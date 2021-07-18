Фильм «Купе номер шесть» с российским актером Юрой Борисовым взял Гран-при в Каннах

Гран-при Каннского кинофестиваля удостоен финский режиссер Юхо Куосманен за фильм «Купе номер шесть» с российским актером Юрой Борисовым, героем обложки июльского номера «Собака.ru». Картина снята при поддержке Минкультуры РФ. Об этом стало известно в минувшую субботу, когда жюри смотра во главе с американским режиссером Спайком Ли на торжественной церемонии объявили победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.
Действие ленты происходит в конце 90-х годов: студентка из Финляндии вместе с грубоватым русским шахтером едут из Москвы в Мурманск в одном купе. Главные роли сыграли Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны стали Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. Фильм также создавался при участии Финляндии, Эстонии и Германии.
По мнению министра культуры РФ Ольги Любимой, лента понравится и зарубежным зрителям, ведь это «эмоциональная и вдумчивая картина».
Напомним, ранее российский фильм Киры Коваленко, ученицы Сокурова, «Разжимая кулаки» награжден на Каннском фестивале программы «Особый взгляд».
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