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Россия выдвинула на «Оскар» фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки»

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко выдвигают на американскую премию «Оскар» от России. Об этом заявил председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай, пишет ТАСС.

«Мы выбрали фильм «Разжимая кулаки», — сказал он.

Действие картины «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем кажется.

За свою работу Кира Коваленко получила гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. «Разжимая кулаки» также номинировали на премию Сабалтеги-Табакалера на Кинофестивале в Сан-Себастьяне 2021 года. В России премьера фильма состоялась 25 сентября.

«Разжимая кулаки» — вторая полнометражная лента Киры Коваленко. Картину также показывали на «Кинотавре» в качестве фильма закрытия. Дебютная работа режиссера «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера была представлена на международном кинофестивале в Таллине в 2016 году.

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