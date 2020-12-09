Петербург и по любви: Почему сказка «Серебряные коньки» может стать главным хитом предпраздничного проката

Исполнитель главной роли

Все началось летом 2018 года с просьбы прислать видеовизитку для некого проекта. Слово «коньки» в названии зацепило — я все-таки бывший хоккеист. В этом спорте я с трех лет, был капитаном в школе «Смена» и, собственно, видел себя будущим Сидни Кросби или Евгением Малкиным, а никак не артистом. Но жизнь сложилась иначе. Зацепил мой хоккейный бэкграунд и режиссера. Надеюсь, меня взяли на роль не только потому, что хорошо катаюсь.

На тот момент я служил в ТЮЗе им. Брянцева, и у молодых артистов там плотный график. К счастью, мне пошли навстречу, сделали расписание более гибким, и я смог совмещать театр со съемками. Выглядело это так: утренняя тренировка на коньках — утренний спектакль — репетиции для «Коньков» — вечерний спектакль.

На съемочной площадке я у всех чему-то учился. Одно из главных впечатлений — мой экранный отец, актер Тимофей Трибунцев. Помню, когда мы в первый раз вышли в кадр, он назвал меня Мотя, а я его — батя. Сразу стало легко. И эту легкость мы пронесли через весь фильм. Особенное удовольствие — видеть, как живет в кадре исполнитель роли Менделеева Сергей Колтаков, который, к сожалению, не дожил до премьеры (Колтаков скончался 7 сентября 2020 года. — Прим. ред.). Абсолютно свободный, живой, ни одного дубля вполноги.