткометражки соседствуют с черновиками сценариев и набросками идей.

«Художественный проект приглашает зрителей вступить в разговор с трагически рано ушедшим художником; не просто смотреть, но соучаствовать, оказаться в том же времени и месте, что и Алексей Балабанов. Продуманная сценография и путь движения по выставке наряду с обилием архивных материалов (фото, видео, многочисленные артефакты, эскизы) помогают настроиться на внимательный разговор с Балабановым», — говорят авторы проекта.

Изображение предоставлено «Собака.ru» компанией СТВ

Рената Литвинова и Алексей Балабанов на съемках фильма "Мне не больно"

Изображение предоставлено «Собака.ru» компанией СТВ

Рассказчиками, ведущими по выставке, выступают братья режиссера Петр и Федор Балабановы. Следуя их указаниям, зрители будут передвигаться от раздела к разделу, держась ритма, заданного братьями, и ближе знакомиться с работами Алексея Балабанова.

Среди «точек на карте» — и полный осмотр важнейших кинолент, в числе которых «Про уродов и людей», «Кочегар», «Морфий», «Мне не больно» и другие, а также знакомство с 11 так и не снятыми картинами, которые Балабанов оставил на разных уровня проработки — проектами фильмов «Камера обскура», «Сталкер», «Глиняная яма», «Кожа» и других.

Кульминацией выставки станет раздел, посвященный дилогии «Брат». Культовый образ Данилы Багрова здесь собран из кадров с персонажами других работ Алексея Балабанова. Замысел авторов позволяет проследить, как черты героя Сергея Бодрова-младшего проявлялись в каждом фильме режиссера до и после выхода дилогии на широкие экраны.

Кадр из фильма "Брат 2". Изображение предоставлено «Собака.ru» компанией СТВ
Кадр из фильма "Брат 2". Изображение предоставлено «Собака.ru» компанией СТВ

По словам куратора Татьяны Гетман, проект задумывался как «выставка-путешествие по художественной вселенной выдающегося режиссера». «Творчеству и фильмографии Балабанова посвящаются фильмы, критические статьи, научные конференции, но попыток создания междисциплинарной, интерактивной выставки для знакомства с Алексеем Октябриновичем и переосмысления его кинематографических заветов пока не предпринималось», — отмечает она.

Подобный комплексный и многоуровневый опыт позволит не только изучить полную фильмографию Балабанова и разобраться в художественных кодах, зашифрованных в его картинах, но и проследить влияние личной жизни режиссера на его творчество.

«Мне кажется, мы создаем очень эмоциональную историю. На этом проекте не будет застывших декораций или без- личных аннотаций. Зрители попадут внутрь многогранного и сложного произведения искусства. Сценография и драматургия позволят им «настроить оптику», почувствовать себя героями кинолент Алексея Балабанова. Вместе с художником мы пройдем сложный, но увлекательный путь: от первых режиссёрских проб и экспериментов в кино до момента всенародного признания и успеха», — говорит Гетман.

Изображение предоставлено «Собака.ru» компанией СТВ

Выставка-путешествие «Балабанов» пройдет в «Севкабель Порту» с 13 октября 2022 года по 15 января 2023-го. Подробности можно найти здесь

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