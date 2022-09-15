В октябре в Петербурге откроется выставка «Балабанов». Это первый художественный проект, приглашающий зрителей в путешествие по миру режиссера фильмов «Брат», «Груз 200» и «Мне не больно». Выставка-ретроспектива объединит все ленты режиссера — как смонтированные, так и не вышедшие — в единую историю.
Выставка-путешествие «Балабанов» проведет зрителей через каждый фильм, над которым работал режиссер, позволит увидеть, как идея киноленты полностью захватывала жизнь Алексея Балабанова, а созданное кино трансформировало мир, в котором он жил. Наряду с громкими фильмами режиссера, в пространстве экспозиции сосуществуют ученические работы для Свердловской студии документального кино, а ранние короткометражки соседствуют с черновиками сценариев и набросками идей.
«Художественный проект приглашает зрителей вступить в разговор с трагически рано ушедшим художником; не просто смотреть, но соучаствовать, оказаться в том же времени и месте, что и Алексей Балабанов. Продуманная сценография и путь движения по выставке наряду с обилием архивных материалов (фото, видео, многочисленные артефакты, эскизы) помогают настроиться на внимательный разговор с Балабановым», — говорят авторы проекта.
Рассказчиками, ведущими по выставке, выступают братья режиссера Петр и Федор Балабановы. Следуя их указаниям, зрители будут передвигаться от раздела к разделу, держась ритма, заданного братьями, и ближе знакомиться с работами Алексея Балабанова.
Среди «точек на карте» — и полный осмотр важнейших кинолент, в числе которых «Про уродов и людей», «Кочегар», «Морфий», «Мне не больно» и другие, а также знакомство с 11 так и не снятыми картинами, которые Балабанов оставил на разных уровня проработки — проектами фильмов «Камера обскура», «Сталкер», «Глиняная яма», «Кожа» и других.
Кульминацией выставки станет раздел, посвященный дилогии «Брат». Культовый образ Данилы Багрова здесь собран из кадров с персонажами других работ Алексея Балабанова. Замысел авторов позволяет проследить, как черты героя Сергея Бодрова-младшего проявлялись в каждом фильме режиссера до и после выхода дилогии на широкие экраны.
По словам куратора Татьяны Гетман, проект задумывался как «выставка-путешествие по художественной вселенной выдающегося режиссера». «Творчеству и фильмографии Балабанова посвящаются фильмы, критические статьи, научные конференции, но попыток создания междисциплинарной, интерактивной выставки для знакомства с Алексеем Октябриновичем и переосмысления его кинематографических заветов пока не предпринималось», — отмечает она.
Подобный комплексный и многоуровневый опыт позволит не только изучить полную фильмографию Балабанова и разобраться в художественных кодах, зашифрованных в его картинах, но и проследить влияние личной жизни режиссера на его творчество.
«Мне кажется, мы создаем очень эмоциональную историю. На этом проекте не будет застывших декораций или без- личных аннотаций. Зрители попадут внутрь многогранного и сложного произведения искусства. Сценография и драматургия позволят им «настроить оптику», почувствовать себя героями кинолент Алексея Балабанова. Вместе с художником мы пройдем сложный, но увлекательный путь: от первых режиссёрских проб и экспериментов в кино до момента всенародного признания и успеха», — говорит Гетман.
Выставка-путешествие «Балабанов» пройдет в «Севкабель Порту» с 13 октября 2022 года по 15 января 2023-го. Подробности можно найти здесь.
12+
Комментарии (0)