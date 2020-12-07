«Оскар» для Гэри Олдмана: Каким получился «Манк» Дэвида Финчера?

Минуя в России кинотеатры (в США ограниченный прокат все же был), на Netflix вышел один из самых ожидаемых фильмов года — «Манк» Дэвида Финчера. Кинокритик Иван Пугин посмотрел вольный байопик сценариста «Гражданина Кейна» Хермана Манкевича и рассказывает, почему у исполнителя главной роли Гэри Олдмана есть все шансы получить за нее «Оскар».
На Netflix практически одновременно во всем мире вышел «Манк» — новый фильм Дэвида Финчера. Одни смотрели его сразу, другие отложил на вечер, третьи – на выходные, чтобы собрать на сеанс небольшую безопасную группу друзей. Первые отзывы и мнения простых зрителей и критиков начали появляться почти сразу. Чтобы не увидеть их в соцсетях, требовалось приложить некоторые усилия – например, какое-то время туда не заходить. «Манку», конечно, вряд ли повредят какие-то спойлеры. Сюжет основан на довольно известной истории, а то, что Финчер — хороший режиссер, и Трент Резнор с Аттикусом Россом пишут лучшие саундтреки – уж точно ни для кого не секрет.
Херман Манкевич (его играет Гэри Олдман) — талантливый голливудский сценарист, он почти добровольно запирается на калифорнийском ранчо в конце 1940 года. Коронавируса еще нет, испанка уже закончилась — выходить из комнаты можно, вот только мешают травмы из-за недавней автокатастрофе. Еще Херману необходимо написать сценарий для будущей постановки молодого Орсона Уэллса. Ей суждено стать «Гражданином Кейном» — одним из лучших фильмов в истории кинематографа. А пока Херману помогают молодая англичанка-стенографистка (прекрасный выход Лили Коллинз, которая еще недавно фланировала с кофе по парадным кварталам французской столицы в «Эмили в Париже») и немка-ассистентка, бежавшая из Германии от нацистов. Как и у любого талантливого сценариста, все дедлайны Манкевича трещат по швам, поэтому он предается воспоминаниям о богатой на события голливудской жизни 1930-х.
Автором сценария самого «Манка» выступил умерший еще в 2003 году отец Дэвида Финчера Джек. После переносов даты релиза фильм появился на стриминге 4 декабря, а 6-го Джеку Финчеру исполнилось бы 90. Сын долгое время пытался экранизировать сценарий отца, и вот, наконец, ему это удалось. Практически у каждого именитого режиссера есть такие личные проекты – фильмы, которые хочется снять, но не получается. А если в итоге все же удается, с плеч режиссера словно сваливается груз, и это позволяет ему выйти на новый этап. Например, для Мартина Скорсезе несколько лет назад таким фильмом стало «Молчание» – не типичная для его позднего творчества и довольно непростая для просмотра картина.
Тем интереснее, что Финчер снимет дальше. «Манк» же – это простое синефильское счастье. Черно-белый, со стилизацией под старый Голливуд, с искусно состаренной картинкой и очень аутентичным звуком: вместо электронного стрекотания Резнор и Росс написали саундтрек, используя только инструменты той эпохи. Авторский почерк Финчера виден очень хорошо, его перфекционизм проявляется почти в каждом кадре. Так, исполнительница роли актрисы немого кино Мэрион Дэвис Аманда Сайфред рассказала, что одну из сцен снимали несколько дней, сделав не менее 200 дублей. После просмотра фильма, кстати, сразу становится понятно, какую.
Чтобы считать многочисленные отсылки, намеки и оммажи, до просмотра «Манка» нужно как минимум ознакомиться с «Гражданином Кейном», а в качестве задачи со звездочкой — изучить биографию Уильяма Рэндольфа Херста. Прообраз Чарльза Фостера Кейна становится антагонистом Хермана. Кстати, его в «Манке» сыграл Чарльз Дэнс – Тайвин Ланнистер из «Игры престолов».
«Манк» почти точно получит несколько номинаций на Оскар – за звук, саундтрек и главную мужскую роль. Да и Финчеру после двух его номинаций давно пора уже получить заветную статуэтку за режиссуру. А если награда за лучший сценарий будет посмертно присуждена его отцу, то зрители во всем мире увидят придуманный жизнью голливудский финал для этой красивой истории.
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