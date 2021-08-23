Фильм «Разжимая кулаки» ученицы Сокурова Киры Коваленко выйдет в российский прокат в конце сентября

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в Северной Осетии. Небольшой шахтерский городок Мизур зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город, Ростов, на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега. Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

Международная премьера фильма «Разжимая кулаки», главные роли в котором исполнили Милана Агузарова и Алик Караев, состоялась в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. Кира Коваленко стала первым российским режиссером, удостоенным награды Гран-при «Особый взгляд» — второй по значимости программы киносмотра. Продюсером картины выступил четырехкратный номинант на премию «Оскар» Александр Роднянский.

«Разжимая кулаки» — вторая полнометражная лента Киры Коваленко. Она выйдет в российский прокат 25 сентября 2021 года — одновременно с этим картину покажут на «Кинотавре», где она станет фильмом закрытия. Дебютный фильм режиссера «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера был представлен на международном кинофестивале в Таллине в 2016 году.