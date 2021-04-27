Что нового мы узнали о Павле Дурове из документального фильма Родиона Чепеля

Про школьные годы

Одноклассники и преподаватели Павла Дурова из Академической гимназии при СПбГУ, где он и учился, отмечают, что тот с детства был честолюбив. Его классный руководитель Григорий Мельников, классный руководитель, вспоминает, что отношения у Дурова с другими учениками были сложные, а чтобы достичь высоких показателей в учебе, Павел нередко списывал.

Про личную жизнь

Вокруг Павла всегда были красивые девушки. На акцию «Футболки от Дурова», прошедшей на Дворцовой площади в 2012 году, он специально пригласил множество моделей и сотрудниц эскорта, чтобы перед камерами предстать под сенью девушек в цвету.

Его однокурсники и коллеги отмечают, что Павлу хотелось создать новый образ программиста-разработчика, далекий от «задрота-ботаника». В итоге практически с каждой из участниц акции ему в будущем приписывали роман. В фильме Родиона Чепеля упоминаются и дети Павла Дурова — не ясно, сплетня это или факт, но тот якобы дважды стал отцом.