Выставка-путешествие «Балабанов» проведет зрителей через каждый фильм, над которым работал режиссер, позволит увидеть, как идея киноленты полностью захватывала жизнь Алексея Балабанова, а созданное кино трансформировало мир, в котором он жил. Наряду с громкими фильмами режиссера, в пространстве экспозиции сосуществуют ученические работы для Свердловской студии документального кино, а ранние короткометражки соседствуют с черновиками сценариев и набросками идей.

«Художественный проект приглашает зрителей вступить в разговор с трагически рано ушедшим художником; не просто смотреть, но соучаствовать, оказаться в том же времени и месте, что и Алексей Балабанов. Продуманная сценография и путь движения по выставке наряду с обилием архивных материалов (фото, видео, многочисленные артефакты, эскизы) помогают настроиться на внимательный разговор с Балабановым», — говорят авторы проекта.