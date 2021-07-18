Фильм «Купе номер шесть» с российским актером Юрой Борисовым взял Гран-при в Каннах

Действие ленты происходит в конце 90-х годов: студентка из Финляндии вместе с грубоватым русским шахтером едут из Москвы в Мурманск в одном купе. Главные роли сыграли Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. Фильм также создавался при участии Финляндии, Эстонии и Германии.

По мнению министра культуры РФ Ольги Любимой, лента понравится и зарубежным зрителям, ведь это «эмоциональная и вдумчивая картина».