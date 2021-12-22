Фильм «Купе номер  6» с Юрой Борисовым вошел в шорт-лист премии «Оскар». «Разжимая кулаки» Киры Коваленко в список не попал

Американская киноакадемия кинематографических искусств и наук обнародовала шорт-лист 94-й премии «Оскар». В номинации «Лучший иностранный фильм» за статуэтку поборется лента финская «Купе номер 6» с Юрой Борисовым в главной роли. А вот фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко из гонки выбыл.
Копродукция России и Финляндии, «Купе номер 6» — удивительно нежный и человечный фильм Юхо Куосманена про то, как мы все похожи и одиноки. Студентка по обмену Лора из Хельсинки садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается грубоватый шахтер Леха. Главные роли исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. Фильм выиграл в этом году гран-при Каннского кинофестиваля.
Фильм «Разжимая кулаки» был выдвинут на «Оскар» от России в конце октября. Действие картины «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем кажется.
За свою работу Кира Коваленко получила гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. «Разжимая кулаки» также номинировали на премию Сабалтеги-Табакалера на Кинофестивале в Сан-Себастьяне 2021 года. В России премьера фильма состоялась 25 сентября.
«Разжимая кулаки» — вторая полнометражная лента Киры Коваленко. Картину также показывали на «Кинотавре» в качестве фильма закрытия. Дебютная работа режиссера «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера была представлена на международном кинофестивале в Таллине в 2016 году.
Официальный список номинантов на «Оскар» будет оглашен 8 февраля 2022 года. 94-я церемония вручения наград Киноакадемии состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.
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