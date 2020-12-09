Петербург и по любви: Почему сказка «Серебряные коньки» может стать главным хитом предпраздничного проката

Лав‑стори «Серебряные коньки» — самая масштабная новогодняя киносказка последних лет. В главной роли — Петербург: яркий, зимний, наш. «Собака.ru» узнала, как создавалась картина, у которой есть не только все шансы стать лидером предпраздничного кинопроката, но и заменить поездку в город. Релиз фильма — 10 декабря.
Как Петербург превратили в ледовое шоу?
Команда картины перевоплотила город-сад в город-каток. Референсы — не только полотна Брейгеля-старшего и младшего, но и повесть Мери Мейпс Додж «Серебряные коньки» — ее наивную и сказочную интонацию (но не сюжет!) бережно повторяют и в кино. Чуть ли не половина действия проходит на реках и каналах Петербурга — Мойку и Крюков для безопасности съемок покрывали настилами, сперва испугавшими жителей города. А во дворе Инженерного замка залили ярмарочный каток с подсветкой. Свет — вообще главный хайлайт «Коньков» после льда. Настолько ярким (в прямом смысле слова) зимний Петербург не был еще ни в одном кино.
Петр Ануров
Продюсер
Самое уникальное в картине — мир, в котором происходит история. Это 1899 год, предрождественский Петербург. Реки и каналы, на которых разворачивается действие, в те времена были важной частью городской инфраструктуры зимой: на льду устраивали ярмарки, через Неву даже ходил небольшой трамвайчик — благо, климат был не такой, как сейчас. Персонажей поставили на коньки, и это оправдано сюжетом: главный герой Матвей — курьер, который по льду доставляет пироги. Да, название фильма совпадает с именем книги Мери Додж, но наша картина — не экранизация. От сказки осталось только название и лед: брата с сестрой мы превратили во влюбленных друг в друга молодых людей, а из Амстердама «переехали» в Петербург.
Где снимали «Серебряные коньки»?
Предреволюционный Петербург здесь такое же важное действующее лицо, как и персонажи фильма. Вот главная героиня спешит по Гороховой улице или гуляет по Соляному переулку. Большинство сцен снимали в классических городских локациях: в Мраморном, Владимирском и Шереметевском дворцах. Часть — за пределами Петербурга: во Всеволожске возвели целый город площадью в 10 тысяч квадратных метров.
Петербуржцы сыграли петербуржцев. Неожиданно! Но приятно.
Главные роли в «Серебряных коньках» — влюбленную пару из разных социальных слоев, сына фонарщика Матвея и дочь крупного сановника Алису — сыграли петербуржцы Федор Федотов и Соня Присс. Оба — выпускники Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Ученик Фильштинского Федор — актер ТЮЗа, за роль Мэннерса-младшего в «Алых парусах» его номинировали на премию «Прорыв». Соня в 2020-м только окончила вуз, но уже успела сняться в десятке проектов.
Федор Федотов
Исполнитель главной роли
Все началось летом 2018 года с просьбы прислать видеовизитку для некого проекта. Слово «коньки» в названии зацепило — я все-таки бывший хоккеист. В этом спорте я с трех лет, был капитаном в школе «Смена» и, собственно, видел себя будущим Сидни Кросби или Евгением Малкиным, а никак не артистом. Но жизнь сложилась иначе. Зацепил мой хоккейный бэкграунд и режиссера. Надеюсь, меня взяли на роль не только потому, что хорошо катаюсь.
На тот момент я служил в ТЮЗе им. Брянцева, и у молодых артистов там плотный график. К счастью, мне пошли навстречу, сделали расписание более гибким, и я смог совмещать театр со съемками. Выглядело это так: утренняя тренировка на коньках — утренний спектакль — репетиции для «Коньков» — вечерний спектакль.
На съемочной площадке я у всех чему-то учился. Одно из главных впечатлений — мой экранный отец, актер Тимофей Трибунцев. Помню, когда мы в первый раз вышли в кадр, он назвал меня Мотя, а я его — батя. Сразу стало легко. И эту легкость мы пронесли через весь фильм. Особенное удовольствие — видеть, как живет в кадре исполнитель роли Менделеева Сергей Колтаков, который, к сожалению, не дожил до премьеры (Колтаков скончался 7 сентября 2020 года. — Прим. ред.). Абсолютно свободный, живой, ни одного дубля вполноги.
Соня Присс
Исполнительница главной роли
Когда я прошла кастинг, училась на втором курсе РГИСИ. Огромное спасибо моему мастеру Сергею Черкасскому за то, что не выгнал меня и позволил сниматься. Да и всем остальным педагогам тоже. На примерки костюмов я ездила между парами. Бывало такое: двенадцатичасовая ночная смена, заканчиваем в 7 утра. А к 9:30 на учебу. Досыпала в метро или в такси.
Одна из вещей, которая привлекла — то, что часть текста моей роли была на английском. Я год жила в США, училась там в школе по обмену, и этот язык просто обожаю. Тепло вспоминаю ирландку Кэти Бэлтон, мисс Джексон в фильме, мы до сих пор общаемся. Еще важный фактор — в картине есть феминистская повестка, да-да! Мою героиню Алису упорно пытаются выгодно выдать замуж, а она мало того, что любит человека не из ее круга, так еще мечтает стать Марией Кюри 2.0. И самое главное — красота! Настолько эстетичного Петербурга нет ни в одном фильме.
Почему «Серебряные коньки» это еще и дико модно?
В «Серебряных коньках» дебютировала как художник по костюмам в кино визионер Галя Солодовникова, придумавшая сценографию самых резонансных театральных постановок Серебренникова, Диденко, Кулябина и Варнавы. Ей помогала опытный художник «Ленфильма» Татьяна Патрахальцева, работавшая с Балабановым над самой нежной его картиной «Мне не больно».
Галя Солодовникова
Художник по костюмам
Мне пришлось долго изучать, из чего вообще состоял костюм конца XIX века. Может показаться, что всю вторую половину столетия и все начало XX века носили примерно одно и то же, но это не так. К 1890-м женщины полюбили бескаркасные юбки, которые (страшно сказать!) поднимались от пола и доходили до щиколотки.
Модницы тех лет, конечно, смотрели на Запад. Копировали по старой памяти парижанок, но проникались венскими веяниями. Тогда же в России формировались собственные дома моди всходила звезда, например, Надежды Ламановой, модели и модельера, которая прославилась уже в СССР. Я собирала образы по картинам и журналам тех лет, в основном французским.
Работа в кино, конечно, отличается от того, чем я занимаюсь в театре. Костюмы подбираешь не по ходу истории, а по логике съемочного процесса. Например, одно и то же платье в первой сцене может быть чистым и новым, в следующей за ней — сгоревшим, а сразу после этого — снова чистым. И за этим чередованием приходилось внимательно следить.
Все украшения — от Garrard, между прочим, официального ювелирного дома британского королевского двора! Работали они и для российской царской семьи — привозили в Петербург кольца, серьги, колье. В фильме мы использовали коллекции Regal (источник вдохновения — алмаз из королевского скипетра Британской Империи), Entanglement (создана по мотивам знаменитой тиары «Узелки Любви», в свое время была одной из любимых у принцессы Дианы, а сейчас в ней выходит в свет Кейт Миддлтон), Tudor Rose (отсылка к Розе Тюдоров — традиционной геральдической эмблеме Англии и Гэмпшира).
Конец XIX века, Петербург. Здесь никак без балета, да?
Выпускницы Академии балета имени Вагановой, актрисы Настя и Арина Шевцовы — в «Коньках», как и в диджеинге, выступают дуэтом. В картине на зависть всем матильдам они завораживающе танцуют в платьях с серебряными звездами.
Арина Шевцова
Актриса
Танец, который мы с Настей исполняем, поставил Владимир Варнава, хореограф Мариинского театра, мы с ним знакомы еще со времен учебы в Академии Вагановой. Поэтому когда режиссер Михаил Локшин предложил ему придумать для фильма номер под названием «Танец близнецов», Володя вспомнил о нас — мы похожи и кажемся близняшками, хотя на самом деле просто сестры.
Кастинга как такового не было, несколько раз отрепетировали — и все получилось. На съемках был один необычный момент: нас попросили танцевать без музыки, потому что записывали голос актрисы Северии Янушаускайте и нужна была тишина. Это довольно сложно, но мы не растерялись — настолько хорошо почувствовали друг друга, что кто-то из артистов решил, что мы пловчихи-синхронистки.
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