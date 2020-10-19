Почему фильм «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина — пожалуй, главный фаворит «Оскара-2021»

Среди заслуг режиссера и сценариста Аарона Соркина можно выделить и не такие проблемные сюжеты. Разве что зачастую, если миновать его сериалы, сценарист занимается адаптацией уже готовых историй — например, что номинации на «Оскар» («Человек, который изменил все» и «Большая игра») у Соркина, что статуэтка («Социальная сеть») именно за обработку «чужого» материала. И хотя он делает это бесспорно блистательно, повелось ценить именно оригинальные сюжеты. Таким, несмотря на историческую подоплеку, и стал «Суд над чикагской семеркой».

Первое, чем особо выдается фильм Соркина, — выстраивание повествования. На экране своеобразный перевертыш «Восьми разгневанных мужчин» Сидни Люмета, только вот смотрим мы не на присяжных, а на ответчиков, уже на их взаимоотношения и разность позиций. Разворачивается история не в духе нудноватых судебных процедуралов, а как искусный политический триллер: события подаются порционно, по мере выдачи фактов на суде. Соркин вновь выдает произведение, сюжетное напряжение которого ничуть не уступает его же «Службе новостей», например, — одному из лучших сериалов вообще.