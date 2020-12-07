«Оскар» для Гэри Олдмана: Каким получился «Манк» Дэвида Финчера?

На Netflix практически одновременно во всем мире вышел «Манк» — новый фильм Дэвида Финчера. Одни смотрели его сразу, другие отложил на вечер, третьи – на выходные, чтобы собрать на сеанс небольшую безопасную группу друзей. Первые отзывы и мнения простых зрителей и критиков начали появляться почти сразу. Чтобы не увидеть их в соцсетях, требовалось приложить некоторые усилия – например, какое-то время туда не заходить. «Манку», конечно, вряд ли повредят какие-то спойлеры. Сюжет основан на довольно известной истории, а то, что Финчер — хороший режиссер, и Трент Резнор с Аттикусом Россом пишут лучшие саундтреки – уж точно ни для кого не секрет.

Херман Манкевич (его играет Гэри Олдман) — талантливый голливудский сценарист, он почти добровольно запирается на калифорнийском ранчо в конце 1940 года. Коронавируса еще нет, испанка уже закончилась — выходить из комнаты можно, вот только мешают травмы из-за недавней автокатастрофе. Еще Херману необходимо написать сценарий для будущей постановки молодого Орсона Уэллса. Ей суждено стать «Гражданином Кейном» — одним из лучших фильмов в истории кинематографа. А пока Херману помогают молодая англичанка-стенографистка (прекрасный выход Лили Коллинз, которая еще недавно фланировала с кофе по парадным кварталам французской столицы в «Эмили в Париже») и немка-ассистентка, бежавшая из Германии от нацистов. Как и у любого талантливого сценариста, все дедлайны Манкевича трещат по швам, поэтому он предается воспоминаниям о богатой на события голливудской жизни 1930-х.