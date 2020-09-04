Нолан — гений? Смотреть (или нет) главный фильм года «Довод»?

Легко ли решается визуальный квест на этот раз? По крайней мере, в первом приближении (при однократном просмотре) кажется, что да. Довольно простая фабула шпионского кино (впрочем, его правила тут переворачивают) получает новое измерение через прием инверсии предметного мира (это не спойлер, про инверсию говорят и в трейлере!) — как в сюжете, так и в монтаже.

Чернокожий протагонист (которого в фильме так и зовут «Протагонист») проводит странную спасательную операцию в захваченной террористами Киевской опере (на самом деле в таллинском «Линнахолле», построенном под Олимпиаду-80), в ходе которой «доказывает свою лояльность». Ему рассказывают про таинственную организацию с названием-палиндромом «Довод» (в оригинале TENET). Это же кодовое слово. Работая на них, герою Джона Дэвид Вашингтона предстоит спасти мир от холодной войны «хуже ядерного Холокоста» в связке с наемником со степенью по физике и безупречной улыбкой (Роберт Паттинсон — он тут немного альтер эго Нолана).

Как обычно у Нолана, правила игры расскажут почти в самом начале и наглядно покажут. Мини-лекцию, как тут все устроено, прочтет героиня Клеманс Поэзи («Залечь на дно в Брюгге»). Она же утешит, если ничего пока непонятно. Как когда-то Иван Вырыпаев в альманахе «Короткое замыкание», просто посоветует ощущать (то есть смотреть зрелищный боевик), если ничего не понимаешь.

Но все же, говоря о доводах в пользу «Довода», сложно удержаться от перечисления ключей к разгадыванию этого повествовательно пазла — надо же оценить его масштаб. Итак, это и про теорию Уилера—Фейнмана, и про предсмертное видение, и про игры с нарративом (единство протагониста и антагониста), и про библейские мотивы о приведении богом-отцом сына в мир, и про экологические антинатальные концепции в духе боиэтики Дэвида Бенатара. А еще про наш цифровой след, схлопывание мира и выход из лабиринта (и истории) там же, где ее вход — рабочее называние фильма было «Карусель» (Merry-Go-Round).