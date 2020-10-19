Киножурналист Дмитрий Барченков рассказывает, как сценарист «Социальной сети» и сериала «Служба новостей» экранизировал для Netflix с Эдди Рэдмейном, Джозефом Гордоном-Левиттом и Сашей Бароном Коэном в главных ролях один из самых абсурдных судебных процессов США. Спойлер: «Суд над чикагской семеркой», пожалуй, будущий фаворит «Оскара-2021».
Почему фильм «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина — пожалуй, главный фаворит «Оскара-2021»
Откройте Telegram и посмотрите, сколько сообщений из новостных каналов посвящено белорусским протестам. Подскажем: как минимум не одно. А теперь вспомните об американских протестах этого года. Они завершились? Подскажем: нет. К сожалению, на волне других не самых радостных событий 2020-ого некоторые могут затеряться. Как несколько забылся, по крайней мере для России, абсурдный процесс над так называемой «чикагской семеркой».
В 1968-ом году в Чикаго состоялся съезд Демократической партии, на котором должны были выдвинуть конкурента Ричарду Никсону (он, как и нынешний президент США Дональд Трамп, напомним, представлял республиканцев). Но само событие не имело особого смысла — курс очевидно менялся, и демократа Линдона Джонсона должен был сменить идеологический оппонент. Параллельно со съездом группа активистов решила организовать серию своего рода митингов (их им, конечно же, не согласовали), которые из хиппи-праздника ожидаемо переросли в борьбу с режимом. Его представляли озлобленные полицейские. Организаторов этих мероприятий новые никсоновские власти в назидание народу решили показательно осудить. Процесс вошел в американские учебники как один из самых недемократичных, антигуманных и даже сюрреалистичных в истории страны.
Среди заслуг режиссера и сценариста Аарона Соркина можно выделить и не такие проблемные сюжеты. Разве что зачастую, если миновать его сериалы, сценарист занимается адаптацией уже готовых историй — например, что номинации на «Оскар» («Человек, который изменил все» и «Большая игра») у Соркина, что статуэтка («Социальная сеть») именно за обработку «чужого» материала. И хотя он делает это бесспорно блистательно, повелось ценить именно оригинальные сюжеты. Таким, несмотря на историческую подоплеку, и стал «Суд над чикагской семеркой».
Первое, чем особо выдается фильм Соркина, — выстраивание повествования. На экране своеобразный перевертыш «Восьми разгневанных мужчин» Сидни Люмета, только вот смотрим мы не на присяжных, а на ответчиков, уже на их взаимоотношения и разность позиций. Разворачивается история не в духе нудноватых судебных процедуралов, а как искусный политический триллер: события подаются порционно, по мере выдачи фактов на суде. Соркин вновь выдает произведение, сюжетное напряжение которого ничуть не уступает его же «Службе новостей», например, — одному из лучших сериалов вообще.
Второе — Соркин на этой своей режиссерской работе растет и как постановщик. Предыдущая «Большая игра» несколько разочаровала своей крайней неспешностью, экономичностью и простотой кадра (хотя на бумаге там все было гораздо более увлекательно). Здесь же есть эмоционально мощные музыкальные эпизоды уличных столкновений и хитроумный фокус на героях. Благодаря последнему, возможность актерской реализации достигает предельного максимума. Не случайны разговоры о вероятных номинациях у Саши Барона Коэна или Марка Райлэнса — за их впечатляющие эмоциональные диапазоны. Первый — трикстер, борющийся за культурную революцию и не самыми обычными методами. Второй — самоотверженный, человеколюбивый адвокат. Оба — еще и хорошие примеры остроумия и гуманизма их автора.
Помимо этих двух качеств, Соркину всегда удавалось показать еще и тонкую настройку на происходящее. «Социальная сеть» Дэвида Финчера по его сценарию вышла в бум мировой цифровизации, а сериальная «Служба новостей» очень уж живо откликалась на повестку ньюсрумов тогдашней реальности. «Суд над чикагской семеркой» выходит как раз в минуты массовых протестов в Беларуси, Киргизии и российском Хабаровске, сразу после абсурдного процесса по Делу «Седьмой студии», но главное — режиссер и сценарист Соркин чуть ли не на документальном (а такие кадры в фильме тоже есть) уровне сравнивает сегодняшнюю Америку с Америкой конца 1960-х, видит между ними обеими четкую параллель и не боится в нее тыкать носом руками главных голливудских артистов. Причем мыслит автор очень по-современному, будто в пику Мишелю Франко и его «Новому порядку», актуальному фильму с отвратительным посылом (мексиканский триллер про кровавую революцию бедных, взбунтовавшихся против богатых — Прим. ред), получившему особый приз жюри на Венецианском кинофестивале этого года. Наверное, за эти честность и прогрессивность и нужно поклониться Соркину, даже несмотря на то что он белый привилегированный мужчина, у которого по-прежнему все плохо с женскими персонажами (в этом случае, к слову, их даже практически нет).
Текст: Дмитрий Барченков
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.