Российский фильм ученицы Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил гран-при Каннского фестиваля

Приз получил продюсер фильма Александр Роднянский, поскольку девушка не смогла вернуться на церемонию. «К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас», — сказал он во время получения награды. Как добавил Роднянский, Кира «поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма».

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город, Ростов, на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

Награды в других номинациях удостоились картины «Огненная ночь» Татьяны Уэсо, «Ягненок» Вальдимара Йоханнссона, «La Civil» Теодоры Михай, «Хорошая мать» Афсии Эрзи, «Молитвы за украденное» Татьяны Уэзо и «Великая свобода» Себастьяна Майзе.