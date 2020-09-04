В российский прокат вышел фильм Кристофера Нолана «Довод», призванный спасти мир (вернее, киноиндустрию) после пандемии. «Собака.ru», следуя структуре картины, приводит прямые доводы, почему ее стоит увидеть, и их инверсию — аргументы в пользу не траты бесценного и необратимого (пока?) времени жизни на ее просмотр.
Нолан — гений? Смотреть (или нет) главный фильм года «Довод»?
В рецензии нет как таковых спойлеров, но содержится пересказ фабулы фильма, некоторых его моментов и ключей, которые можно применить к его пониманию.
Почему «Довод» стоит увидеть
Атмосфера секретности, мистификации и масштабность замысла — гарантированные слагаемые успеха. Если не коммерческого, то хотя бы паблицитного (привет, «Дау»!). Не удивительно, что миссию по спасению классического мира кино с кинотеатральным прокатом в «сумрачные времена» возложили на новый фильм Кристофера Нолана — блестящего визионера, безупречного британского джентльмена и умницы-отличника с первой парты, который умеет и в физику, и в изощренный нарратив, и в зрелищный экшн «без излишнего драматизма».
Сам Нолан, побыв немного в ментальном Гефсиманском саду, смирился с жребием и чашей главного Мессии и даже написал в марте открытое письмо о том, что кинотеатры должны быть живы — все проходит, пройдет и это, взойдет звезда пленительного счастья, небо будет в алмазах, а зрители вернутся в кино, чтобы смеяться и плакать.
И вот тот самый судный день и час — после многочисленных переносов релиза — настал. Зрители (надеемся, с соблюдением мер безопасности!) отправились в кино на «Довод», чтобы, сидя в шахматной рассадке, решать фильм-головоломку. Удержаться от похода в кино сложно: это главный фильм года, Нолан, режиссер с обширной фанатской базой (как мы помним, «Нолан — гений»), готовил его шесть лет, снимал расточительно на пленку, сюжет скрывал даже от актеров (например, Роберту Паттинсону давали читать сценарий только в офисе Warner Brothers), а картинную географию распространил от Киева, Осло и Вьетнама до советских атомных ЗАТО (закрытое административно-территориальные образования — Прим.ред.), Эстонии, Киева, Лондона и Индии (в реальности съемочных локаций все же меньше).
Легко ли решается визуальный квест на этот раз? По крайней мере, в первом приближении (при однократном просмотре) кажется, что да. Довольно простая фабула шпионского кино (впрочем, его правила тут переворачивают) получает новое измерение через прием инверсии предметного мира (это не спойлер, про инверсию говорят и в трейлере!) — как в сюжете, так и в монтаже.
Чернокожий протагонист (которого в фильме так и зовут «Протагонист») проводит странную спасательную операцию в захваченной террористами Киевской опере (на самом деле в таллинском «Линнахолле», построенном под Олимпиаду-80), в ходе которой «доказывает свою лояльность». Ему рассказывают про таинственную организацию с названием-палиндромом «Довод» (в оригинале TENET). Это же кодовое слово. Работая на них, герою Джона Дэвид Вашингтона предстоит спасти мир от холодной войны «хуже ядерного Холокоста» в связке с наемником со степенью по физике и безупречной улыбкой (Роберт Паттинсон — он тут немного альтер эго Нолана).
Как обычно у Нолана, правила игры расскажут почти в самом начале и наглядно покажут. Мини-лекцию, как тут все устроено, прочтет героиня Клеманс Поэзи («Залечь на дно в Брюгге»). Она же утешит, если ничего пока непонятно. Как когда-то Иван Вырыпаев в альманахе «Короткое замыкание», просто посоветует ощущать (то есть смотреть зрелищный боевик), если ничего не понимаешь.
Но все же, говоря о доводах в пользу «Довода», сложно удержаться от перечисления ключей к разгадыванию этого повествовательно пазла — надо же оценить его масштаб. Итак, это и про теорию Уилера—Фейнмана, и про предсмертное видение, и про игры с нарративом (единство протагониста и антагониста), и про библейские мотивы о приведении богом-отцом сына в мир, и про экологические антинатальные концепции в духе боиэтики Дэвида Бенатара. А еще про наш цифровой след, схлопывание мира и выход из лабиринта (и истории) там же, где ее вход — рабочее называние фильма было «Карусель» (Merry-Go-Round).
Почему «Довод» не надо смотреть
Как от прочтения текстов от «Доводе» не останавливают дисклеймеры о возможных спойлерах, так и от его просмотра вряд ли удержит знание, что вас, скорее всего, ждет разочарование. Решать логические задачи увлекательно, но примерно через час фильма на сцене в хранилище в Осло вы поймете, к чему все идет. А дальше ждут еще довольно скучных полтора часа с ходульными и высокопарными диалогами, раздражающими своим пафосом, погони, взрывы и стрельба, не особенно будоражащие нервную систему (хотя тут в пользу Нолана может сыграть, если вы очень соскучились по кинотеатрам).
На «парадоксе дедушки» строились даже трилогия «Назад в будущее», и серии «Футурамы» — это не кажется таким уже прорывом. А если убрать физику и ее законы, в «Доводе» не останется лирики и жизни (впрочем, кому-то наверняка достаточно и кинокомпетенций в духе Майкла Бэя). Герои в этой истории шаблонны и лишь выполняют роль пусковых крючковых в общем механизме картины. А разве функции можно сопереживать? Или поверить, что протагонист-Вашингтон готов спасать, рискуя миром, трофейную английскую жену (Элизабет Дебики) русского олигарха? Гомункулы и Пиноккио (равно как и режиссерские упражнения с бюджетом в 200 миллионов) редко превращаются в «настоящих мальчиков».
Отдельная боль постсоветского зрителя — экранная клюква а-ля «Какие ваши доказательства» из «Красной жары». Ирландец Кеннет Брана (его все именуют не иначе, как специалистом по Шекспиру) старательно изображает русский акцент в роли картонного ядерного олигарха Андрея Сатора, пьет водку на бронированной яхте и абьюзит ту самую жену, грозясь разлучить с сыном. Кстати, ребенку в фильме не дают и слова (ограничиваясь тем, что его зовут Макс). Впрочем, в «Доводе» есть и реальный русский след: роль охранника Волкова для Юрия Колокольникова.
И пусть четвертое измерение — это время, но из здесь и сейчас главная трагичность нашей жизни заключается в его необратимости и вечных вопросах к себе «А что если?» (или смирении, что так должно быть). Потратив его на «Довод», вы не вернетесь в ту же точку, чтобы этого не сделать. А лучшее оружие, если опять же верить героям фильма, это незнание.
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