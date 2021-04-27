Что нового мы узнали о Павле Дурове из документального фильма Родиона Чепеля

В онлайн-кинотеатре KION вышел документальный фильм «Дуров» журналиста и сооснователя компании «Амурские волны» Родиона Чепеля. В проекте о создателе «ВКонтакте» и Telegram рассказывают его друзья, однокурсники, коллеги и недруги. Вот несколько фактов о Павле, о которых они говорят в картине.
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Павел Дуров
Про школьные годы
Одноклассники и преподаватели Павла Дурова из Академической гимназии при СПбГУ, где он и учился, отмечают, что тот с детства был честолюбив. Его классный руководитель Григорий Мельников, классный руководитель, вспоминает, что отношения у Дурова с другими учениками были сложные, а чтобы достичь высоких показателей в учебе, Павел нередко списывал.
Про личную жизнь
Вокруг Павла всегда были красивые девушки. На акцию «Футболки от Дурова», прошедшей на Дворцовой площади в 2012 году, он специально пригласил множество моделей и сотрудниц эскорта, чтобы перед камерами предстать под сенью девушек в цвету.
Его однокурсники и коллеги отмечают, что Павлу хотелось создать новый образ программиста-разработчика, далекий от «задрота-ботаника». В итоге практически с каждой из участниц акции ему в будущем приписывали роман. В фильме Родиона Чепеля упоминаются и дети Павла Дурова — не ясно, сплетня это или факт, но тот якобы дважды стал отцом.
Про частное образование
Уже добившись значительных успехов со «ВКонтакте», на одной из встреч выпускников Дуров рассказал об идее создать в России по-настоящему частную школу. «Он хотел, чтобы это учреждение не брало ни копейки как у государства, так и у родителей учащихся», — вспоминает Григорий Мельников.
Предварительно для школы было выбрано здание бизнес-центра на 1-й Советской улице — неподалеку от Площади Восстания. Но зимой 2011-го в дом Павла Дурова с обыском пришел ОМОН, и идеи о создании школы отошли на второй план.
Про Telegram
Несмотря на то, что Telegram стал доступен пользователям в 2013 году, его первая «рабочая» версия возникла гораздо раньше. По «официальной легенде», как обозначает ее автор фильма Родион Чепель, впервые о защищенном канале связи Дуров задумался именно из-за все той же ситуации с ОМОНом в декабре 2011-го. Вторжение сотрудников правоохранительной службы вынудило его искать возможности безопасно общаться с братом Николаем, который был «техническим мозгом», как соцсети «ВКонтакте», так и мессенджера Telegram.
Про проблемы с TON
Из-за судебного расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON не состоялся. В мае 2020 года Дуров заявил, что работа над этим проектом прекращена, среди основных причин как раз значилось решение SEC.
Несмотря на огромные инвестиции, которые удалось привлечь (в результате третьего тура планировалось достичь суммы в $3,8 миллиарда), не все спокойно восприняли известие о закрытии TON. В марте 2021 года группа инвесторов подала в суд на TON Inc. и Telegram Inc. иск, в котором требует вернусь им около $100 миллионов. Пока это первый прецедент в истории с TON — остальные инвесторы ожидают возврата денег без судебных тяжб. По версии вице-президента Telegram Ильи Перекопского, обращение в суд может быть следствием дальнейших сделок, из-за которых инвесторы вынуждены возвращать средства уже своим покупателям.
Текст: команда KION
Фильм «Дуров» с 24 апреля доступен в недавно запущенном онлайн-кинотеатре KION — проекте «МТС Медиа».
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