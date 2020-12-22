Режиссер Педро Альмодовар назвал свои любимые фильмы 2020 года

В первую очередь Альмодовар назвал фильм «Первая корова» американки Келли Райхардт. В своей колонке для El Deseo режиссер назвал ленту «очаровательным и вкусным вестерном». А «яркий акцент на природе напоминает о Лукреции Мартель» — кинорежиссере-представителе нового аргентинского кино.

Второй фильм списка Альмодовара — «Дьявол всегда здесь» Антонио Кампоса. В ленте показана «чудесная, глубокая Америка, раздираемая, поэтическая, фантастическая, рассказанная с тонкостью и точностью». Режиссер отметил, что обязательно посмотрит этот фильм еще раз.

Далее по списку «Еще по одной» Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Это «захватывающая, неморалистическая история о том, как четверо друзей приобщаются к употреблению алкоголя, чтобы восполнить его врожденный дефицит в крови». Сам режиссер отмечает — синопсис забавный, и не знает, насколько он научный.

Четвертый фильм, отмеченный Альмодоваром — «Глотай» Карло Мирабелла-Дэйвиса. Режиссер признается, что смотрел его, испытывая постоянное чувство удивления.

Пятой упомянутой режиссером лентой стала «Меня здесь больше нет» Фернандо Фриаша. Это «неожиданный мексиканский фильм с неотразимым обаянием главного героя». Альмодовар также отмечает отличную картинку и «великолепное звуковое сопровождение».

Завершают список Альмодовара фильмы «Малыш Джо» — «лучший фильм необычной Джессики Хауснер, редкий среди редких», «Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман — он «заслуживает того, чтобы быть одним из лучших фильмов года», а также «Художник и вор» Бенджамина Ри — «трогательная история любовной дружбы с очень экстремальным персонажем».